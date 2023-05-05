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Разрушения в БахмутеФото: Libkos/AP Photo/picture alliance
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Пригожин грозит с 10 мая вывести ЧВК "Вагнер" из Бахмута

Павел Мыльников
35 мин. назад

Близкий к Путину бизнесмен обвинил министерство обороны РФ в невыдаче боеприпасов. После выхода из Бахмута ЧВК "Вагнер" отправится в тыловые лагеря, объяснил Евгений Пригожин.

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Основатель частной военной компании (ЧВК) "Вагнер" Евгений Пригожин пригрозил с 10 мая вывести боевиков группировки из Бахмута в Донецкой области, где украинская армия отражает атаки российских сил. Близкий к президенту России Владимиру Путину бизнесмен объяснил такое решение "снарядным голодом". "Нас посадили на так называемый искусственный дефицит боеприпасов", которые "лежат свободно на складах", заявил Пригожин в видеоролике, обнародованном в пятницу, 5 мая.

По словам основателя "Группы Вагнера", в последний месяц ЧВК получала не более 10 процентов боеприпасов от потребностей. Пригожин обвинил "околовоенных бюрократов" из Минобороны РФ в зависти после действий группировки в Бахмуте. После выхода из этого украинского города силы ЧВК направятся в тыловые лагеря, где "будут ждать, когда снова потребуются", добавил бизнесмен.

Несколькими часами ранее пресс-служба принадлежащей Пригожину компании "Конкорд" распространила видео, на котором предприниматель, речь которого изобиловала матерными словами, обозвал министра обороны РФ Сергея Шойгу и начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова "тварями" и в эмоциональной манере потребовал обеспечить ЧВК снарядами. Видео было снято на фоне десятков тел наемников ЧВК "Вагнер".

Тем временем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле видели заявление Евгения Пригожина "в средствах массовой информации", но не станут его комментировать, "потому что это касается хода специальной военной операции".

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