Как "тролли" поминают Пригожина и защищают Путина

Основателя ЧВК "Вагнера" похоронили в Петербурге, но его смерть продолжают обсуждать в соцсетях. Судя по всему, участвуют в этом и "тролли". Что они пишут о Евгении Пригожине - у DW.

Похороны основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина прошли на Пороховском кладбище в Санкт-Петербурге во вторник, 29 августа. По официальным данным, Пригожин погиб при крушении его частного самолета 23 августа, спустя два месяца после его неудавшегося мятежа.

Одним из самых заметных следов Пригожина, которые он оставил в российской политике, помимо основания ЧВК, аналитики называют создание так называемой "фабрики троллей". Как интернет-детище бизнесмена и его вероятные сотрудники отреагировали на его смерть, проанализировала DW.

Сотни комментариев в X и VK

После провалившегося июньского мятежа ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин распустил свою медиаимперию, состоявшую из десятков СМИ. Но "отдел комментаторов в соцсетях" не снизил свою активность, рассказывал DW автор аккаунта "Блокировщик ботов" в X (ранее Twitter). Это подтверждали и другие лица, отслеживающие деятельность "троллей".

На английском такие подставные аккаунты чаще всего называют интернет-"троллями", на русском противниками властей употребляется также термин кремлеботы, хотя пишут комментарии за деньги живые люди, а не автоматические системы. Мы будем использовать в тексте оба понятия как синонимы.

Евгений Пригожин за несколько дней до крушения самолета, 21 августа 2023 года Фото: PMC Wagner/Telegram/REUTERS

Кто с тех пор курирует кремлеботов, неизвестно. Но сразу после мятежа многие "тролли" вслед за российскими властями и государственными СМИ критиковали своего многолетнего номинального собственника, упрекая его в предательстве. "Поведение и риторика "троллей" как всегда были (за время наблюдений. - Ред.), так и остаются в интересах Кремля", - пояснял "Блокировщик ботов".

Как боты отреагировали теперь на смерть многолетнего собственника "фабрики троллей"? По просьбе DW автор проекта "Блокировщик ботов" собрал около 100 комментариев о крушении самолета Пригожина, судя по всему принадлежащих "троллям". Большинство аккаунтов, чьи твиты попали в подборку, были созданы весной и летом этого года, у них либо совсем нет, либо всего несколько подписчиков, а вместо настоящих фотографий - произвольные фото из интернета. Чаще всего на странице у таких профилей нет собственных твитов или размещены лишь несколько репостов, зато много ответов на записи различных СМИ о войне в Украине.

Мы также проанализировали записи предполагаемых ботов в соцсети VK, которые собирает проект "Ловушка повара", и выделили несколько ключевых нарративов, которые распространяют ими в связи со смертью их бывшего номинального собственника.

"Тролли" о Пригожине после его смерти - только хорошее

Если сразу после мятежа значительная часть "троллей", следуя за информационной повесткой прокремлевских СМИ, критиковала Пригожина, то после его смерти они пишут о покойном только хорошее. И в VK, и в X акцент делается на том, что основатель группы "Вагнер" "хоть и мятежник, но герой России". В таких комментариях также часто встречается словосочетание "вклад в победу" или "вклад в СВО".

"Мятеж его - это, конечно, косяк. Но он не отменяет того, что Пригожин был так-то героем нашей страны, что он очень много сделал для СВО и для нашей победы", - пишет один из вероятных ботов в VK. "Как бы они во время мятежа плохо не поступили, в СВО они сделали большой вклад в победу!", - фактически повторяется то же самое утверждение уже в соцсети в X. "Человек этот как минимум сделал большой вклад в борьбе с нацистами! Конечно же, будут его помнить. Да, человек не без косяков был, но все-таки", - гласит еще один комментарий в X.

"Путин молодец", Кремль ни при чем?

Президента РФ Владимира Путина владельцы подобных аккаунтов хвалят за то, что он выразил соболезнования близким Пригожина. "Путин молодец, что не стал молчать и ответил на этот счет, Пригожин все-таки герой, несмотря на то, что он устроил мятеж!" - в этом комментарии в X прослеживается одновременно и упомянутый выше нарратив о геройском статусе основателя ЧВК "Вагнер". Чуть ли не слово в слово высказывается еще один вероятный "тролль": "Молодец Путин. Нашел на это время. Все-таки Пригожин герой России".

При этом активно продвигается тезис: власти РФ непричастны к смерти мятежного бизнесмена. "Зачем Путину убивать того, кто держит оборону в Африке?", - пишет один из предполагаемых бот-аккаунтов в VK. "Намекаете, что это могли власти России сделать? А какой в этом смысл-то? С Пригожиным же обо всем договорились, все обсудили на переговорах, "Вагнер" не работает на территории РФ. Какой в этом смысл?", - вопрошает другой в X.

Рассуждения о вине Запада: "Пригожин шатал позиции Европы в Африке"

Посыл о том, что после мятежа ЧВК "Вагнер" и ее основатель переключились на деятельность в Африке в интересах России, боты развивают в еще один тезис: к крушению самолета Пригожина по пути из Москвы в Санкт-Петербург якобы причастен Запад.

Обломки разбившегося самолета Евгения Пригожина, 24 августа 2023 года Фото: Dmitry Lebedev/Kommersant Photo/REUTERS

"Сбила западная агентура, тут как ни крути, а Пригожин был весомым игроком в Африке, с которым западные неоколониалисты не могли справиться", - указывает один вероятный "тролль" в X. "Смотрите правде в лицо, как ни крути, а России это не нужно, а вот Запад, который не мог выдержать конкуренции с Пригожиным и Россией - вполне", - утверждает второй. "Учитесь не на личность смотреть, а на объективные факты. Пригожин шатал позиции Европы в Африке. Это был факт", - продолжает тот же тезис третий.

Какие цели у интернет-"троллей"

Описанные выше нарративы встречаются наиболее часто, но у каждого из них есть и ответвления. Например, в качестве версий о причинах крушения самолета выдвигаются тезисы о причастности Службы безопасности Украины (СБУ) или США вместе с Европой. "К слову, причастны могут быть и СБУ. Украина ведь ему до сих пор простить не может взятие Артемовска", - пишет вероятный бот в одной из групп VK. Есть и авторы, которые допускают инсценировку смерти Пригожина: "Я вообще думаю, что, может, Пригожин и жив, мир водят за нос...".

"Изобилие альтернативных версий уводит внимание от тех, которые наименее выгодны Кремлю", - объясняет "Блокировщик ботов". Кроме того, по его мнению, такая систематическая работа кремлеботов в комментариях под постами в СМИ приводит к снижению доверия к этим изданиям или вообще новостям, потому что у пользователей возникает ощущение, что "никому верить нельзя, врут все, никогда нельзя понять, что на самом деле правда".

В то же время большое количество комментариев с одинаковыми посылами должно вызвать у обычных пользователей впечатление, что это доминирующая точка зрения, объясняет "Блокировщик ботов". "Тролли" - это продолжение машины пропаганды. Более агрессивное и контрастное, чем официальные СМИ, но в целом преследующее те же цели и задачи. Когда российские власти публично заявляют о чем-то, нужно, чтобы сотни подставных людей вокруг им вторили. Это создает у людей убежденность во всеобщей поддержке официальной позиции", - резюмирует он.

Смотрите также: