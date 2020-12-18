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Большая пресс-конференция президента РФ

Ежегодная итоговая встреча президента России с журналистами. Первая большая пресс-конференция прошла 18 июля 2001 года.

Самой продолжительной большая пресс-конференция была в 2018 году. Встреча Путина с журналистами длилась 4 часа 40 минут. В 2011 году встречу проводил Дмитрий Медведев.

MOSCOW REGION, RUSSIA - DECEMBER 17, 2020: Russia's President Vladimir Putin gives the 16th annual end-of-year news conference via video link between the Novo-Ogarevo residence and Moscow's World Trade Centre. With current COVID-19 restrictions in place, this year's event changed its format to a video conference meeting with elements of a televised Q&A session. Mikhail Klimentyev/Russian Presidential Press and Information Office/TASS

Немецкие СМИ о пресс-конференции Путина и его словах о Навальном 18.12.2020

Пресс-конференцию президента Путина, на которой был задан и вопрос об отравлении оппозиционера Навального, обсуждают не только в РФ. Самые яркие высказывания немецких СМИ о ней - в обзоре DW.

Западные эксперты об ответе Путина про отравление Навального (17.12.2020) 17.12.2020

Президент РФ на пресс-конференции признал слежку за оппозиционером Алексеем Навальным, но опроверг обвинение в том, что агенты ФСБ пытались его отравить. "Если бы уж хотели, довели бы до конца", - заявил президент. Что думают об этом западные политологи?
6421494 17.12.2020 Russian President Vladimir Putin speaks during his annual end-of-year news conference in Moscow, Russia. Grigory Sysoev / Sputnik

Комментарий: Путин о Навальном - новая государственная искренность 17.12.2020

Ежегодная пресс-конференция президента показала, что ничего нового про политику, в том числе, внешнюю Владимир Путин сказать не может. Хотя одно важное признание прозвучало, отмечает Татьяна Фельгенгауэр.

MOSCOW REGION, RUSSIA - DECEMBER 17, 2020: Russia's President Vladimir Putin gives the 16th annual end-of-year news conference via video link between the Novo-Ogarevo residence and Moscow's World Trade Centre. With current COVID-19 restrictions in place, this year's event changed its format to a video conference meeting with elements of a televised Q&A session. Mikhail Klimentyev/Russian Presidential Press and Information Office/TASS

О чем говорил Владимир Путин на нынешней пресс-конференции 17.12.2020

Владимир Путин более 4 часов отвечал на вопросы журналистов. DW собрала главное о ежегодной пресс-конференции президента России, в 2020-м прошедшей в видеоформате.
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Сделают ли в Германии луноход для России? 30.01.2020

Немецкий центр аэрокосмических исследований (DLR) ведет переговоры о возможном участии в экспедиции "Луна-28" с целью доставки на Землю лунного грунта. Подробности - у DW.
19.12.2019, Russland, Moskau: 6110328 19.12.2019 Russian President Vladimir Putin talks to the media during his annual news conference, in Moscow, Russia. Mikhail Klimentyev / Sputnik Foto: Mikhail Klimentyev/Sputnik/dpa |

Комментарий: Итог пресс-конференции Путина - планы, оставшиеся загадкой 19.12.2019

На четырехчасовой пресс-конференции Владимир Путин рассказал о своем видении прошлого гораздо больше, чем о том, что он собирается делать дальше, считает Федор Крашенинников.

Пресс-конференция Путина: несдержанные обещания российского президента. DW Новости (18.12.2019) 18.12.2019

В Москве 19 декабря состоится большая пресс-конференция Владимира Путина. Насколько обещания президента, которые он давал в прошлые годы, совпадали с реалиями. Мы решили проверить. Подробности – в выпуске DW Новости.
Journalists listen to Russian President Vladimir Putin during his annual end-of-year news conference in Moscow, Russia, December 23, 2016. REUTERS/Sergei Karpukhin

Журналисты подыгрывают шоу: репортер из ФРГ о пресс-конференциях Путина 18.12.2019

Как менялась большая пресс-конференция Владимира Путина? DW узнала у бывшего корреспондента немецких газет Манфреда Квиринга, были ли задаваемые на ней вопросы согласованы, и что ему запомнилось.
Karikatur von Sergey Elkin. Thema: Putins Jahrespresskonferenz. Stichworte: Sergey Elkin, Karikatur, Russland, Putin, Putins Jahrespressekonferenz Bildbeschreibung: Karikatur – kleiner Wladimir Putin sitzt auf den Schoß vom Weihnachtmann und sagt: Das ist eine Pressekonferenz, stellen Sie Ihre Frage. Danke im Voraus

