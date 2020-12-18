Большая пресс-конференция президента РФ

Западные эксперты об ответе Путина про отравление Навального (17.12.2020)

Президент РФ на пресс-конференции признал слежку за оппозиционером Алексеем Навальным, но опроверг обвинение в том, что агенты ФСБ пытались его отравить. "Если бы уж хотели, довели бы до конца", - заявил президент. Что думают об этом западные политологи?