 Комментарий: Путин о Навальном - новая государственная искренность | Комментарии обозревателей DW и приглашенных авторов | DW | 17.12.2020

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Мнения

Комментарий: Путин о Навальном - новая государственная искренность

Ежегодная пресс-конференция президента показала, что ничего нового про политику, в том числе, внешнюю Владимир Путин сказать не может. Хотя одно важное признание прозвучало, отмечает Татьяна Фельгенгауэр.

Пресс-конференция Путина 17 декабря

Пресс-конференция Путина 17 декабря

В этом году формат большой пресс-конференции был изменен в связи с коронавирусными ограничениями. Это касалось не только видеосвязи между Ново-Огарево, где находился Владимир Путин, ЦМТ, где был его пресс-секретарь с московскими журналистами, и разными городами, где собрались представители региональной прессы. В этот раз к вопросам журналистов добавились и вопросы граждан - такой элемент "Прямой линии", которую в этом году отменили. В итоге четыре с половиной часа Владимир Путин рассказывал о том, как успешно страна справляется с экономическими проблемами на фоне пандемии коронавируса.

О социальном

Из раза в раз, из ответа в ответ Владимир Путин говорил, по сути, на две глобальные темы: рост цен и коронавирусные будни россиян. Вопросы об этом задавали большинство журналистов, их зачитывали в колл-центре, и их отобрал сам президент. Общий посыл ясен: во всем мире хуже, чем у нас, а с ростом цен мы боремся. Президент готов был каждый раз повторять показатели рекордных урожаев, говорить об объемах выделенных средств, обещал лично разобраться с отсутствием выплат медикам или многодетным родителям.

Татьяна Фельгенгауэр

Татьяна Фельгенгауэр

Было видно, что президент хочет особо отметить проявленную во время пандемии заботу о россиянах и показать готовность решить любую проблему, с которой к нему обратится гражданин. В какой-то момент Владимир Путин даже удивился, что до сих пор никто не задал важнейший вопрос, и поэтому он сам хочет рассказать о проблеме… газификации. В 2020 году глава Российской Федерации на итоговой пресс-конференции подробнейшим образом готов рассказывать о том, как решается этот вопрос.

О политическом

Однако это все же была пресс-конференция, поэтому на политические темы президенту тоже пришлось говорить. Впрочем, тут выяснилось, что Владимиру Путину совершенно нечего сказать о внутренней и внешней политике. Либо ему это неинтересно, либо для него это вопросы далеко не первой важности. Так или иначе, президент в очередной раз уклонился от прямого ответа на вопрос об обнулении своего срока и возможности баллотироваться на следующих выборах. Так же, как ничего внятного не ответил он и на вопрос о грядущих парламентских выборах.

Кажется, Владимиру Путина важнее говорить с россиянами о социальных выплатах, чем об уважении их избирательного права. Впрочем, это логично: довольные социальной ориентированностью президента россияне не станут голосовать за смену режима. А чтобы закрепить этот эффект Владимир Путин завершил свою пресс-конференцию почти по-дед-морозовски: объявил, что на каждого ребенка будет сделана выплата в 5 тысяч рублей. Как тут не поблагодарить щедрого президента и позабыть о политике!   

О неприятном

Владимир Путин давно научился отвечать (или не отвечать) на любые вопросы. Спрашивают про громкие уголовные дела? Он говорит, что не вмешивается в работу следствия или суда. Спрашивают про сложные отношения с Западом? Он говорит, что Россия не виновата, так как первыми всегда начинают другие. "По сравнению с вами - да! Мы белые и пушисты", говорит Владимир Путин британскому журналисту.

Вопрос о расследованиях про семью? Президент называет это вбросами и происками зарубежных врагов, не отвечая по сути. Дело Сафронова, отравление Навального - не было вопросов, на которые Владимир Путин ответил бы что-то четкое или новое. В реальности российского президента существуют лишь внешние враги и внутренние предатели, вот о них он и говорит, как только речь заходит о не очень приятных для главы государства вопросах. И даже то, что про отравление Алексея Навального вопрос в том или ином виде прозвучал дважды, особо не разнообразило ответ Путина. Хотя, если послушать внимательно, то кое-что важное, если не сказать сенсационное, президент все же сказал.

О главном

Владимир Путин фактически подтвердил правдивость расследования отравления Алексея Навального, которое в начале недели опубликовали журналисты Bellingcat. Глава государства назвал это легализацией материалов американских спецслужб, а дальше признал, что за Навальным действительно следили. Понять Путина превратно невозможно, потому что после пресс-конференции его пресс-секретарь, Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналиста "Дождя", подтвердил: да, за Навальным велась слежка.

Не знаю, отдает ли себе отчет Владимир Путин в том, насколько это важное признание. Но с сегодняшнего дня весь мир знает: в России спецслужбы используются для слежки за главным оппозиционером страны, и президент считает нормальным говорить об этом публично. Кажется, мы перешли на какой-то новый этап государственной искренности.

Автор: Татьяна Фельгенгауэр - журналист радиостанции "Эхо Москвы", автор колонки на DW.  Telegram: @tanya_f, Twitter: @t_felg

Комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.

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