Путин дал пресс-конференцию - значит, скоро Новый год 20.12.2018

Владимир Путин почти четыре часа общался с журналистами. Ежегодная пресс-конференция президента России - верная примета, что Новый год скоро, считает карикатурист Сергей Елкин.
Russian President Vladimir Putin speaks during annual news conference in Moscow, Russia December 20, 2018. REUTERS/Maxim Shemetov

В Москве прошла большая пресс-конференция Владимира Путина 20.12.2018

В течение нескольких часов президент России отвечал на вопросы журналистов. DW сообщает о главных темах выступления Путина.
14.12.2017 +++ MOSCOW, RUSSIA - DECEMBER 14, 2017: Russia's President Vladimir Putin speaks during his annual press conference at Moscow's World Trade Center. Mikhail Metzel/TASS Foto: Mikhail Metzel/TASS/dpa |

Комментарий: Легкая прогулка Путина на ежегодной пресс-конференции 14.12.2017

Ежегодная пресс-конференция президента - ритуальное событие в России. То, как она проводится, много говорит как о самом Путине, так и о российских журналистах, считает Миодраг Шорич.
MOSCOW, RUSSIA - OCTOBER 25, 2017: Russia's President Vladimir Putin looks on during a news conference following talks with German President Frank-Walter Steinmeier (not in picture) at the Moscow Kremlin. Mikhail Metzel/TASS Foto: Mikhail Metzel/TASS/dpa |

РБК узнал о сценариях выдвижения Путина в президенты 13.11.2017

Владимир Путин может объявить о намерении баллотироваться в президенты во второй половине декабря, сообщил интернет-портал РБК со ссылкой на близкие к Кремлю источники. В декабре пройдет большая пресс-конференция Путина.
Russia, Moscow. Red Square in the morning. picture-alliance/Russian Look/K. Kokoshkin

Кремль перенес пресс-конференцию Путина из-за похорон посла Карлова 21.12.2016

Ежегодная пресс-конференция президента РФ пройдет 23 декабря, а не 22-го, как ранее было запланировано. В четверг состоятся траурные мероприятия в связи с похоронами убитого в Турции посла Андрея Карлова.
17.12.2015 *** MOSCOW, RUSSIA. DECEMBER 17, 2015. Journalists seen ahead of an annual press conference of Russia's President Vladimir Putin at Moscow's World Trade Center. Mikhail Klimentyev/Russian Presidential Press and Information Office/TASS picture-alliance/Russian Presidential Press and Information Office/TASS/M. Klimentyev

Комментарий: Пресс-конференция Путина - успокоительные пилюли под анекдот 17.12.2015

Каждый год президент России Владимир Путин проводит конференцию для журналистов. На этот раз она превратилась в сеанс психотерапии с парой острых словечек, считает Юрий Решето.
31.08.2015 **** Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) äußert sich am 31.08.2015 in Berlin auf einer Pressekonferenz zu aktuellen Themen der Innen- und Außenpolitik. Foto: Kay Nietfeld/dpa

Общение с журналистами: Ангела Меркель уложилась в 100 минут 31.08.2015

Как отвечает канцлер ФРГ на вопросы представителей СМИ? Репортаж корреспондента DW с ежегодной пресс-конференции главы немецкого правительства.
Ukrainian Prsident Petro Poroshenko gastures as he speaks during the press-conference for domestic and foreign media in Kiev on June 5, 2015. Poroshenko said on Friday that Russia had deployed an unprecedented amount of troops on the border with Ukraine as well as claiming there are already thousands of troops in the rebel-held east of the ex-Soviet country. Poroshenko was also set to meet with Japanese Prime Minister Shinzo Abe, who is to visit Kiev ahead of the summit in a show of support. AFP PHOTO/ SERGEI SUPINSKY (Photo credit should read SERGEI SUPINSKY/AFP/Getty Images)

Порошенко: Уровень угрозы российского вторжения беспрецедентно высок 05.06.2015

Военного вторжения РФ опасается президент Украины. Петр Порошенко намерен обсудить сложившуюся ситуацию с президентом США Обамой и канцлером ФРГ Меркель в преддверии встречи группы G7.
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