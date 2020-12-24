Какие выводы сделают в ФСБ после расследования Навального

Но многих россиян, несомненно, интересует, что же в действительности произошло 20 августа, когда Навальный потерял сознание в самолете, летевшем из Томска в Москву, а затем 18 дней находился в коме. Видео, посвященные расследованию обстоятельств его отравления, которое при участии Навального провели журналисты Bellingcat и The Insider, стали хитами в YouTube: первое видео за неделю собрало более 20 млн просмотров, а второе - 17 млн просмотров менее чем за два дня.
Расследование Навального подорвало имидж ФСБ
Российская внутренняя разведка - Федеральная служба безопасности (ФСБ) - предстала в этой истории далеко не в лучшем свете. Результаты расследования Bellingcat говорят о том, что сотрудники этого ведомства не только совершили преступление, но и действовали непрофессионально.
Алексей Навальный на канале в YouTube демонстрирует фотографии своих предполагаемых отравителей
"Это стало для них унижением - в гораздо большей степени, чем в случае с отравлением Скрипалей", - отмечает в интервью DW почетный профессор Университетского колледжа в Лондоне (UCL), специалист по российским спецслужбам Марк Галеотти.
В отличие от дела Навального, перед офицерами внешней разведки ГРУ, подозреваемыми в нападении на бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочь Юлию, стояла более сложная задача: совершить покушение за границей. В случае же Навального сотрудники ФСБ действовали на своей территории, отмечает Галеотти.
Однако это им не помогло. "Мало того, что сотрудники ФСБ не смогли убить Навального - а перед ними явно стояла такая задача, - так они еще и оставили после себя заметные следы. А поскольку Навальный был эвакуирован в Германию, дело также стало международным", - объясняет Галеотти. Между тем Путин во время своей ежегодной пресс-конференции подтвердил, что ФСБ "присматривала" за Навальным, поскольку он якобы пользуется поддержкой американских спецслужб.
Стоит ли ожидать увольнений в ФСБ?
Галеотти, впрочем, не ожидает масштабных чисток в ФСБ, даже несмотря на провально проведенную операцию.
Марк Галеотти
"Путин находится в зависимости от ФСБ, - подчеркивает эксперт. - Если он проведет чистки, возрастет риск того, что люди начнут задаваться вопросом: "Почему мы должны рисковать ради этого человека?", - считает Галеотти.
Похожего мнения придерживается также журналист и главный обозреватель сайта Agentura.ru Андрей Солдатов, который пишет о российских спецслужбах на протяжении уже 20 лет. Если увольнения в ФСБ и будут, то они коснутся лишь оперативного состава, считает он. Этих людей можно легко заменить другими, и "никто даже не заметит разницы", отмечает Солдатов.
Совсем иначе дела обстоят с экспертами ФСБ по химическому оружию и медиками, упомянутыми в расследовании Bellingcat. В их число входит и военный химик из Института криминалистики ФСБ Константин Кудрявцев.
Андрей Солдатов
В телефонном разговоре с Алексеем Навальным он допустил огромную оплошность - не узнал свою жертву и рассказал подробности покушения на оппозиционера. Однако Солдатов считает, что даже Кудрявцеву нечего бояться. "Это привлеченный к операции технический специалист, и с него не такой высокий спрос, как с оперативного состава", - поясняет эксперт.
За кибератакой Sunburst могут стоять российские спецслужбы
В целом же в Кремле считают, что спецслужбы работают достаточно эффективно, указывают оба собеседника DW. Как отмечает Марк Галеотти, российская Служба внешней разведки (СВР) совсем недавно продемонстрировала свои возможности в ходе масштабной хакерской атаки Sunburst, которую называют самой опасной в истории США.
Хакерская группировка APT29 предположительно работает на СВР РФ.
По данным американской корпорации Microsoft, жертвами нападения стали не менее 40 государственных структур, включая министерства торговли и энергетики, Госдепартамент США и исследовательские центры, а также неизвестное число частных фирм. Предполагается, что за нападением стоит хакерская группировка под названием APT29, или Cozy Bear, которую связывают с СВР и ФСБ.
В ГРУ, в свою очередь, применяют гораздо более грубые методы. Однако Кремль интересует не положительный имидж властей, а тот факт, что спецслужбы выполняют поставленные задачи, отмечает британский эксперт. "Конечно, каждому хочется, чтобы его считали умным, а не дураком. Но до определенной степени (Кремль. - Ред.) готов мириться с раскрытием личности агентов и неудачными операциями, полагает Галеотти.
