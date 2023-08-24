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У США нет подтверждений, что самолет Пригожина сбила ракета

Жан Рофе
25 августа 2023 г.

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин, скорее всего, погиб во время крушения самолета под Тверью, считает министерство обороны США. Однако у него нет данных, что самолет был сбит ракетой.

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Мемориал у бывшего "ЧВК Вагнер Центра" в Санкт-Петербурге
Мемориал у бывшего "ЧВК Вагнер Центра" в Санкт-ПетербургеФото: Dmitri Lovetsky/ASSOCIATED PRESS/picture alliance

Министерство обороны США считает, что основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин погиб в авиакатастрофе в России, но не видит подтверждений сообщениям, что его самолет был сбит ракетой. Об этом сообщил на брифинге в четверг, 24 августа, пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал Патрик Райдер.

"Я не буду вдаваться в подробности того, как мы собираем информацию, кроме того, что наша первоначальная оценка, основанная на множестве факторов, заключается в том, что он, скорее всего, был убит", - сказал Райдер. Он добавил, что у Пентагона "на данный момент нет никакой информации", указывающей на то, что самолет Пригожина был сбит ракетой класса "земля-воздух". Распространяемые в СМИ сообщения на этот счет Райдер назвал "неточными".

Крушение самолета Пригожина

Самолет, принадлежавший Пригожину, разбился в Тверской области 23 августа. После крушения МЧС России сообщило о гибели 10 человек. Позже Росавиация обнародовала список пассажиров джета (7 человек) и членов его экипажа (3 человека). Кроме прочих, в этом списке значатся сам Пригожин и сооснователь ЧВК "Вагнер" Дмитрий Уткин.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. В ведомстве также заявили, что для возбуждения дела о теракте пока нет никаких оснований.

Президент РФ Владимир Путин фактически признал смерть Пригожина, принеся соболезнования его близким и родственникам всех погибших в авиакатастрофе. При этом он подчеркнул, что экспертизы по делу о крушении бизнес-джета Пригожина потребуют времени. На встрече с "главой" самопровозглашенной "ДНР" Денисом Пушилиным Путин указал, что Следственный комитет РФ приступил к предварительному расследованию.

Различные версии авиакатастрофы

По данным CNN, американская разведка пока находится на ранней стадии собственного расследования о причинах крушения самолета. Однако, как рассказали четыре источника телеканала, подтверждений того, что он был сбит ракетой, пока нет. В то же время, по словам источников Reuters, власти США считают версию о ракете "земля - воздух" наиболее правдоподобной. Хотя и подчерчивается, что это предварительные выводы, которые еще изучаются. Собеседники The New York Times и The Wall Street Journal предположили, что причиной катастрофы стал взрыв бомбы на борту самолета. Как уточняет NYT, изучались и другие версии, в частности, о фальсифицированном топливе.

Одновременно источники российских Telegram-каналов Baza и SHOT утверждают, что взрыв бомбы является основной версией падения самолета Пригожина. Возможно, на борту были заложены два взрывных устройства: одно в районе санузла, второе - в отсеке шасси. А вот версия о зенитной ракете, которую приводят, в частности, Telegram-каналы, связанные с ЧВК "Вагнер", по данным Baza, не в приоритете, поскольку на деталях упавшего самолета мало внешних повреждений.

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