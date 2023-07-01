Издания медиахолдинга Евгения Пригожина прекращают работу

Издания "Невские новости" и "Экономика сегодня", входящие в медиахолдинг "Патриот" бизнесмена Евгения Пригожина, владеющего также частной военной компанией (ЧВК) "Вагнер", прекращают работу. Об этом сообщили представители этих СМИ в пятницу, 30 июня.

Закрывается и интернет-издание "Федеральное агентство новостей" (РИА ФАН), также входящее в этот медиахолдинг, передает ТАСС со ссылкой на главреда Кристину Масенкову.

Судя по данным сервиса Роскомнадзора, для проверки ограничения доступа к сайтам и страницам сайтов в интернете, доступ к сайтам "Невских новостей", РИА ФАН, а также изданий "Политика сегодня" и "Экономика сегодня" был ограничен на территории России. При этом основания для блокировки не указаны. С территории Германии вход на сайт РИА ФАН на момент публикации материала был по-прежнему возможен.

Между тем онлайн-издание The Bell написало 30 июня со ссылкой на два источника в медиахолдинге "Патриот" и одного его бывшего сотрудника, что начальники направлений и отделов сообщили своим подчиненным о необходимости написать заявления об увольнении по собственному желанию в связи с прекращением работы холдинга. Ранее, 29 июня, The Bell писал, что холдингу ищут нового владельца и называл при этом имя друга президента РФ Владимира Путина Юрия Ковальчука.

Мятеж Пригожина и ЧВК "Вагнер"

Мятеж Пригожина начался поздним вечером 23 июня и длился чуть меньше суток. Он обвинил министра обороны Сергея Шойгу и его ведомство в нанесении удара по лагерям ЧВК, при котором, по его словам, погибло много людей. Минобороны РФ эти обвинения отвергло. Пригожин объявил, что "Группа Вагнера" выдвинулась "останавливать зло, которое несет военное руководство страны", назвав этот рейд "маршем справедливости", и призвал силовиков переходить на его сторону. ФСБ РФ сообщила, что на Пригожина заведено дело по факту организации вооруженного мятежа и призвала боевиков ЧВК "Вагнер" его задержать. Ночью на улицах Москвы появилась военная техника, а боевики захватили военные объекты в Ростове-на-Дону и двинулись на Москву.

Вечером 24 июня Пригожин неожиданно объявил, что разворачивает колонны и уходит в полевые лагеря, указав на угрозу кровопролития. Одновременно правитель Беларуси Александр Лукашенко сообщил, что провел переговоры с Евгением Пригожиным по просьбе Владимира Путина и договорился об остановке движения боевиков ЧВК "Вагнер" в Москву. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков вечером 24 июня заявил, что Пригожин уедет в Беларусь. При этом ни сам владелец ЧВК "Вагнер", ни участвовавшие в мятеже наемники не будут подвергаться уголовному преследованию, пообещал он.

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