Российские спецслужбы нельзя недооценивать
При этом оба эксперта предупреждают, что российские спецслужбы нельзя недооценивать лишь по той причине, что их имидж в данный момент оставляет желать лучшего. "Мне не кажется, что ФСБ - совсем уж такая (неэффективная. - Ред.) организация, как ее иногда пытаются представить", - говорит Андрей Солдатов. Выборочные репрессии против инакомыслящих и запугивание активной части российской общественности ФСБ осуществляет очень эффективно, подчеркивает он.
Кроме того, это ведомство весьма успешно работает в сфере своей законной и основной компетенции, а именно, борьбы с терроризмом. "Не будем забывать, что (в этом отношении. - Ред.) в Вашингтоне, Лондоне или Париже ФСБ даже сейчас считают очень надежным партнером", - указывает журналист.
Кремль может извлечь выгоду из провала спецслужб
К тому же, как ни странно, Кремль может использовать предполагаемые промахи своих спецслужб даже в свою пользу. "Спецслужбы проваливаются, а потом Кремль находит изящный выход из положения, который часто оказывается даже лучше для Кремля, чем успешно проведенная операция", - поясняет Солдатов.
По его словам, так происходило уже несколько раз. Наиболее известным случаем стал скандал вокруг российского вмешательства в президентские выборы в США 2016 года. "После этого Путин оказался человеком, от которого зависели выборы в самом могучей державе мира", - констатирует эксперт.
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Самый известный критик Кремля
Ни на Западе, ни тем более в России Алексей Навальный в представлении не нуждается. За последние годы основатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) опубликовал десятки расследований о российских политиках, журналистах и других общественных фигурах - от экс-президента РФ Дмитрия Медведева до телеведущей Елены Малышевой.
Отравление Алексея Навального: все, что об этом известно
Серия расследований в регионах РФ
В августе 2020 года Алексей Навальный начал публиковать серию расследований о региональных политиках - членах партии "Единая Россия", которые, по его данным, обогащались на бюджетные деньги. Целью Навального было при этом не допустить их переизбрания в региональные парламенты в единый день голосования 13 сентября. Перед отравлением он успел снять две части этой серии - в Новосибирске и Томске.
Отравление Алексея Навального: все, что об этом известно
Перелет из Томска в Москву
Алексею Навальному стало плохо 20 августа 2020 года во время перелета в Москву из Томска, где он работал над очередной серией нового расследования о региональных чиновниках. Пилоты совершили экстренную посадку в Омске. Как пишут местные СМИ, буквально через несколько минут после того, как лайнер запросил посадку, в аэропорт поступили два звонка о минировании.
Отравление Алексея Навального: все, что об этом известно
Госпитализация в Омске
В Омске Алексей Навальный был доставлен в бессознательном состоянии в городскую клиническую больницу № 1. Там врачи поместили его в состояние искусственной комы и подключили к аппарату ИВЛ.
Отравление Алексея Навального: все, что об этом известно
В Омске следов отравления не нашли
Главврач омской больницы № 1, куда был помещен Навальный, Александр Мураховский заявил, что сначала его коллеги предполагали, что политик был отравлен, однако этот диагноз "не нашел своего подтверждения и был снят как на основании отсутствия характерной клинической картины, так и в связи с отрицательными результатами лабораторных тестов".
Отравление Алексея Навального: все, что об этом известно
Отправка на лечение в Германию
В ночь на 21 августа из Германии в Омск вылетел самолет с реанимационным оборудованием и немецкими врачами на борту, чтобы по желанию родственников Алексея Навального забрать его на лечение в Берлин. Однако руководство омской больницы, где находился политик, заявило, что он "нетранспортабелен". Лишь после длительной задержки, 22 августа, Навального удалось доставить на лечение в ФРГ.
Отравление Алексея Навального: все, что об этом известно
Клиника "Шарите"
Клиника "Шарите", куда был помещен российский оппозиционер, пользуется всемирной известностью. Ранее здесь проходили лечение такие фигуры, как экс-премьер-министр Украины Юлия Тимошенко и издатель "Медиазоны", член группы Pussy Riot Петр Верзилов. Последний, также как и Алексей Навальный, имел диагноз отравления.
Отравление Алексея Навального: все, что об этом известно
Наличие яда "Новичок" в анализах
2 сентября официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт сделал заявление о том, что токсикологическая спецлаборатория бундесвера нашла в организме Алексея Навального следы боевого отравляющего вещества группы "Новичок". Через несколько часов после этого канцлер ФРГ Ангела Меркель подтвердила эти выводы, заявив, что мир ждет от России "ответов на очень серьезные вопросы".
