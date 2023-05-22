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Российский пропагандист Владимир СоловьевФото: Vladimir Fedorenko/Sputnik/dpa/picture alliance
ПолитикаРоссия

ФБК нашел в Сочи засекреченную виллу любовницы Соловьева

Ольга Лебедева
51 мин. назад

Баскетболистка Светлана Абросимова, состоящая в близких отношениях с пропагандистом Владимиром Соловьевым, владеет элитным домом в коттеджном поселке на Черном море, заявили соратники Навального.

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Соратники осужденного российского оппозиционера Алексея Навального опубликовали новое расследование об элитной недвижимости в Сочи, которое принадлежит близким родственникам секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева, высокопоставленного генерала Сергея Суровикина и пропагандиста Владимира Соловьева. В опубликованном в понедельник, 22 июня, материале "Американский секрет Владимира Соловьева" также сообщается о тайной семье российского телеведущего и баскетболистки Светланы Абросимовой.

По данным авторов расследования, Абросимова владеет 650-метровой виллой в Сочи стоимостью около полмиллиона рублей. Информация о ней была удалена из Росреестра. На соседних участках в сочинском коттеджном поселке активисты обнаружили дома жены Суровикина и сына Патрушева, данные об их виллах также отсутствуют в Росреестре. Имена владельцев удалось установить по платежным документам. На каком основании информация о собственности отсутствует в Росреестре, неизвестно, указывается далее.

При этом в том же поселке официально числится собственником недвижимости глава Липецкой области Игорь Артамонов.

ФБК: Абросимова - любовница Соловьева

Команда Навального также заявила, что спортсменка Абросимова и пропагандист "Первого канала" Соловьев имеют двух общих детей, рожденных в США. Данные об их близких отношениях, в числе прочего, подтверждаются совместными поездками, посещениями врачей и использовании услуг одного и того же водителя, утверждают в Фонде борьбы с коррупцией (ФБК).

Авторы расследования подчеркивают, что их не интересует личная жизнь официально женатого и имеющего еще 8 детей Соловьева, но его любовницу фактически взяли под государственную защиту, позволив скрывать незаконные доходы.

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