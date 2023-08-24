Эксперты о гибели Пригожина: Путин укрепляет свою власть

DW поговорила с экспертами о причинах авиакатастрофы в Тверской области, что она значит для ЧВК "Вагнер", и к каким последствиям в России и на фронте в Украине может привести гибель Пригожина.

Сообщения о крушении над Тверской областью частного самолета, в котором, как утверждается, находился создатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин, поступили 23 августа. DW попыталась выяснить у экспертов, что могло быть причиной авиакатастрофы, что это значит для ЧВК, и к каким последствиям в России и на фронте в Украине может привести крушение.

Пригожин погиб в результате "подозрительной катастрофы"

Технические неполадки как причину крушения самолета опрошенные DW эксперты не считают серьезной версией. По мнению военного журналиста из Израиля Сергея Ауслендера, сообщения о том, что в самолете вместе с Пригожиным находилась вся военная верхушка ЧВК "Вагнер", говорят о том, что их скорее всего "ликвидировали", и таким образом "Вагнер" "полностью обезглавлен и выведен из игры".

Профессор международных отношений Инсбрукского университета в Австрии Герхард Манготт (Gerhardt Mangott) в интервью DW также склоняется к тому, что "с высокой долей вероятности произошло заказное убийство по приказу Путина". "Тот факт, что близкие "Вагнеру" Telegram-каналы сообщили вчера о смерти Пригожина, а также и о смерти Уткина, я рассматриваю как ясное указание на то, что Пригожин был на борту и действительно мертв, хотя это, конечно, и не является однозначным доказательством", - говорит эксперт. По мнению Манготта, если Пригожин действительно был на борту и погиб, то авария по техническим причинам очень маловероятна, как и версия инсценировки с целью скрыться из виду, о которых спекулируют в СМИ.

Пригожин "погиб в результате очень подозрительной катастрофы", заявила DW Ирина Бороган, много лет занимающаяся в России журналистскими расследованиями. По ее словам, все источники, с которыми удалось поговорить об этом, не думают, что крушение самолета - случайность: "Ни у кого нет сомнений, что Пригожин был уничтожен, убит".

"Независимых экспертов не допустят к обломкам самолета"

Обломок самолета Пригожина на месте крушения в Тверской области Фото: AP Photo/picture alliance

Причина катастрофы на данный момент неизвестна: была ли это ракета, бомба на борту или что-то другое. По словам Сергея Ауслендера, теоретически выяснить это не трудно, осмотрев обломки самолета. "Но проблема в том, что международные эксперты или, условно, независимые эксперты не получат к ним доступ. Поэтому трудно будет установить истину". Ему вторит Ирина Бороган: "Неизвестно, узнаем мы когда-либо правду, потому что доверия к органам, которые расследуют это дело - Следственному комитету, ФСБ, - просто не существует".

Убийством Пригожина Путин укрепляет свою власть

Предполагаемое убийство Пригожина укрепляет власть президента РФ, считает Клаус Манготт, поскольку "мятеж был воспринят как признак слабости Путина, потери контроля, а многие были также недовольны компромиссом, которым он закончился". Как указывает эксперт, Путин не может позволить себе производить впечатление слабого лидера, потому что он тогда не сможет сплотить различные группировки в российском руководстве. Кроме того, убийство Пригожина стало "предупреждением для критиков в высшем руководстве РФ: не восставай против меня, потому что это будет концом твоего существования; у меня есть сила и возможность уничтожить тебя".

Было ли убийство Пригожина неизбежно?

На вопрос о неизбежности уничтожения главы ЧВК "Вагнер" Клаус Манготт заметил, что еще во время мятежа он в своих интервью утверждал, что Путин должен ликвидировать Пригожина, если хочет развеять сомнения в своем лидерстве. Ирина Бороган отмечает демонстративность, с которой убили Пригожина, и связывает это с тем, что до него никто не поднимал открытый мятеж против Путина, в результате которого тот впервые за все время у власти "на публике выглядел слабым". Сходного мнения придерживается и Сергей Ауслендер. По его словам, "проблема была не в мятеже как таковом, а в том, что Путин обделался натуральным образом, сутки прятался и не знал, что делать".

Евгений Пригожин и Владимир Путин в 2010 году Фото: Alexei Druzhinin/AP/picture alliance

Ирина Бороган также указывает на "мстительную натуру Путина и репрессивный характер путинской власти, которая не терпит никаких вызовов своему режиму, особенно изнутри". О "долгой памяти" Путина говорит и Клаус Манготт, напоминая, что многие из заказных убийств последних 20 лет были осуществлены не сразу после "предательства", как это видел Путин. Так, Александр Литвиненко был отравлен в Лондоне в 2006 году через семь лет после того, как он перешел на другую сторону. Попытка отравления Сергея Скрипаля в Великобритании в 2018 году была совершена через восемь лет после его обмена. А в случае с Пригожиным "все произошло относительно быстро".

