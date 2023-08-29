Пригожин похоронен на Пороховском кладбище в Петербурге

Похороны бизнесмена и основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, погибшего при крушении самолета 23 августа, прошли во вторник, 29 августа, на Пороховском кладбище в Санкт-Петербурге. Как сообщила пресс-служба Пригожина, прощание с ним состоялось в закрытом формате. В администрации кладбища телеканалу "Дождь" указали, что бизнесмена похоронили рядом с его отцом.

Сотрудник Пороховского кладбища рассказал изданию "Агентство.Новости", что похороны длились около 40 минут, на них присутствовали только близкие и родственники - примерно 20-30 человек, причем людей в военной форме там не было. Не были оказаны Пригожину и воинские почести, полагающиеся, согласно президентскому указу, людям со званием героя России: гроб должен охранять военный караул, на церемонии погребения должны присутствовать военный оркестр и похоронная команда, а после погребения должен быть дан салют холостыми патронами.

Судя по фотоснимкам и видеозаписи с кладбища, опубликованным Telegram-каналом Shot, на могиле Пригожина среди цветов поставили лист бумаги в позолоченной раме с отрывком из стихотворения Иосифа Бродского "Натюрморт" со словами: "Как ступлю на порог, не поняв, не решив: ты мой сын или Бог? То есть, мертв или жив?"

Официально информация о том, где и когда пройдут похороны, заранее не распространялась. Источник агентства "Новости Москвы" объяснил это "пожеланием родственников".

Сообщение о месте погребения стало неожиданностью для журналистов и наблюдателей, которые ждали эти похороны весь день, но на других петербургских кладбищах, отмечает "Агентство. Новости". С утра 29 августа в СМИ появлялась информация об установке металлодетекторов у всех входов в Серафимовское кладбище, а также о подготовке к возможным похоронам Пригожина еще трех кладбищ - Богословского, Северного и Смоленского. На Северном кладбище в тот же день прошли похороны соратника Пригожина - бизнесмена Валерия Чекалова, который тоже находился на борту разбившегося самолета.

Пороховское кладбище в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга имеет статус действующего закрытого, отмечает Telegram-канал "ВЧК-ОГПУ". Здесь разрешены только урновые подзахоронения на участке, где уже размещена могила ранее умершего родственника. На этом кладбище есть три захоронения, охраняемые государством: жителей и воинов Ленинграда, сражавшихся в Великой Отечественной войне, братские захоронения воинов-зенитчиков и могила артиллериста Василия Трофимова.

Крушение самолета Евгения Пригожина

Принадлежавший Евгению Пригожину бизнес-джет Embraer Legacy разбился 23 августа по пути из Москвы в Санкт-Петербург в Тверской области. На борту находились три члена экипажа и семеро пассажиров, в том числе сам Пригожин и сооснователь ЧВК "Вагнер" Дмитрий Уткин.

Среди версий причин крушения самолета в СМИ назывались взрыв бомбы на борту и попадание в него зенитной ракеты.

Большинство политических аналитиков склонны считать, что за гибелью Пригожина, организовавшего в конце июня военный мятеж, стоят российские спецслужбы и лично президент РФ Владимир Путин.

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