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Президент РФ Владимир ПутинФото: TASS/dpa/picture alliance
ПолитикаРоссия

Пресс-конференцию и "Прямую линию" с Путиным могут отменить

Анна Мельникова
20 мин. назад

В Кремле до сих пор не определили сроки прямых эфиров с Путиным. Мероприятия могут и вовсе отложить на 2023 год: влияет на это в том числе обстановка на фронте.

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"Прямая линия" с президентом РФ Владимиром Путиным и его большая пресс-конференция в 2022 году могут не состояться. Об этом в понедельник, 14 ноября, сообщила деловая газета РБК, ссылаясь на двоих неназванных источников.

Сроки проведения этих ежегодных прямых эфиров с главой государства до сих пор не назначены. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле смогут определить даты пресс-конференции после того, как Путин выступит с посланием Федеральному собранию.

Эксперты ISW сообщили о расколе между Путиным и сторонниками войны

Один из собеседников РБК добавил, что решения будут принимать с учетом ситуации на войне с Украиной. После отступления российских войск из аннексированного Херсона американский Институт изучения войны (ISW) сообщил об усиливающемся расколе между Путиным и сторонниками военной агрессии. Кроме того, нарастает и недовольство в обществе: сказываются последствия мобилизации и экономических санкций.

В 2021 году "Прямая линия" прошла 30 июня, а большая пресс-конференция 23 декабря. Обращение к парламенту президент сделал 21 апреля, одновременно с протестной акцией за освобождение оппозиционера Алексея Навального.

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