Отравление Алексея Навального: все, что об этом известно
Будущее "Северного потока - 2"
После подтверждения факта отравления оппозиционера Алексея Навального "Новичком" мировые политики заговорили о введении новых санкций против России. Под вопрос стало, в частности, завершение строительства газопровода "Северный поток - 2". Канцлер ФРГ Ангела Меркель завила, что связывать проект с отравлением Навального не нужно. Однако другие немецкие политики это делают.
Отравление Алексея Навального: все, что об этом известно
Реакция России
В Москве на заявление Берлина об отравлении Навального "Новичком" отреагировали сдержанно, заявив, что немецкие партнеры не предоставили "какой-либо фактуры". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что не видит оснований обвинять Кремль в причастности к отравлению Навального. Говоря об оппозиционере, Песков предпочел не называть его фамилию, употребив эвфемизм "берлинский пациент".
Отравление Алексея Навального: все, что об этом известно
Упреки в затягивании расследования Германией
В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 6 сентября обвинила Германию в том, что она преднамеренно затягивает ход расследования по делу об отравлении Навального, и допустила, что в ФРГ "ведут двойную игру". Ранее Захарова утверждала, что послу РФ в Берлине Сергею Нечаеву на встрече в МИД не предоставили никакой информации о состоянии здоровья Алексея Навального.
Отравление Алексея Навального: все, что об этом известно
Российские версии произошедшего
Тем временем российские СМИ начали выдвигать свои версии случившегося с Навальным: диеты, перегрев на солнце, недостаток глюкозы. Последнюю версию поддержала глава телеканала RT Маргарита Симоньян, написав в интернете, что на такой случай всегда носит с собой рафаэлку. В свою очередь главврач омской больницы Александр Мураховский заявил, что основным диагнозом является нарушение обмена веществ.
Отравление Алексея Навального: все, что об этом известно
"Подпись Путина"
Соратники Алексея Навального по работе в Фонде борьбы с коррупцией не сомневаются, что за покушением на политика стоят люди, тесно связанные с Кремлем. После заявления Ангелы Меркель о результатах анализов Навального директор ФБК Леонид Волков сравнил отравление Навального в 2020 году "Новичком" с подписью президента РФ Владимира Путина, оставленной на месте преступления.
Отравление Алексея Навального: все, что об этом известно
Яд мог быть подмешан в чай?
Перед вылетом из Томска Алексей Навальный выпил в здании аэропорта стаканчик черного чая. Его спутники - пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш и помощник Илья Пахомов - пили другие напитки (кофе и воду). Об этом говорится в запросе генпрокуратуры РФ, направленном в Минюст Германии. Впоследствии соратники Навального высказали предположение, что яд мог быть подмешан в чай.
Отравление Алексея Навального: все, что об этом известно
Акции в поддержку Алексея Навального
После отравления Алексея Навального участники массовых акций за освобождение экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала стали выходить и с плакатами в поддержку отравленного оппозиционера. На одном из них была надпись "Вова, выпей чаю! Хабаровск угощает".
Отравление Алексея Навального: все, что об этом известно
Юлия Навальная о диагнозе ее супруга
Супруга оппозиционера, Юлия Навальная, прокомментировала предложение Главы Национальной медицинской палаты РФ Леонида Рошаля создать совместную группу для определения причины состояния политика. "Генезис комы моего супруга известен - это отравление ФОС", - заявила она. По мнению Навальной, Рошаль выступает "не как врач, а как голос государства" и хочет "выведать информацию и выслужиться".
Отравление Алексея Навального: все, что об этом известно
Другие нападения на Алексея Навального
Инцидент в Томске - не первое нападение на оппозиционера Алексея Навального. В марте 2017 года неизвестный в Барнауле брызнул ему в лицо "зеленкой", а летом 2019 года Навальный, находившийся в СИЗО в связи с участием в акции за свободные выборы в Москве, был госпитализирован, после того, как у него воспалились глаза. Его сторонники предполагают, что аллерген был нанесен на его полотенце.
Отравление Алексея Навального: все, что об этом известно
Возможные последствия для здоровья
7 сентября клиника "Шарите" сообщила, что Алексей Навальный был выведен из искусственной комы. Кроме того, в этот день его постепенно начали отключать от аппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Навальный реагирует на обращения к нему, однако долгосрочные последствия нахождения в коме по-прежнему оценить нельзя, сообщили врачи.