Связанное с Пригожиным РИА ФАН просит признать Bellingcat "нежелательной организацией"

Российское интернет-издание РИА ФАН попросило Генеральную прокуратуру РФ и Федеральную службу безопасности (ФСБ) признать "нежелательной организацией" расследовательский проект Bellingcat. Во вторник, 27 июля, оно сообщило об этом на своем сайте, назвав Bellingcat "одним из главных рупоров антироссийской пропаганды" и обвинив его во "вбросах", совершаемых "в интересах иностранных государств"

По мнению РИА ФАН, проект "представляет непосредственную угрозу для национальной безопасности" России.

Наибольшую известность в России получили расследования Bellingcat о причастности РФ к катастрофе малайзийского "Боинга", сбитого в 2014 году над Донбассом, а также об отравлении российского оппозиционера Алексея Навального боевым веществом "Новичок".

Bellingcat выиграл суд в Нидерландах у РИА ФАН

В марте Bellingcatвыиграл судебный процесс в Нидерландах у РИА ФАН. Суд в Амстердаме обязал российское издание удалить серию материалов о портале, сочтя содержащиеся в этих них сведения ложными и не подкрепленными фактами. Представители РИА ФАН не явились на заседание. Речь идет о пяти материалах, опубликованных в июле и августе 2020 года. В них утверждалось, что журналист-расследователь Питер ван Хёйс и другие журналисты Bellingcat угрожали сотрудникам РИА ФАН, а также предлагали им взятки.

Издание РИА ФАН связывают с олигархом Евгением Пригожиным, считающимся приближенным президента РФ Владимира Путина. РИА ФАН входит в медиагруппу "Патриот", главой попечительского совета которой является Пригожин.

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