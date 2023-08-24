У США нет подтверждений, что самолет Пригожина сбила ракета

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин, скорее всего, погиб во время крушения самолета под Тверью, считает министерство обороны США. Однако у него нет данных, что самолет был сбит ракетой.

Министерство обороны США считает, что основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин погиб в авиакатастрофе в России, но не видит подтверждений сообщениям, что его самолет был сбит ракетой. Об этом сообщил на брифинге в четверг, 24 августа, пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал Патрик Райдер.

"Я не буду вдаваться в подробности того, как мы собираем информацию, кроме того, что наша первоначальная оценка, основанная на множестве факторов, заключается в том, что он, скорее всего, был убит", - сказал Райдер. Он добавил, что у Пентагона "на данный момент нет никакой информации", указывающей на то, что самолет Пригожина был сбит ракетой класса "земля-воздух". Распространяемые в СМИ сообщения на этот счет Райдер назвал "неточными".

Крушение самолета Пригожина

Самолет, принадлежавший Пригожину, разбился в Тверской области 23 августа. После крушения МЧС России сообщило о гибели 10 человек. Позже Росавиация обнародовала список пассажиров джета (7 человек) и членов его экипажа (3 человека). Кроме прочих, в этом списке значатся сам Пригожин и сооснователь ЧВК "Вагнер" Дмитрий Уткин.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. В ведомстве также заявили, что для возбуждения дела о теракте пока нет никаких оснований.

Президент РФ Владимир Путин фактически признал смерть Пригожина, принеся соболезнования его близким и родственникам всех погибших в авиакатастрофе. При этом он подчеркнул, что экспертизы по делу о крушении бизнес-джета Пригожина потребуют времени. На встрече с "главой" самопровозглашенной "ДНР" Денисом Пушилиным Путин указал, что Следственный комитет РФ приступил к предварительному расследованию.

Различные версии авиакатастрофы

По данным CNN, американская разведка пока находится на ранней стадии собственного расследования о причинах крушения самолета. Однако, как рассказали четыре источника телеканала, подтверждений того, что он был сбит ракетой, пока нет. В то же время, по словам источников Reuters, власти США считают версию о ракете "земля - воздух" наиболее правдоподобной. Хотя и подчерчивается, что это предварительные выводы, которые еще изучаются. Собеседники The New York Times и The Wall Street Journal предположили, что причиной катастрофы стал взрыв бомбы на борту самолета. Как уточняет NYT, изучались и другие версии, в частности, о фальсифицированном топливе.

Одновременно источники российских Telegram-каналов Baza и SHOT утверждают, что взрыв бомбы является основной версией падения самолета Пригожина. Возможно, на борту были заложены два взрывных устройства: одно в районе санузла, второе - в отсеке шасси. А вот версия о зенитной ракете, которую приводят, в частности, Telegram-каналы, связанные с ЧВК "Вагнер", по данным Baza, не в приоритете, поскольку на деталях упавшего самолета мало внешних повреждений.

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