По мнению Сергея Ауслендера, "в путинской банде, как и в любой банде, не бывает былых заслуг". При этом он отмечает, что в потерпевшем крушение самолете, согласно сообщениям, с Пригожиным были все те, кто после мятежа был на переговорах в Кремле. Путин дал им гарантии безопасности, но "мы же знаем цену гарантиям Путина". Если их действительно ликвидировали по приказу Путина, то президент РФ "уже окончательно утвердился в звании такого Аль Капоне с ракетами", замечает Ауслендер.

Представляет ли ЧВК "Вагнер" угрозу путинскому режиму?

Все опрошенные DW эксперты считают, что ЧВК "Вагнер" не представляет никакой угрозы путинскому режиму, нового мятежа от нее ожидать не следует. По словам Клауса Манготта, в связи с катастрофой "структура руководства Вагнера сильно повреждена". Кроме того, в последние два месяца ЧВК "лишилась всего своего тяжелого вооружения". Без этой военной силы она не может повторить нечто подобное новому маршу на Москву, говорит эксперт, хотя в близких Пригожину Telegram-каналах призывают к мести и обещают новый "марш справедливости". По словам Ирины Бороган, новый мятеж в ЧВК организовывать некому за отсутствием Пригожина с его былой близостью к Путину и доступу к ресурсам, а также Уткина, который был реальным руководителем "Вагнера", и других погибших командиров.

Евгений Пригожин и наемники ЧВК "Вагнер" в Украине, май 2023 года Фото: CONCORD via REUTERS

С ними согласен и Сергей Ауслендер, по словам которого Пригожин был хозяином большого отряда наемников: "А сейчас хозяина нет. Жив он или нет, мы не знаем, но фактически его нет". Однако "не надо недооценивать десятки тысяч наемников, хорошо обученных, подготовленных, умеющих воевать, имеющих богатый боевой опыт". С ними, говорит эксперт, поступят по старому доброму принципу "разделяй и властвуй": одних отдадут в аренду белорусам, других - Минобороны РФ, третьих отправят в Африку, кого-то ликвидируют. "Эти люди ничего не умеют, кроме как профессионально убивать. И, значит, нужно их к этому делу срочно приспособить, иначе они этим начнут заниматься самостоятельно", - считает он.

Гибель Пригожина не повлияет на войну в Украине

Нынешние события не окажут существенного влияния на войну в Украине, считают эксперты, отмечая, что, как сказал Сергей Ауслендер, после сражения за Бахмут "Вагнер" был выведен с фронта и больше участия в боевых действиях не принимал кроме отдельных личностей, которые ни на что уже повлиять не могли. Клаус Манготт напоминает слова Пригожина о том, что "мы больше не будем участвовать в этом позоре", имея в виду ведение войны российским Минобороны. Однако гибель Пригожина может оказать какое-то влияние на умонастроения на фронте, предполагает Ауслендер. По его словам, Пригожин был популярен в войсках и у части российского общества, но "никто не пойдет на улицы сносить режим, потому что убили Пригожина. И никто не побежит из-за этого с фронта".

ЧВК "Вагнер" останется в Африке?

Говоря о деятельности ЧВК "Вагнер" в Африке, Ирина Бороган ожидает, что компания продолжит действовать там, как и прежде. По ее словам, Путин потратил прошедшие после мятежа два месяца на то, чтобы утрясти дела с "Вагнером" и убедиться, что в Африке без Пригожина командиры на местах будут хорошо руководить своими подразделениями ЧВК и все будет нормально. И только после этого Путин "осуществил то, что было задумано". Эксперт отмечает, что ЧВК "Вагнер" - важная составляющая часть российской международной политики. Действуя в Африке, ЧВК является важным фактором международного влияния.

Наемники ЧВК "Вагнер" в Мали Фото: French Army/AP/picture alliance

По словам Клауса Манготта, "группа Вагнера" проделала много грязной работы для российского правительства и значительно усилила влияние России в африканских государствах. Африканские автократы зависят от покровительства и военной поддержки ЧВК, а также от того, останется ли "Вагнер" на континенте или появится какая-то организация-преемница с новым названием под новым руководством, которая будет выполнять их заказы.

В Центрально-Африканской Республике (ЦАР), где "Вагнер" активно действует уже не первый год, не видят проблемы в связи с сообщениями о возможной гибели Пригожина. В отношениях с россиянами от этого ничего не изменится, заявил в интервью DW Фидель Гуанджика, советник президента ЦАР Фостен-Арканжа Туадеры. "У нас есть оборонное соглашение с Россией, и я думаю, что присутствующие в стране военизированные формирования, продолжат свою работу в прежнем режиме - они найдут другого начальника", - сказал он.

Смотрите также: