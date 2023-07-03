Компании Пригожина проигрывают тендеры на школьное питание

После военного мятежа ЧВК "Вагнер" контракты на поставку питания в школы Подмосковья, которые обычно доставались компаниям, связанным с Евгением Пригожиным, начали отдавать другим фирмам. Внимание на это в понедельник, 3 июля, обратило издание "Верстка", ссылающееся на данные сайта госзакупок.

Согласно этим данным, компании Пригожина уже проиграли семь из 11 прошедших аукционов. Всего на сайте госзакупок опубликованы 23 тендера на поставку питания в подмосковные образовательные учреждения.

Два договора общей суммой 786,8 млн рублей достались фирме "Город кафе", которой через "Комбинат социального питания" владеет Максим Вахруков - сын бывшего губернатора Ярославской области и действующего заместителя секретаря Совбеза Сергея Вахрукова. Еще пять контрактов общей суммой 1 млрд 617 млн рублей поделили между собой компании "Вектор" и "Орион", которые по косвенным признакам связаны с группой компаний "Экопродукт" и бывшим депутатом Госдумы Владимиром Пекаревым.

Только в трех тендерах победили фирмы Пригожина - "Продфутсервис", "Социальное питание "Центр" и "Весна" (бывший "Московский школьник"). При этом две последние компании получили контракты уже после мятежа - 27 и 29 июня. В прошлом году связанные с главой ЧВК "Вагнер" фирмы не смогли получить лишь шесть контрактов из 38 разыгранных, отмечают журналисты.

Мятеж Пригожина и ЧВК "Вагнер"

Поздним вечером 23 июня начался продлившийся чуть меньше суток мятеж Евгения Пригожина и его ЧВК "Вагнер". Бизнесмен обвинил министра обороны РФ Сергея Шойгу и его ведомство в нанесении удара по лагерям ЧВК, при котором якобы погибло много людей. Минобороны РФ эти обвинения отвергло.

Пригожин объявил, что "Группа Вагнера" выдвинулась "останавливать зло, которое несет военное руководство страны", назвав этот рейд "маршем справедливости", и призвал силовиков переходить на его сторону. ФСБ РФ сообщила, что на Пригожина заведено дело по факту организации вооруженного мятежа и призвала боевиков ЧВК "Вагнер" его задержать. Ночью на улицах Москвы появилась военная техника, а "Группа Вагнера" захватила военные объекты в Ростове-на-Дону и двинулись на столицу.

Вечером 24 июня основатель ЧВК неожиданно сообщил, что разворачивает колонны и уходит в полевые лагеря в свете угрозы кровопролития. Одновременно правитель Беларуси Александр Лукашенко рассказал, что провел переговоры с Пригожиным по просьбе президента РФ Владимира Путина и договорился об остановке движения боевиков ЧВК "Вагнер" на Москву. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков вечером 24 июня заявил, что Пригожин "уйдет" в Беларусь. При этом ни сам владелец "Группы Вагнера", ни участвовавшие в мятеже наемники не будут подвергаться уголовному преследованию, пообещали в Кремле.

Государство спонсировало структуры Пригожина

Вскоре после мятежа Пригожина президент РФ Владимир Путин признал, что РФ спонсировала предприятия бизнесмена - как ЧВК "Вагнер", так и холдинг "Конкорд", занимающейся поставками продовольствия. По словам Путина, только за последний год холдинг получил от государства 80 млрд рублей, "оказывая услуги по питанию в армии". Позднее в эфире программы "Вести недели" на российском ТВ было озвучено, что ЧВК "Вагнер" "в рамках заключенных с государством контрактов" получила 858 млрд рублей, а "Конкорд" оказал услуги на 845 млрд рублей.

СМИ сообщили 2 июля, что Минобороны РФ расторгло контракт с холдингом "Конкорд". В конце июня стало известно о прекращении работы изданий, входящих в медиахолдинг Пригожина "Патриот". Среди них - "Невские новости" и "Экономика сегодня", а также интернет-издание "Федеральное агентство новостей" (РИА ФАН).

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