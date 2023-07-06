После мятежа Пригожина: "фабрика троллей" закрывается?

После провала мятежа Пригожина издания его медиаимперии в РФ закрыты. Но в соцсетях интернет-тролли все еще активны. Они сменят номинального собственника? Подробности и реакция ЕС - у DW.

После неудавшегося мятежа Евгения Пригожина осталось много вопросов не только о будущем ЧВК "Вагнер", но и его другого не менее известного детища - "фабрики троллей". Интернет-наемники годами писали за деньги провластные комментарии и статьи и "травили" оппозиционеров. В конце июня издания, входившие в пригожинскую медиагруппу "Патриот", включая ее флагманское СМИ "Федеральное агентство новостей" (ФАН), поочередно объявили о сворачивании работы. "Мы закрываемся и уходим из информационной повестки страны. Вместе с нами закрывается и уходит медиагруппа "Патриот", - с таким заявлением выступил 30 июня гендиректор РИА ФАН Евгений Зубарев.

Означает ли это конец "фабрики троллей" в России и что будет с осколками интернет-империи Пригожина, выясняла DW.

"Мы работали против Навального"

Впервые о "фабрике троллей" заговорили в 2013 году, когда журналисты обнаружили в Санкт-Петербурге "Агентство интернет-исследований" (АИИ), в котором сотрудникам платили за комментарии в соцсетях. "Фабрику" вскоре связали с Евгением Пригожиным, но бизнесмен отрицал причастность к ней. Только в феврале 2023 года Пригожин публично признал, что "придумал и создал" АИИ - для "защиты российского информационного пространства".

На Пригожина работали десятки интернет-троллей Фото: Dominic Lipinski/PA Wire/empics/picture alliance

В прощальном видео РИА ФАН Зубарев уточнил, что на самом деле корни "фабрики троллей" уходят в 2009 год. "Первые комментаторы выходили в СМИ, работая против оппозиционеров: Алексея Навального и остальных", - разоткровенничался он. Частная интернет-армия Пригожина разрасталась и в середине 2010-х вышла на международный уровень.

Из-за деятельности "фабрики троллей" Минюст США выдвинул против российского бизнесмена обвинения во вмешательстве в американские выборы президента 2016 года. Медиагруппа "Патриот" формально появилась в 2019 году, объединив СМИ, которые журналисты-расследователи давно причисляли к "фабрике троллей".

Десятки тысяч комментариев "троллей"

Поначалу у Пригожина было только пара десятков подчиненных, каждый из которых должен был писать около 100 комментариев в день. К 2023 году число сотрудников "фабрики" разрослось до 400 человек. Некоторые писали статьи в пригожинские СМИ, а как минимум четверть из них занимались сочинением комментариев в соцсетях, пишет расследовательский центр "Досье" . Технические возможности позволяют им распространять десятки тысяч сообщений в сутки.

Любовь Соболь (фото из архива) Фото: Maksim Blinov/Sputnik/dpa/picture-alliance

В результате утечки документов структур Пригожина WagnerLeaks "Досье" рассказало и о других подробностях работы "фабрики троллей". По их данным, медиа основателя ЧВК "Вагнер" ежемесячно тратят 900 тысяч рублей на закупку лайков для своих постов и дизлайков для оппозиционных. А общий бюджет интернет-империи Пригожина оценивался в 70-100 млн рублей в месяц.

Дополнительные деньги выделялись на так называемые спецзадачи. Например, на травлю в интернете соратницы Навального Любови Соболь, сообщает "Досье". На проект под названием "Соболиная охота" в 2019 году, когда Соболь публиковала разоблачения о коррупции в организации школьного питания в Москве (одна из сфер бизнес-интересов Пригожина), тратили от 700 тысяч до 1,7 млн рублей в месяц.

Пригожин не захотел отдавать свои СМИ Кабаевой?

Во время мятежа ЧВК "Вагнер" 24 июня в бизнес-центр "Лахта-2" в Петербурге, где размещена часть сотрудников СМИ Пригожина, пришли силовики с обысками. После этого некоторые интернет-проекты, которые связывали с его медиаимперией, перестали обновляться. Например, аккаунты в Twitter "Актуальная Россия " и "Актуальный мир " после 23 июня выпустили только по два твита, а после 29 июня совсем "замолчали". Хотя до этого ежедневно выпускали по 10-12 твитов.

