Пригожин: ЧВК "Вагнер" под Бахмутом получит боеприпасы

Министерство обороны России предоставит ЧВК "Вагнер" боеприпасы, необходимые для продолжения боевых действий под Бахмутом. Ответственным за координацию действий Минобороны РФ и компании Евгения Пригожина назначен бывший командующий Объединенной группировкой войск РФ в Украине генерал Сергей Суровикин. Об этом сообщил сам Пригожин в воскресенье, 7 мая. Его заявление опубликовала пресс-служба предпринимателя.

"Сегодня ночью мы получили боевое распоряжение впервые за все это время, в котором, если убрать секретные данные, в сухом остатке следующее. Нам обещают дать боеприпасы и вооружения столько, сколько нам требуется для продолжения дальнейших действий, нам клянутся, что на фланге будет все выставлено, что необходимо, для того чтобы нас не подрезал противник, нам говорят о том, что мы можем действовать в Бахмуте так, как считаем нужным, и нам дают Суровикина как человека, который будет принимать все решения в рамках боевых действий ЧВК "Вагнер" по взаимодействию с Минобороны", - заявил Пригожин.

Упомянутое им "боевое распоряжение" от Минобороны РФ является доказательством того, что ЧВК "Вагнер" управляют российские власти, считает издание "Агентство. Новости". До сих пор Россия это отрицала: в частности, президент Владимир Путин говорил о компании Евгения Пригожина как о структуре, к которой Москва не имеет никакого отношения. Сейчас же "Пригожин лишил Путина и Минобороны возможности говорить, что Россия не управляет ЧВК "Вагнер, заключает издание.

Обращение Кадырова к Пригожину

Ранее в Сети был обнародован видеоролик главы Чечни Рамзана Кадырова, в котором тот в ультимативной форме требует от Пригожина, чтобы ЧВК "Вагнер" держала оборону Бахмута, пока позиции там не займет чеченский спецназ "Ахмет". "Ты мне всегда говорил, что живешь по мужским правилам. Поэтому я тебе по понятиям говорю: ты должен сделать то, то и то. С тобой свяжутся люди и тебе объяснят", - заявил Кадыров.

В то же время глава Чечни подчеркнул, что наемники из ЧВК "Вагнер" - это "очень необходимые, нужные люди" и они нужны бойцам "Ахмата" "в том числе потому, что они знают местность". "Если вы останетесь с нами, то я обещаю, что мы дадим больше, создадим лучшие условия, чем сегодняшние у вас, и постараемся, чтобы у вас все было на высшем (уровне. - Ред.)", - говорит Кадыров.

В ответном заявлении от 7 мая Пригожин указывает, что на предложение Кадырова о переходе "вагнеровцев" под его начало "все однозначно ответили нет".

5 мая Евгений Пригожин подтвердил, что 10 мая наемники ЧВК "Вагнер" передадут свои позиции в Бахмуте чеченскому батальону спецназначения "Ахмат". По его словам, он связывается с представителями "Ахмата", чтобы передать позиции 10 мая в 00.00 - "ровно в тот момент, когда, по нашим расчетам, мы полностью исчерпаем свой боевой потенциал". Днем ранее Рамзан Кадыров заявил, что "Ахмат" может сменить "вагнеровцев" в Бахмуте.

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