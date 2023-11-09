  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война России против Украины
Палестино-израильский конфликт
Ситуация в Беларуси
ПолитикаРоссия

Кремль объединит "Прямую линию" и пресс-конференцию Путина

Даниил Сотников
9 ноября 2023 г.

"Прямая линия" и пресс-конференция, которые в прошлом году отменили из-за вторжения в Украину, пройдут в 2023 году одновременно.

https://p.dw.com/p/4Ycfr
Президент России Владимир Путин
Президент России Владимир ПутинФото: Gavriil Grigorov/Kremlin Pool/Planet Pix/picture alliance

"Прямая линия" и большая пресс-конференция президента России Владимира Путина пройдут в 2023 году одновременно, сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в четверг, 9 ноября.

"Это будет совмещенный формат", - сказал Песков. По его словам, Кремль планирует провести конференцию до конца года, а точная дата будет объявлена позднее. В Кремле не уточнили причины смены формата.

В 2022 году конференций не было из-за войны

Формат "Прямой линии" Путина, во время которой он отвечает на вопросы россиян, существует с 2001 года. В прошлые годы "Прямую линию" обычно проводили летом, а большую пресс-конференцию зимой. В 2020 году во время пандемии коронавируса была проведена только пресс-конференция в декабре, отдельной "Прямой линии" не было.

В 2022 году оба мероприятия не проводились. По данным российских СМИ, это было связано с вторжением России в Украину.

Смотрите также:

"Добрый царь" Путин: что на Западе думают о "прямых линиях"

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Владимир Путин во время "Прямой линии" 30 июня

Комментарий: Путин все еще мечтает о "едином народе" России и Украины

Комментарий: Путин все еще мечтает о "едином народе" России и Украины

Очередное общение Владимира Путина с народом подтвердило: Украина для него неотделима от России, и ничто не сравнится с этим по важности, пишет Константин Эггерт.
Константин Эггерт, российский журналист, колумнист DW
Константин Эггерт
Колонка
Политика1 июля 2021 г.
Владимир Путин во время "прямой линии", 20 июня

Комментарий: Прямая линия обороны Путина

Комментарий: Прямая линия обороны Путина

"Прямая линия" Путина продемонстрировала обеспокоенность властей ситуацией в стране на фоне полного отсутствия идей по ее улучшения, считает Фёдор Крашенинников.
Федор Крашенинников, российский политолог и публицист, автор колонки для DW
Федор Крашенинников
Комментарий
Политика21 июня 2019 г.
external

Раскрыта тайна прививки Путина, или Чем еще запомнилась "прямая линия" с президентом России (30.06.021)

Раскрыта тайна прививки Путина, или Чем еще запомнилась "прямая линия" с президентом России (30.06.021)

Путин отвечал на привычные для этого формата вопросы о проблемах. И, как обычно, немного рассказывал о себе. В частности, признался, что привился вакциной "Спутник V". Что еще нового узнали россияне от президента?
Политика30 июня 2021 г.03:12 мин.
Показать еще