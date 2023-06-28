Мятеж Пригожина. Кто ему помогал и что знал Суровикин?

Владимир Путин с момента мятежа Евгения Пригожина и подконтрольной ему ЧВК "Вагнер" много раз выступал публично, каждый раз благодарил при этом сотрудников всех силовых структур в России, которые, по его утверждению, "четко, слаженно" действовали и предотвратили "гражданскую войну" в России. Однако если это было так, как тогда мятежникам удалось в минувшую субботу практически беспрепятственно взять под свой контроль штаб ЮВО армии РФ в Ростове-на-Дону, военный аэродром в Миллерово и другие военные объекты, а также проехать колонной почти до Московской области? Кто мог быть вовлечен в планы Пригожина и были ли у него помощники среди военных?

Кто помогал Пригожину?

"Вопрос о пособничестве (ЧВК "Вагнер". - Ред.) очевидно висит в воздухе. Военные формирования "Вагнера" использовали в своих колоннах тяжелую технику российской армии, которая была предоставлена самой армией и от логистической поддержки которой (ремонт, снабжение боеприпасами) вагнеровцы зависели", - прокомментировал DW ситуацию Густав Грессель (Gustav Gressel), живущий в Берлине военный эксперт Европейского совета по международным отношениям (ECFR). То, что никто в регулярной армии не знал ничего о готовящихся планах по мятежу, Грессель считает маловероятным, учитывая тот факт, что техника регулярной армии РФ осталась у ЧВК "Вагнер" после вывода с фронта, продолжала использоваться, в том числе регулярными войсками армии РФ, и потом участвовала в марше на Москву.

Евгений Пригожин в штабе ЮВО армии РФ Фото: Press service of "Concord"/REUTERS

Колонны ЧВК "Вагнер" прошли через Ростов-на-Дону и Воронеж, где находятся крупные гарнизоны российской армии, напоминает Грессель. "Помимо тех соединений, которые там проходят обучение, там еще находились войска, которые завершают последние приготовления, чтобы потом отправиться в Украину. То, что среди них не нашлось никого, кто бы оказал сопротивление ЧВК "Вагнер", очень странно", - уверен эксперт ECFR.

Суровикин в центре внимания: что он мог знать?

Международный резонанс вызвала публикация 27 июня американской газеты The New York Times со ссылкой на американские разведданные о том, что о мятеже Евгения Пригожина могли знать генерал Сергей Суровикин, и, возможно, другие высокопоставленные представители военного командования РФ. Суровикин с октября 2022 до января 2023 года был командующим российской группировкой войск, ведущей боевые действия в Украине. В январе нынешнего года на эту должность был назначен начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов, а Суровикин стал его заместителем. Американские чиновники, по данным газеты, пытаются в настоящее время понять, помогал ли Суровикин в планировании действий Пригожина.

Подозрения в адрес Суровикина, сформулированные в The New York Times, вызвали скепсис среди экспертов по России. "Суровикин в настоящее время главнокомандующий воздушно-космическими силами РФ - это был единственный род войск, который как-то противостоял ЧВК "Вагнер", атаковав их с воздуха. Это не очень соответствует образу предателя", - заметил Густав Грессель. Недостаточно для подозрений и тех обстоятельств, что, по выражению немецкого эксперта, генерал "Армагеддон", как называют Суровикина, был "невысокого мнения" о Герасимове или что Суровикина "задвинули", сместив с руководящего поста по управлению армией РФ в Украине.

Отход "вагнеровцев" из Ростова-на-Дону. На фото: танк ЧВК "Вагнер" на фоне городского цирка в Ростове Фото: REUTERS

Недоверие вызвала публикация и у известного британского эксперта по России Марка Галеотти. Он, как и многие другие наблюдатели, обращает внимание на то, что Суровикин был первым, кто публично обратился к Пригожину и "вагнеровцам" с призывом прекратить мятеж и "сделал четкое заявление, в котором, вопреки ранее высказанным подозрениям, показал лояльность Кремлю", заметил Галеотти в сообщении в сети Twitter.

Он предположил, что это могло помочь ему "очистить" репутацию и вновь сделать его кандидатом на пост руководителя "спецоперацией" или даже на пост начальника Генштаба после Герасимова. "Я подчеркиваю, что это только спекуляция, но предположения о соучастии в пригожинском "предательстве", используя слова Путина, могут быть хорошим шагом в попытке предотвратить его возвращение", - заключил Галеотти, добавив, что если бы был "циником", то счел бы эту газетную статью "психологической операцией". В этой связи он отметил, что укрепление позиций Суровикина, по его мнению, было бы "плохой новостью для Украины".

