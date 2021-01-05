Расследование Bellingcat о жертвах агентов ФСБ: как отреагируют в ЕСПЧ и России

В новом расследовании онлайн-изданий Bellingcat, The Insider и немецкого еженедельника Der Spiegelговорится о том, что группа сотрудников ФСБ, предположительно организовавшая отравление оппозиционного политика Алексея Навального, могла быть причастна к смертям еще троих человек. Одной из жертв расследователи называют журналиста и правозащитника из Нальчика Тимура Куашева, найденного мертвым на окраине города в 2014 году.

На лице и коленях у него были ссадины и гематомы, а под мышкой судмедэксперт обнаружил след от шприца, при этом официальной причиной смерти была названа острая коронарная недостаточность. В 2018 году юристы правозащитного центра (ПЦ) "Мемориал" подали жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге, обвинив следствие в ненадлежащем расследовании всех обстоятельств гибели журналиста.

Председатель Совета ПЦ "Мемориал", эксперт по конфликтам в северокавказском регионе Александр Черкасов в беседе с DW рассказал о том, может ли расследование Bellingcat оказать влияние на рассмотрение иска в ЕСПЧ, и насколько убедительными он считает выводы журналистов о причастности сотрудников ФСБ к гибели Тимура Куашева.

DW: Эксперты Bellingcat называют ряд факторов, позволяющих усомниться в том, что причиной смерти журналиста Тимура Куашева стала острая коронарная недостаточность, как это указано в официальном заключении. Как вы оцениваете их выводы?

- Ни подтвердить, ни опровергнуть выводы журналистов Bellingcat мы никак не можем.

Правозащитник Александр Черкасов

Однако в деле Тимура Куашева, которым мы подробно занимались, я могу указать на одно обстоятельство: с самого начала расследования действительно было известно о странном следе от укола под мышкой. Раньше в связи с этим нельзя было сделать никаких выводов, потому что это обстоятельство было не с чем сопоставлять.

Однако в контексте последних расследований Bellingcat это и некоторые другие обстоятельства приобретают некий смысл. Например, тот факт, что в районе, где был найден труп Куашева, не работали камеры видеонаблюдения, несмотря на то, что в рамках программы "Безопасная республика" там было установлено сразу несколько камер для непрерывной фиксации происходящего.

Впоследствии структура, которая занималась этими камерами, сообщила следственной группе, что их сбой объясняется поломкой коммутатора. При этом в предыдущем материале Bellingcat - о том, как предполагаемый сотрудник ФСБ Константин Кудрявцев разговаривал по телефону с Алексеем Навальным, - говорилось, что группа предполагаемых убийц специально отключает камеры. Эти два факта как-то очень подозрительно стыкуются.

Далее: в материалах дела Куашева есть много данных физиологических исследований, сделанных разными структурами. Так вот, высшая структура (делавшая эти заключения. - Ред.) - это тот самый НИИ-2, о котором говорилось в предыдущем расследовании Bellingcat, а подписывал экспертизу тот самый специалист, имя которого Навальному назвал Кудрявцев.

Я не могу ничего сказать про само (медицинское. - Ред.) исследование, однако тот факт, что в качестве независимых экспертов к нему были привлечены представители той самой организации, сотрудники которой стали героями расследований Bellingcat, (вызывает подозрение. - Ред.). Очевидно, что по этим, вновь открывшимся обстоятельствам должно быть проведено отдельное расследование.

- Авторы Bellingcat пишут, что убийство Куашева могло быть связано с освещением им процесса по делу о нападении на Нальчик в 2005 году. Вы считаете эту версию гибели журналиста правдоподобной?

- Сложно сказать. Ведь в расследовании ничего не говорится о возможных мотивах убийств. Куашев занимался целым рядом сюжетов одновременно, а по громкому процессу в связи с нападением на Нальчик работало очень много журналистов. Так что я не берусь утверждать, что именно стало причиной его смерти.

- В чем состояла суть жалобы, поданной юристами "Мемориала" в ЕСПЧ в связи с гибелью Куашева, и какие именно материалы были переданы в Страсбург?

- В статье 2 "Европейской конвенции о защите прав и основных свобод человека" говорится, что право каждого лица на жизнь охраняется законом. Это право существует в двух аспектах: материальном и процессуальном. Речь идет о необходимости прояснить, нарушило ли государство право на жизнь и сделало ли оно все для расследования этого нарушения.

Что касается материалов дела о гибели Куашева, то это огромное количество листов. Это не только бумаги, но и например, диски с содержимым его компьютера. Адвокат скопировал те документы, которые счел значимыми. Все они в 2018 году были переданы нами в ЕСПЧ.

Два названные мною в начале разговора обстоятельства в этих материалах были. Я это проверил. Однако теперь жалобу нужно будет дополнить и вновь открывшимися данными. Кроме того, необходимо будет обращаться в российские следственные органы и требовать у них нового расследования. Перспективы понятны, но, тем не менее, нужно будет работать с этим.

- Как вы считаете, повлияют ли выводы международной группы журналистов на решение ЕСПЧ?

- ЕСПЧ в принципе не склонен подвергаться какому-то давлению. Некоторые дела лежат там годами. Другое дело, что, учитывая фундаментальный характер работы группы расследователей, можно считать, что она станет основанием для работы юристов.

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