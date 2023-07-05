Бизнес-империя Пригожина: господряды отбирают, что остается?

После провала мятежа ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин ликвидирует свои СМИ и теряет госконтракты с Минобороны РФ и школами Москвы. Есть ли у него еще активы и деньги, разбиралась DW.

Минобороны РФ расторгает контракты с холдингом Евгения Пригожина "Конкорд" на поставку продовольствия для армии, сообщили в начале июля российские СМИ и телеграм-каналы. Тем самым бизнесмен теряет один из важнейших источников заработка, ежегодно приносивший ему десятки миллиардов рублей. Чего еще лишилися основатель ЧВК "Вагнер" после неудавшегося мятежа и какие компании остаются под его контролем, разбиралась DW.

Пригожин мог быть связан с 600 компаниями

Бизнес-империя Евгений Пригожина необъятна. "Это прямо классическая "империя", потому что никто не может понять, где она заканчивается, где проходят ее границы, и ее внутреннее устройство скрыто от посторонних глаз", - говорит в беседе с DW журналист "Медиазоны" Дмитрий Трещанин, расследовавший деятельность Пригожина. Во время мятежа группы "Вагнер" силовики проводили обыски в одном из офисов бизнесмена и нашли там печати 600 различных юрлиц. То есть не исключено, что Пригожин был причастен к деятельности не одной сотни компаний.

Пригожин мог быть связан с 600 компаниями в России Фото: Mikhail Metzel/TASS/IMAGO

Официально у него фирм заметно меньше. По данным сервисов проверки контрагентов, индивидуальный предприниматель Евгений Викторович Пригожин в разное время был руководителем как минимум 10 и учредителем 27 компаний. Из них действуют сейчас только шесть. Другими тремя фирмам формально владеет или руководит его жена Любовь, еще тремя – старшая дочь Полина, одну компанию создала младшая 18-летняя Вероника, а сын Павел учредил сразу пять ООО. То есть с Пригожиным и самыми близкими членами его семьи напрямую связаны 18 юридических лиц. Судя по всему, это только видимая верхушка айсберга его бизнес-империи.

Четыре столпа бизнес-империи Пригожиных

В каких сферах работают Пригожины? "Основные четыре сектора: "фабрика троллей" плюс медиахолдинг "Патриот"; ЧВК "Вагнер", внутри которой политическая, военная и экономическая ветви; гражданская еда - это "Московский школьник" и все, что связано с кейтерингом в школы и детские сады; и военный кейтеринг - то, что связано с Минобороны. Посыпаем это как приправой ресторанами и строительным сектором - примерно так выглядит структура его бизнес-империи", - объясняет Трещанин.

Большая часть недвижимости Пригожиных - в Санкт-Петербурге Фото: GES-Sportfoto/picture alliance

Внутри семьи Пригожина есть довольно четкое, хотя и, скорее всего, формальное распределение сфер бизнеса. Все "Конкорды", которые занимаются кейтерингом и ресторанным бизнесом, записаны на самого Евгения. Супруге Любови досталось управление известными любому туристу магазинами в Санкт-Петербурге - "Музеем шоколада" и "Магазином купцов Елисеевых", который позиционирует себя как "старейший русский гастроном". На сыне Пригожина Павле - купля-продажа и строительство недвижимости. У Полины - компании, занятые арендой и управлением недвижимости. Младшей Веронике доверили только фирму, управляющую одним отелем - Red Stars Hotel в центре Петербурга.

Публичные фирмы Пригожина убыточны

Примечательно, что публичные бизнесы семьи Пригожиных работают в минус. DW проанализировала бухгалтерскую отчетность 17 из 18 принадлежащих им фирм за 2022 год (показателей "Конкорд Кейтеринг" нет с 2019 года), опубликованную на сайте Федеральной налоговой службы РФ. Их суммарный убыток за год составил 96,4 млн рублей. Самый большой вклад в дыру в семейном бюджете внесла пропаганда, то есть компания "Аурум", которая снимает и распространяет пригожинские фильмы.

В 2022-м у "Аурума" вышла картина "Лучшие в аду", на постере которой одним из создателей обозначен сам Евгений Пригожин (у него 49% акций "Аурума"). В фильме воссозданы боевые действия и, хотя стороны конфликта прямо не названы, российские СМИ и зрители легко разглядели в "белых" бойцов ЧВК "Вагнер", которые штурмуют Мариуполь и которым противостоят "желтые" из украинской армии. Кинобои утянули "Аурум" в минус на 319 млн рублей по итогам года.

Очевидно, деньги для медиаимперии и финансирования ЧВК Пригожин зарабатывал с помощью других, менее прозрачных бизнесов. Журналист-расследователь Сергей Ежов полагает, что Евгений Пригожин мог бы выручить за свою бизнес-империю "не один миллиард долларов", если бы это был "нормальный бизнес". "Конечно, он должен был бы быть в списке Forbes, но из-за сложности подсчетов и секретности (схем владения его компаниями. - Ред.) он не там", - отметил Ежов в беседе с DW.

