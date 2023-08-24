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Крушение самолета Евгения Пригожина

24 августа 2023 г.

Самолет, принадлежавший основателю ЧВК "Вагнер" Евгению Пригожину, разбился под Тверью в среду, 23 августа. В списке пассажиров числился сам Пригожин и верхушка "Вагнера". Подробности - в досье DW.

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На месте крушения самолета Евгения Пригожина, Тверская область, 24 августа
На месте катастрофы самолетаФото: AP Photo/picture alliance

Самолет, принадлежавший основателю ЧВК "Вагнер" Евгению Пригожину, разбился под Тверью в среду, 23 августа. 

После крушения МЧС России сообщило о гибели 10 человек. Позже Росавиация обнародовала список пассажиров джета (7 человек) и членов его экипажа (3 человека). Кроме прочих, в этом списке значатся сам Евгений Пригожин и сооснователь ЧВК "Вагнер" Дмитрий Уткин.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. В СК также заявили, что для возбуждения дела о теракте пока нет никаких оснований.

Глава ЧВК Пригожин в ночь на 24 июня поднял вооруженный мятеж и начал "поход на Москву". Однако затем в результате посредничества правителя Беларуси Александра Лукашенко мятеж был прекращен и боевики Пригожина вернулись в полевые лагеря.

Что могло стать причиной катастрофы самолета Пригожина, действительно ли мертв он сам, какую реакцию вызвало это крушение в России и мире - в досье DW.

 

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