Мятеж был плохо организован или сорван из-за утечки в ФСБ?

Сам уровень подготовки мятежа скорее свидетельствует против участия в нем кого-то из высшего военного руководства и лично Суровикина, полагает политолог, приглашенный эксперт Московского Центра Карнеги Татьяна Становая, возглавляющая собственную консультационную компанию R.Politik. По ее мнению, мятеж Пригожина проходил "без четких политических целей (кроме как заставить Путина обратить внимание и защитить ЧВК "Вагнер"), без нормальной подготовки, без мысли, что путь в Москву окажется открыт и будет вести к верной смерти... В чем тут участвовать? В отчаянной попытке Пригожина сохранить "Вагнер"?" Она не исключила, что "Суровикин мог сочувствовать, возможно, мог и знать. Но в нужный момент совершенно четко выбрал сторону государства", - написала в своем телеграм-канале Становая.

Эксперт напомнила, что еще до минувших выходных было "хорошо известно, и давно, о расколе в военном руководстве между Шойгу/Герасимовым и Суровикиным. Природа этого раскола заключались не столько в борьбе за власть, сколько в разном понимании того, как воевать в Украине и как строить отношения с ЧВК". Суровикин, в отличие от Шойгу и Герасимова, по ее убеждению, "взаимодействовал с Пригожиным, имел, как минимум, рабочие отношения, и даже выступал посредником (в начале мая он занимался разрешением проблем с поставками боеприпасов)". Но эта роль, "у меня нет сомнений, была согласована с Путиным".

Начальник Генштаба армии РФ Валерий Герасимов и глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, фото из архива Фото: Sputnik/Aleksey Nikolskyi/Kremlin via REUTERS

Между тем издание The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на данные западных разведок 28 июня сообщило, что мятежники изначально могли намереваться заблокировать своих оппонентов Шойгу и Герасимова в штабе ЮВО в Ростове, но планы оказались доступны ФСБ РФ, после чего мятежникам пришлось "импровизировать". Пригожин мог посвятить в свои планы ряд военачальников, включая, возможно, Суровикина, но неизвестно, передал ли он информацию о мятеже российским спецслужбам и вообще как она попала к ФСБ РФ, пишет WSJ со ссылкой на источники в западных спецслужбах.

"Чистки" в армии РФ якобы уже начались

Неясно, скажется ли негативно близость Суровикина к ЧВК "Вагнер" на судьбе генерала. Издание "Досье", комментируя публикацию в NYT, опубликовало 28 июня сведения о том, что Суровикин еще в 2017 году стал почетным членом ЧВК "Вагнер", что следует из документов, имеющихся в распоряжении издания. Генералу, по его данным, выдали личный жетон ЧВК под номером М-3744. Слухи о том, что Суровикин мог попасть под подозрение, укрепляются тем, что с момента объявления мятежа генерал до сих пор не появлялся на публике.

Между тем прокремлевские военкоры уже пишут о том, что, по их данным, в российских военных кругах резко вырос уровень недоверия друг к другу. "Уже который день работают следователи и представители ФСО как по руководству органов военного управления, так и по командирам частей", - написал, в частности, телеграм-канал "Рыбарь". При этом, по сведениям различных военкоров, "чистки" коснулись не только руководящего состава армии, но и менее высокопоставленных офицеров и простых военнослужащих.

"Я думаю, сочувствующие Пригожину в армии были. Но правильнее было бы сказать недовольные Шойгу и Путиным. Но тут появляется самый интригующий момент: можно ли при сильном желании сделать из сочувствующих заговорщиков? И использовать это для чисток?", - задается вопросом политолог Татьяна Становая. Она предполагает, что, прежде всего, возможностью "чисток" для укрепления своих позиций воспользуется действующий глава Минобороны РФ Сергей Шойгу. "У меня есть серьезное подозрение, что главным бенефициаром всей этой истории, как ни странно, оказывается Шойгу. От Пригожина и "Вагнера" избавился, Путин получил мощную прививку от ЧВК, как от чумы, теперь можно заняться собственными армейскими рядами", - заключила Становая.

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