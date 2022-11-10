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Генерал Сергей Суровикин
Генерал Сергей СуровикинФото: Sergei Bobylev/Tass/IMAGO
ПолитикаРоссия

Команда Навального расследует доходы жены Суровикина

Сергей Куприков
26 мин. назад

Расследование команды Навального связывает командующего группировкой росийских войск в Украине с компанией друга Путина, работающей в Сирии.

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Команда Алексея Навального в четверг, 10 ноября, опубликовала расследование "Генерал Распил. Как Суровикин зарабатывает на войне". Оно связывает генерала армии Сергея Суровикина, назначенного 8 октября командующим группировкой российских войск в Украине, с компанией "самого близкого друга" президента РФ Владимира Путина, которая работает в Сирии.

В публикации говорится, что лесопромышленное предприятие из Свердловской области "Аргус СФК", связанное с женой Суровикина, получало деньги от компании по добыче фосфатов в Сирии, связанной с мультимиллиардером Геннадием Тимченко. Ранее Сергей Суровикин командовал войсками РФ в Сирии. Его жена Анна и Анастасия Мишарина - дочь заместителя министра транспорта РФ, который позднее стал губернатором Свердловской области, - в середине 2000-х годов совместно учредили фирму "Аргус СФК".

Кредиты "Аргусу" - скрытая форма благодарности Суровикину?

Как сообщает команда Навального, "Аргус СФК" продолжает работать и сегодня, хотя в ней сменились собственники. Как минимум с 2018 года она была убыточной. Но в 2020-2021 годах получила 104 млн рублей в виде займов от "СТГ Логистики" - дочерней структуры "Стройтрансгаза" Геннадия Тимченко, получившей разрешение на добычу фосфатных руд в Сирии. По данным соратников Навального, эти займы еще не возвращены. Кроме того, жена топ-менеджера "Стройтрансгаза" Наталья Хряпова в 2022 году выдала "Аргусу" ссуду еще в 25 млн рублей.

Структуры Тимченко начали восстанавливать добычу на месторождениях фосфатов Эш-Шаркия и Хнейфис летом 2017 года. Команда Навального считает, что российские военные участвовали в освобождении рудников от боевиков радикальной исламистской группировки "Исламское государство" (ИГ) и обеспечении безопасного вывоза фосфатов из Сирии. Расследователи полагают, что кредиты, выделенные фирме "Аргус", являются скрытой формой "благодарности" Суровикину за помощь компаниям Тимченко в Сирии.

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