В рамках деятельности ЧВК "Вагнер" в Африке и на Ближнем Востоке тоже были источники доходов. "В Сирии они пытались освоить нефть и газ, в Судане добывали золото, в ЦАР - золото и алмазы", - напоминает журналист "Медиазоны" Трещанин. Но, по его словам, это не позволяло группе "Вагнер" выйти на самоокупаемость. "Мы по утечкам из бухгалтерии видели, что это такое планово-убыточное мероприятие, которое делается, чтобы у Пригожина были какие-то политические очки - что вот мы продвигаем интересы России, это важно было, видимо, для Кремля", - констатирует он. Тогда откуда у Пригожина были деньги на разнообразную активность?

Сотни миллиардов рублей на госконтрактах

Все, кто изучал деятельность Пригожина, приходят к выводу, что его главный источник заработков - госконтракты. В марте 2021 года юрист "Фонда борьбы с коррупцией" Любовь Соболь изобразила схему "империи господрядов" , в которой упоминалась 31 компания. "Это не все компании, связанные с Пригожиным - вообще-то их гораздо больше. Это только те фирмы, которые непосредственно выигрывали гостендеры", - отмечала она. По подсчетам Соболь, с 2011 по 2016 год фирмы Пригожина могли получить господряды на 110,4 млрд рублей.

Любовь Соболь (фото из архива) Фото: Maksim Blinov/Sputnik/dpa/picture-alliance

Дмитрий Трещанин в декабре 2022-го говорил про, как минимум, 209 млрд рублей за восемь лет, освоенных компаниями Пригожина на госзаказах. "Эта сумма точно не полная. С 2017 года тогда еще премьер-министр Дмитрий Медведев разрешил не публиковать армейские госзакупки", - уточнял Трещанин.

Самые большие цифры озвучил Дмитрий Киселев в программе "Вести недели". По его словам, ЧВК "Вагнер" получила от государства 858 млрд рублей, а "Конкорду" доверили госзаказов на 845 млрд рублей. За какой срок эти данные и откуда они у Киселева, ведущий государственного телеканала "Россия 1" не пояснил.

Сможет ли Пригожин зарабатывать после мятежа?

После неудавшегося мятежа главные опоры бизнеса Евгения Пригожина, похоже, стремительно растворяются. Самоликвидировалась медиагруппа "Патриот" с десятками СМИ и каналов в соцсетях, которые связывают с "фабрикой троллей". По данным The Bell, такое решение принял сам бизнесмен, чтобы его медиа не достались кому-то другому.

В начале июля СМИ и телеграм-каналы стали сообщать о серьезных ударах по доходам ныне опального предпринимателя: Минобороны РФ расторгло контракт с "Конкордом" на поставки питания, и из-за этого сотрудников холдинга увольняют без выходных пособий. Фирмы Пригожина также начали проигрывать тендеры на школьное питание в Подмосковье, которые раньше, как правило, доставались им. Будущее ЧВК "Вагнер" туманно. Ее деятельность в Сирии, Мали и ЦАР хотят взять под свой контроль российские власти, утверждает The Wall Street Journal.

С широко известного петербургского "ЧВК Вагнер Центра", который принадлежит одной из компаний Пригожина, сняли одноименную вывеску и сообщили о "переезде основной части" центра на некие "производственные площади". "ЧВК Вагнер Центр" продолжит работать на благо нашей страны, но уже в новом формате и на других площадках", - написали в соцсетях комплекса, не уточнив, что это означает.

Остаются только рестораны, отели, магазины и другая недвижимость семьи Пригожиных, сконцентрированная в основном в Санкт-Петербурге. Некоторые из этих сфер приносят прибыль, но она исчисляется миллионами рублей, а не миллиардами. Пока об их конфискации, продаже или передаче другим собственникам речи не идет.

Здание "ЧВК Вагнер Центра" до снятия таблички с названием Фото: Olga Maltseva/AFP/Getty Images

Еще есть по меньшей мере 10 млрд рублей наличными, найденные правоохранительными органами при обысках в офисах, связанных с Пригожиным. Их, по данным "Фонтанки", уже вернули по доверенности водителю основателя ЧВК "Вагнер". Правда, эти деньги, по словам самого Пригожина, предназначены на выплаты бойцам и родственникам погибших бойцов.

В том, что у Евгения Пригожина получится выстроить многомиллиардный прибыльный бизнес без господдержки, Дмитрий Трещанин сомневается. "Он не может быть бизнесменом в классическом смысле, он не тот, кто выигрывает на высококонкурентном рынке. Вся история его как бизнесмена - это история человека, который умеет договариваться с представителями власти. А весь его бизнес - это капитализация связи с властью", - резюмирует Трещанин.

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