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Минобороны РФ расторгло контракт с "Конкордом" Пригожина

Анатолий Арни
51 мин. назад

С 23 июня в холдинге "Конкорд" уничтожают документы, а его сотрудников увольняют без выходных пособий, сообщают СМИ.

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Евгений Пригожин и Владимир Путин (фото из архива)
Евгений Пригожин подносит блюдо Владимиру Путину в одном из своих ресторанов (фото из архива)Фото: Misha Japaridze/AP/picture alliance

Сотрудники группы предприятий "Конкорд", принадлежащей владельцу ЧВК "Вагнер" Евгению Пригожину и занимающейся поставками продовольствия, в том числе для армии, были уволены без выходных пособий из-за разрыва контрактов между холдингом и подведомственными Минобороны РФ организациями. Об этом в воскресенье, 2 июля, сообщает Telegram-канал "Осторожно, новости". Официального подтверждения этой информации пока нет. 

По данным источника проекта, с 23 июня - даты начала мятежа ЧВК "Вагнер" - предприятия холдинга "Конкорд" работали с перерывами и "ожидали проверок, уничтожая в это время документы по распоряжению руководства". Предполагалось, что холдинг, относящийся к основным известным активам Пригожина, перейдет к другому собственнику, но 1 июля сотрудникам предприятий сообщили об увольнении.

В холдинге, включающем в себя множество юридических лиц в разных регионах РФ, работает несколько тысяч сотрудников, отмечает "Осторожно, новости". Всех их, по данным проекта, увольняют только "с заявлениями по собственному желанию" и без выплат выходного пособия. Информацию об этом до сотрудников довели устно.

Вскоре после мятежа Пригожина президент РФ Владимир Путин признал, что РФ спонсировала предприятия бизнесмена - как ЧВК "Вагнер", так и "Конкорд". По словам Путина, только за последний год холдинг получил от государства 80 млрд рублей, "оказывая услуги по питанию в армии". Позднее в эфире программы "Вести недели" на российском ТВ было озвучено, что ЧВК "Вагнер" "в рамках заключенных с государством контрактов" получила 858 млрд рублей, а "Конкорд" оказал услуг на 845 млрд рублей.

Медиа Пригожина тоже прекращают работу

В конце июня СМИ сообщили о прекращении работы изданий, входящих в медиахолдинг Пригожина "Патриот". Среди них - "Невские новости" и "Экономика сегодня", а также интернет-издание "Федеральное агентство новостей" (РИА ФАН), которое не раз обвиняли в распространении ложных сведений о российских оппозиционерах и независимых медиа. При этом оппонентам пригожинских СМИ иногда удавалось выигрывать суды против изданий.

Как и в случае с "Конкордом", предполагалось, что медиахолдинг Пригожина сменит владельца - СМИ называли возможной кандидатурой для этого друга президента РФ Владимира Путина Юрия Ковальчука. Однако 30 июня сотрудникам "Патриота" сообщили о необходимости написать заявления об увольнении по собственному желанию.

При этом доступ к изданиям медиахолдинга Пригожина на территории РФ вскоре после начала мятежа ЧВК "Вагнер" был ограничен, хотя Роскомнадзор не указывал причины для блокировки.

Кремль хочет взять под контроль деятельность ЧВК "Вагнер" за рубежом

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 26 июня заявлял, что мятеж Пригожина не повлияет на деятельность ЧВК "Вагнер" в Мали и Центральноафриканской Республике, и что наемники "хорошо работают" там. Однако позднее тон официальных заявлений стал более отстраненным - в российском МИДе заявили, что африканские страны сами должны решать, продолжать ли им сотрудничество с "вагнеровцами", а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указал, что в ЦАР продолжат работу российские военные инструкторы, но не уточнил, имеют ли они отношение к ЧВК "Вагнер".

По данным газеты The Wall Street Journal, Россия решила установить полный контроль над деятельностью "вагнеровцев" в Сирии, Мали и ЦАР. Вскоре после завершения пригожинского мятежа заместитель главы МИД Сергей Вершинин, предположительно, летал в Дамаск, чтобы лично сообщить об этом президенту Сирии Башару Асаду. Представители российского МИДа позвонили и президенту ЦАР Фостену Арканжу Туадере, чтобы заверить его, что бунт главы ЧВК "Вагнер" не окажет никаких последствий на работу группировки в стране.

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