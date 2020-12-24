Какие выводы сделают в ФСБ после расследования Навального

В том мире, где живет Владимир Путин, никакого отравления Алексея Навального, похоже, вовсе и не было. Президент РФ даже не называет имени ведущего оппозиционного политика страны: для Путина он всего лишь "пациент берлинской клиники".

Но многих россиян, несомненно, интересует, что же в действительности произошло 20 августа, когда Навальный потерял сознание в самолете, летевшем из Томска в Москву, а затем 18 дней находился в коме. Видео, посвященные расследованию обстоятельств его отравления, которое при участии Навального провели журналисты Bellingcat и The Insider, стали хитами в YouTube: первое видео за неделю собрало более 20 млн просмотров, а второе - 17 млн просмотров менее чем за два дня.

Расследование Навального подорвало имидж ФСБ

Российская внутренняя разведка - Федеральная служба безопасности (ФСБ) - предстала в этой истории далеко не в лучшем свете. Результаты расследования Bellingcat говорят о том, что сотрудники этого ведомства не только совершили преступление, но и действовали непрофессионально.

Алексей Навальный на канале в YouTube демонстрирует фотографии своих предполагаемых отравителей

"Это стало для них унижением - в гораздо большей степени, чем в случае с отравлением Скрипалей", - отмечает в интервью DW почетный профессор Университетского колледжа в Лондоне (UCL), специалист по российским спецслужбам Марк Галеотти.

В отличие от дела Навального, перед офицерами внешней разведки ГРУ, подозреваемыми в нападении на бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочь Юлию, стояла более сложная задача: совершить покушение за границей. В случае же Навального сотрудники ФСБ действовали на своей территории, отмечает Галеотти.

Однако это им не помогло. "Мало того, что сотрудники ФСБ не смогли убить Навального - а перед ними явно стояла такая задача, - так они еще и оставили после себя заметные следы. А поскольку Навальный был эвакуирован в Германию, дело также стало международным", - объясняет Галеотти. Между тем Путин во время своей ежегодной пресс-конференции подтвердил, что ФСБ "присматривала" за Навальным, поскольку он якобы пользуется поддержкой американских спецслужб.

Стоит ли ожидать увольнений в ФСБ?

Галеотти, впрочем, не ожидает масштабных чисток в ФСБ, даже несмотря на провально проведенную операцию.

Марк Галеотти

"Путин находится в зависимости от ФСБ, - подчеркивает эксперт. - Если он проведет чистки, возрастет риск того, что люди начнут задаваться вопросом: "Почему мы должны рисковать ради этого человека?", - считает Галеотти.

Похожего мнения придерживается также журналист и главный обозреватель сайта Agentura.ru Андрей Солдатов, который пишет о российских спецслужбах на протяжении уже 20 лет. Если увольнения в ФСБ и будут, то они коснутся лишь оперативного состава, считает он. Этих людей можно легко заменить другими, и "никто даже не заметит разницы", отмечает Солдатов.

Совсем иначе дела обстоят с экспертами ФСБ по химическому оружию и медиками, упомянутыми в расследовании Bellingcat. В их число входит и военный химик из Института криминалистики ФСБ Константин Кудрявцев.

Андрей Солдатов

В телефонном разговоре с Алексеем Навальным он допустил огромную оплошность - не узнал свою жертву и рассказал подробности покушения на оппозиционера. Однако Солдатов считает, что даже Кудрявцеву нечего бояться. "Это привлеченный к операции технический специалист, и с него не такой высокий спрос, как с оперативного состава", - поясняет эксперт.

За кибератакой Sunburst могут стоять российские спецслужбы

В целом же в Кремле считают, что спецслужбы работают достаточно эффективно, указывают оба собеседника DW. Как отмечает Марк Галеотти, российская Служба внешней разведки (СВР) совсем недавно продемонстрировала свои возможности в ходе масштабной хакерской атаки Sunburst, которую называют самой опасной в истории США.

Хакерская группировка APT29 предположительно работает на СВР РФ.

По данным американской корпорации Microsoft, жертвами нападения стали не менее 40 государственных структур, включая министерства торговли и энергетики, Госдепартамент США и исследовательские центры, а также неизвестное число частных фирм. Предполагается, что за нападением стоит хакерская группировка под названием APT29, или Cozy Bear, которую связывают с СВР и ФСБ.

В ГРУ, в свою очередь, применяют гораздо более грубые методы. Однако Кремль интересует не положительный имидж властей, а тот факт, что спецслужбы выполняют поставленные задачи, отмечает британский эксперт. "Конечно, каждому хочется, чтобы его считали умным, а не дураком. Но до определенной степени (Кремль. - Ред.) готов мириться с раскрытием личности агентов и неудачными операциями, полагает Галеотти.

Российские спецслужбы нельзя недооценивать

При этом оба эксперта предупреждают, что российские спецслужбы нельзя недооценивать лишь по той причине, что их имидж в данный момент оставляет желать лучшего. "Мне не кажется, что ФСБ - совсем уж такая (неэффективная. - Ред.) организация, как ее иногда пытаются представить", - говорит Андрей Солдатов. Выборочные репрессии против инакомыслящих и запугивание активной части российской общественности ФСБ осуществляет очень эффективно, подчеркивает он.

Кроме того, это ведомство весьма успешно работает в сфере своей законной и основной компетенции, а именно, борьбы с терроризмом. "Не будем забывать, что (в этом отношении. - Ред.) в Вашингтоне, Лондоне или Париже ФСБ даже сейчас считают очень надежным партнером", - указывает журналист.

Кремль может извлечь выгоду из провала спецслужб

К тому же, как ни странно, Кремль может использовать предполагаемые промахи своих спецслужб даже в свою пользу. "Спецслужбы проваливаются, а потом Кремль находит изящный выход из положения, который часто оказывается даже лучше для Кремля, чем успешно проведенная операция", - поясняет Солдатов.

По его словам, так происходило уже несколько раз. Наиболее известным случаем стал скандал вокруг российского вмешательства в президентские выборы в США 2016 года. "После этого Путин оказался человеком, от которого зависели выборы в самом могучей державе мира", - констатирует эксперт.

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