  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Ситуация в Беларуси
Оружие для Украины
Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин
Евгений ПригожинФото: Konkord Company/Tass/IMAGO
КонфликтыРоссия

Пригожин: ЧВК "Вагнер" под Бахмутом получит боеприпасы

Александра Иванова
2 ч. назад

По словам Евгения Пригожина, ЧВК "Вагнер" дали свободу действий под Бахмутом. За взаимодействие наемников с Минобороны РФ будет отвечать генерал Сергей Суровикин, сказал основатель компании.

https://p.dw.com/p/4R0U1

Министерство обороны России предоставит ЧВК "Вагнер" боеприпасы, необходимые для продолжения боевых действий под Бахмутом. Ответственным за координацию действий Минобороны РФ и компании Евгения Пригожина назначен бывший командующий Объединенной группировкой войск РФ в Украине генерал Сергей Суровикин. Об этом сообщил сам Пригожин в воскресенье, 7 мая. Его заявление опубликовала пресс-служба предпринимателя.

"Сегодня ночью мы получили боевое распоряжение впервые за все это время, в котором, если убрать секретные данные, в сухом остатке следующее. Нам обещают дать боеприпасы и вооружения столько, сколько нам требуется для продолжения дальнейших действий, нам клянутся, что на фланге будет все выставлено, что необходимо, для того чтобы нас не подрезал противник, нам говорят о том, что мы можем действовать в Бахмуте так, как считаем нужным, и нам дают Суровикина как человека, который будет принимать все решения в рамках боевых действий ЧВК "Вагнер" по взаимодействию с Минобороны", - заявил Пригожин.

Упомянутое им "боевое распоряжение" от Минобороны РФ является доказательством того, что ЧВК "Вагнер" управляют российские власти, считает издание "Агентство. Новости". До сих пор Россия это отрицала: в частности, президент Владимир Путин говорил о компании Евгения Пригожина как о структуре, к которой Москва не имеет никакого отношения. Сейчас же "Пригожин лишил Путина и Минобороны возможности говорить, что Россия не управляет ЧВК "Вагнер, заключает издание.

Обращение Кадырова к Пригожину

Ранее в Сети был обнародован видеоролик главы Чечни Рамзана Кадырова, в котором тот в ультимативной форме требует от Пригожина, чтобы ЧВК "Вагнер" держала оборону Бахмута, пока позиции там не займет чеченский спецназ "Ахмет". "Ты мне всегда говорил, что живешь по мужским правилам. Поэтому я тебе по понятиям говорю: ты должен сделать то, то и то. С тобой свяжутся люди и тебе объяснят", - заявил Кадыров.

В то же время глава Чечни подчеркнул, что наемники из ЧВК "Вагнер" - это "очень необходимые, нужные люди" и они нужны бойцам "Ахмата" "в том числе потому, что они знают местность". "Если вы останетесь с нами, то я обещаю, что мы дадим больше, создадим лучшие условия, чем сегодняшние у вас, и постараемся, чтобы у вас все было на высшем (уровне. - Ред.)", - говорит Кадыров.

В ответном заявлении от 7 мая Пригожин указывает, что на предложение Кадырова о переходе "вагнеровцев" под его начало "все однозначно ответили нет".

5 мая Евгений Пригожин подтвердил, что 10 мая наемники ЧВК "Вагнер" передадут свои позиции в Бахмуте чеченскому батальону спецназначения "Ахмат". По его словам, он связывается с представителями "Ахмата", чтобы передать позиции 10 мая в 00.00 - "ровно в тот момент, когда, по нашим расчетам, мы полностью исчерпаем свой боевой потенциал". Днем ранее Рамзан Кадыров заявил, что "Ахмат" может сменить "вагнеровцев" в Бахмуте.

Смотрите также:

Пригожин хочет сдать Бахмут

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Страшные будни под Бахмутом: эксклюзивный репортаж DW (28.03.2023)

Страшные будни под Бахмутом: эксклюзивный репортаж DW (28.03.2023)

"Это страшно, очень страшно, и думаешь о тех ребятах, которые... курили с тобой вечером, а их за пару часов нет", - поделился один из солдат ВСУ в районе Бахмута с корреспондентом DW, который побывал на передовой. За этот город в Донбассе сейчас идут самые кровопролитные бои.
Конфликты28 марта 2023 г.12:15 мин.
external

Репортаж из окопа: как бывшие гражданские защищают Украину (30.04.2023)

Репортаж из окопа: как бывшие гражданские защищают Украину (30.04.2023)

Держаться на фронте бойцам ВСУ помогают вести с "гражданки", вера в будущее и даже юмор. Как они справляются с психологическим давлением?
Политика30 апреля 2023 г.03:11 мин.

Заявление основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина в Teleram-канале его пресс-службы

Teleram-канал пресс-службы оснвоателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина
t.me
Показать еще
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Наемник "Группы Вагнера" в Бахмуте

"Агентство": ЧВК "Вагнер" управляется из Москвы

Конфликты2 ч. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Активисты с флагами Украины и Армении, а также бело-красно-белыми и бело-сине-белыми флагами на акции в Кельне

Как в ФРГ прошел пророссийский митинг и кто ему противостоял

Как в ФРГ прошел пророссийский митинг и кто ему противостоял

Общество14 ч. назад
Женя Беркович в суде

Экстремизм в "Колобке", или Зачем РФ новое театральное дело?

Экстремизм в "Колобке", или Зачем РФ новое театральное дело?

Культура21 ч. назад
Карл и Камилла

Лондон. Коронация. Самые свежие фотографии

Лондон. Коронация. Самые свежие фотографии

Стиль жизни6 мая 2023 г.20 фото
Кириакос Мицотакис

Греция перед выборами: кто борется за места в парламенте

Греция перед выборами: кто борется за места в парламенте

Общество6 мая 2023 г.
Бои под Бахмутом

Боеприпасы ЕС для Украины и другие события 436-го дня войны

Боеприпасы ЕС для Украины и другие события 436-го дня войны

Конфликты5 мая 2023 г.
Офис "Райффайзенбанк" в центре Москвы рядом со зданием МИД России

"Райффайзенбанк" отлично зарабатывает в России на фоне войны

"Райффайзенбанк" отлично зарабатывает в России на фоне войны

Экономика и бизнес5 мая 2023 г.
На главную страницу