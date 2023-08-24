Крушение самолета Евгения Пригожина

Самолет, принадлежавший основателю ЧВК "Вагнер" Евгению Пригожину, разбился под Тверью в среду, 23 августа. В списке пассажиров числился сам Пригожин и верхушка "Вагнера". Подробности - в досье DW.

Самолет, принадлежавший основателю ЧВК "Вагнер" Евгению Пригожину, разбился под Тверью в среду, 23 августа.

После крушения МЧС России сообщило о гибели 10 человек. Позже Росавиация обнародовала список пассажиров джета (7 человек) и членов его экипажа (3 человека). Кроме прочих, в этом списке значатся сам Евгений Пригожин и сооснователь ЧВК "Вагнер" Дмитрий Уткин.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. В СК также заявили, что для возбуждения дела о теракте пока нет никаких оснований.

Глава ЧВК Пригожин в ночь на 24 июня поднял вооруженный мятеж и начал "поход на Москву". Однако затем в результате посредничества правителя Беларуси Александра Лукашенко мятеж был прекращен и боевики Пригожина вернулись в полевые лагеря.

Что могло стать причиной катастрофы самолета Пригожина, действительно ли мертв он сам, какую реакцию вызвало это крушение в России и мире - в досье DW.