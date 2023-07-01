  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Мятеж Пригожина и ЧВК "Вагнер"
Ситуация в Беларуси
ПолитикаРоссия

Издания медиахолдинга Евгения Пригожина прекращают работу

Александра Иванова
1 ч. назад

Роскомнадзор заблокировал сайты изданий из медиахолдинга "Патриот" на территории России.

https://p.dw.com/p/4TIGB
Предприниматель в сфере медиабизнеса и владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин в Ростове-на-Дону, 24 июня 2023 года
Предприниматель в сфере медиабизнеса и владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин Фото: Press service of "Concord"/REUTERS

Издания "Невские новости" и "Экономика сегодня", входящие в медиахолдинг "Патриот" бизнесмена Евгения Пригожина, владеющего также частной военной компанией (ЧВК) "Вагнер", прекращают работу. Об этом сообщили представители этих СМИ в пятницу, 30 июня.

Закрывается и интернет-издание "Федеральное агентство новостей" (РИА ФАН), также входящее в этот медиахолдинг, передает ТАСС со ссылкой на главреда Кристину Масенкову.

Судя по данным сервиса Роскомнадзора, для проверки ограничения доступа к сайтам и страницам сайтов в интернете, доступ к сайтам  "Невских новостей", РИА ФАН, а также изданий "Политика сегодня" и "Экономика сегодня" был ограничен на территории России. При этом основания для блокировки не указаны. С территории Германии вход на сайт РИА ФАН на момент публикации материала был по-прежнему возможен.

Между тем онлайн-издание The Bell написало 30 июня со ссылкой на два источника в медиахолдинге "Патриот" и одного его бывшего сотрудника, что начальники направлений и отделов сообщили своим подчиненным о необходимости написать заявления об увольнении по собственному желанию в связи с прекращением работы холдинга. Ранее, 29 июня, The Bell писал, что холдингу ищут нового владельца и называл при этом имя друга президента РФ Владимира Путина Юрия Ковальчука.

Мятеж Пригожина и ЧВК "Вагнер"

 Мятеж Пригожина начался поздним вечером 23 июня и длился чуть меньше суток. Он обвинил министра обороны Сергея Шойгу и его ведомство в нанесении удара по лагерям ЧВК, при котором, по его словам, погибло много людей. Минобороны РФ эти обвинения отвергло. Пригожин объявил, что "Группа Вагнера" выдвинулась "останавливать зло, которое несет военное руководство страны", назвав этот рейд "маршем справедливости", и призвал силовиков переходить на его сторону. ФСБ РФ сообщила, что на Пригожина заведено дело по факту организации вооруженного мятежа и призвала боевиков ЧВК "Вагнер" его задержать. Ночью на улицах Москвы появилась военная техника, а боевики захватили военные объекты в Ростове-на-Дону и двинулись на Москву.

Вечером 24 июня Пригожин неожиданно объявил, что разворачивает колонны и уходит в полевые лагеря, указав на угрозу кровопролития. Одновременно правитель Беларуси Александр Лукашенко сообщил, что провел переговоры с Евгением Пригожиным по просьбе Владимира Путина и договорился об остановке движения боевиков ЧВК "Вагнер" в Москву. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков вечером 24 июня заявил, что Пригожин уедет в Беларусь. При этом ни сам владелец ЧВК "Вагнер", ни участвовавшие в мятеже наемники не будут подвергаться уголовному преследованию, пообещал он. 

Смотрите также:

Слабый Путин - угроза безопасности ЕС

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Суровикин арестован из-за мятежа Пригожина? Куда пропал "генерал Армагеддон"? DW Новости (29.06.2023)

Суровикин арестован из-за мятежа Пригожина? Куда пропал "генерал Армагеддон"? DW Новости (29.06.2023)

Генерал Суровикин не появлялся в медийном пространстве с субботы, когда непонятно откуда записал обращение к ЧВК "Вагнер" с призывом прекратить мятеж. Газета Financial Times ссылается на свои источники, которые утверждают, что генерал задержан.
29 июня 2023 г.34:38 мин.
external

Светлана Тихановская: ЧВК "Вагнер" в Беларуси - это еще одно предательство со стороны Лукашенко (28.06.2023)

Светлана Тихановская: ЧВК "Вагнер" в Беларуси - это еще одно предательство со стороны Лукашенко (28.06.2023)

В достижении договоренности об условиях прекращения мятежа особую роль, предположительно, сыграл Александр Лукашенко. Однако данная история на этом не закончилась. Представителей белорусской оппозиции крайне встревожило решение Лукашенко принять организовавших мятеж Евгения Пригожина и ЧВК "Вагнер". Светлана Тихановская резко критично оценивает последствия приема наемников для Беларуси.
Политика28 июня 2023 г.03:53 мин.
Генерал Сергей Суровикин получает награду от президента РФ Владимира Путина, фото 2017 года

Мятеж Пригожина. Кто ему помогал и что знал Суровикин?

Мятеж Пригожина. Кто ему помогал и что знал Суровикин?

Пока Владимир Путин заверяет, что силовики единством ответили на мятеж Пригожина и ЧВК "Вагнер", эксперты гадают, кто мог помочь мятежникам взять штаб армии и пройти маршем почти до Москвы.
Конфликты28 июня 2023 г.
Показать еще
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

На саммите ЕС в Брюсселе, 30 июня 2023 года

От Пригожина до саммита НАТО. О чем шла речь на встрече ЕС

Конфликты9 ч. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

"Финист ясный сокол"

Режиссер читок "Финист ясный сокол": Мы никогда не отмоемся

Режиссер читок "Финист ясный сокол": Мы никогда не отмоемся

Культура15 ч. назад
Карикатура - карикатурный президент РФ Владимир Путин в виде мальчика-двоечника на картине Решетникова "Опять двойка". Вверху картины название "Опять двойник".

Путин в Дагестане, или Селфи с двойником?

Путин в Дагестане, или Селфи с двойником?

Политика16 ч. назад
Разрушенная гребля Каховской ГЭС, снимок со спутника, 16 июня 2023 года

Как защищены украинские гидросооружения - ГЭС и ГАЭС?

Как защищены украинские гидросооружения - ГЭС и ГАЭС?

Конфликты11 ч. назад
Андрей Вардомацкий

Вардомацкий: Общество разделено на "нет войне" и "нет войны"

Вардомацкий: Общество разделено на "нет войне" и "нет войны"

Общество30 июня 2023 г.
Жители Мали держат плакат со словами "Merci Wagner"

ЧВК "Вагнер" в Африке. Что будет после мятежа Пригожина?

ЧВК "Вагнер" в Африке. Что будет после мятежа Пригожина?

Конфликты30 июня 2023 г.
Бронетехника в Ростове-на-Дону

День 491-й войны: мятеж ЧВК "Вагнер" в повестке саммита ЕС

День 491-й войны: мятеж ЧВК "Вагнер" в повестке саммита ЕС

Конфликты29 июня 2023 г.
На главную страницу