Алина Кабаева могла бы возглавить "троллей"? Фото: Presidential Press Service/Itar/dpa/picture alliance

The Bell сообщало, что для интернет-фабрики Пригожина искали нового владельца. Источники издания называли наиболее вероятным вариантом переход пригожинских СМИ под управление "Национальной медиа группы" (НМГ) Юрия Ковальчука, совет директоров которой возглавляет Алина Кабаева. Экс-гимнастку журналисты-расследователи называют спутницей президента РФ Владимира Путина.

Но уже 30 июня собеседники The Bell рассказали, что на спецсовещании Евгений Пригожин лично принял решение ликвидировать свою медиаимперию. Редакторам изданий поручили уничтожить "все следы присутствия" в интернете - не только сайты СМИ, но и связанные с ними соцсети. Одновременно Роскомнадзор ограничил доступ к сайтам РИА ФАН и других пригожинских изданий.

Пригожин уехал, а "тролли" остались

Но равносильна ли самоликвидация медиахолдинга "Патриот" полному закрытию "фабрики троллей"? В Евросоюзе не спешат праздновать успех в борьбе с фейками и интернет-троллями. "Пока рано делать окончательные выводы о развитии российской экосистемы дезинформации после предполагаемого сворачивания дезинформационной деятельности Пригожина. Необходимо больше времени для наблюдения за дезинформационными нарративами и тенденциями в этой сфере", - отметил в комментарии для DW официальный представитель ЕС по внешнеполитическим вопросам Петер Стано.

Петер Стано Фото: Dursun Aydemir/AA/picture alliance

Эксперты, которые давно следят за активностью "троллей", сомневаются, что теперь с ними покончено. Медиапроекты - лишь часть интернет-империи Евгения Пригожина. Другую, менее прозрачную половину автор Twitter-аккаунта "Блокировщик ботов " называет "отделом комментаторов в соцсетях".

И в работе этого отдела он не заметил существенного спада после мятежа, рассказал администратор проекта в беседе с DW, попросив не раскрывать его имени. "Прокремлевские "тролли" или кремлеботы продолжают не только быть активными, но и создавать новые аккаунты в Twitter буквально в эти часы, предположительно взамен выбывшим. За последние дни мы не видим никаких признаков прерывания или существенного ослабления их работы", - подчеркнул собеседник.

Аналогичные наблюдения и у основателей проекта "Ловушка повара", которые отслеживают деятельность интернет-троллей в соцсети VK. "Многие СМИ пишут, что известная "фабрика троллей" не работает с 24 числа, но, судя по нашим данным, никаких провалов активности нет", - говорится на сайте проекта.

Говоря о том, остаются ли при этом "тролли" под командованием основателя ЧВК "Вагнер", наблюдатели расходятся во мнениях. Создатель "Ловушки повара" заявил изданию "Агентство", что еще с мая, когда обострился конфликт группы "Вагнер" с Минобороны РФ, большая часть "троллей" стали "скоординированно писать посты против" Пригожина. Из 15 тысяч выявленных проектом "троллей" примерно 13 тысяч перестали поддерживать мятежного начальника. "Я догадываюсь, что эту структуру (бот-ферму) у Пригожина просто забрали. Она как работала, так сейчас и работает, только сменила поведение и задачи", - предположил аналитик.

У "Блокировщика ботов" другая версия. "Поведение и риторика "троллей" как всегда были (за время наших наблюдений), так и остаются в интересах Кремля. Смена "отношения" к Пригожину, наиболее вероятно, объясняется сменой того, как он освещается в новостях, а не переходом фабрики к другому номинальному "собственнику", - говорит он. По его мнению, смена начальника "фабрики троллей" будет "бесшовной", то есть для внешнего наблюдателя этот момент пройдет почти незаметно.

"Отдел, занятый комментариями в соцсетях, - довольно ценный актив в плане сложности воспроизведения, поэтому его так или иначе сохранят", - полагает автор "Блокировщика ботов".

ЕС: Кремль продолжит попытки дезинформации

В Евросоюзе тоже не ожидают снижения дезинформационной активности из России. "Очевидно, что дезинформационная деятельность не начинается и не заканчивается только компаниями Пригожина. Кремль будет продолжать попытки использовать дезинформацию и манипулирование информацией, применяя различные тактики, действующие лица и средства, как они делали это на протяжении многих лет", - говорит DW Петер Стано.

Переедут ли "тролли" вслед за Пригожиным в Беларусь или перейдут под контроль нового собственника в РФ, представитель ЕС предсказывать не готов: "Мы не занимаемся прогнозами, наш мандат заключается в наблюдении, разоблачении и развенчании дезинформации, ее субъектов и тенденций".

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