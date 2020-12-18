Большая пресс-конференция президента РФ

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Ежегодная итоговая встреча президента России с журналистами. Первая большая пресс-конференция прошла 18 июля 2001 года.
Самой продолжительной большая пресс-конференция была в 2018 году. Встреча Путина с журналистами длилась 4 часа 40 минут. В 2011 году встречу проводил Дмитрий Медведев.
Президент РФ на пресс-конференции признал слежку за оппозиционером Алексеем Навальным, но опроверг обвинение в том, что агенты ФСБ пытались его отравить. "Если бы уж хотели, довели бы до конца", - заявил президент. Что думают об этом западные политологи?
В Москве 19 декабря состоится большая пресс-конференция Владимира Путина. Насколько обещания президента, которые он давал в прошлые годы, совпадали с реалиями. Мы решили проверить. Подробности – в выпуске DW Новости.