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Командира ЧВК "Вагнер" Уткина похоронили в Мытищах

Александра Иванова
31 августа 2023 г.

Во время похорон Дмитрия Уткина журналистам был закрыт доступ на кладбище "Пантеон защитников Отечества" в Мытищах, пишут Telegram-каналы.

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Кладбище "Пантеон защитников Отечества" в Мытищах. Церемония похорон создателя AK-47 Михаила Калашникова в 2013 году
Кладбище "Пантеон защитников Отечества" в Мытищах. Церемония похорон создателя AK-47 Михаила Калашникова в 2013 годуФото: Vasily Maximov/AFP via Getty Images

Командир ЧВК "Вагнер" Дмитрий Уткин, позывной которого и дал название частной военной компании, в четверг, 31 августа, был похоронен на мемориальном кладбище "Пантеон защитников Отечества" в подмосковных Мытищах. Об этом сообщило онлайн-издание Msk1.ru со ссылкой на заместителя директора кладбища.

Между тем Telegram-канал "Осторожно, новости!" написал, что на церемонии присутствовали близкие командира ЧВК, а после похорон туда начали приходить служащие ВДВ и сотрудники Росгвардии.

Боевиков ЧВК "Вагнер", желающих попасть на кладбище, пускали только по жетонам, сотрудникам СМИ проход был закрыт, следует из публикации. По наблюдению авторов канала, часть участников церемонии имела на лицах медицинские маски и пыталась скрыть их от журналистов.

Telegram-канал "ВЧК-ОГПУ" опубликовал фотографию, на которой, как утверждается, изображена могила Дмитрия Уткина.

Крушение самолета Евгения Пригожина

Командир ЧВК "Вагнер" Дмитрий Уткин был в числе пассажиров бизнес-джета основателя частной военной компании Евгения Пригожина, разбившегося в Тверской области 23 августа. При катастрофе погибли все семь пассажиров самолета и три члена экипажа. По данным СК РФ, анализ ДНК подтвердил, что среди погибших был и сам Пригожин. Его похороны прошли 29 августа на Пороховском кладбище в Санкт-Петербурге.

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