 В восприятии россиян митинги за Навального чуть уступили речи Путина | Новости из Германии о России | DW | 03.05.2021

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Россия

В восприятии россиян митинги за Навального чуть уступили речи Путина

Протестные акции в поддержку Навального назвали запоминающимся событием апреля 10 процентов опрошенных. Послание Владимира Путина к Федеральному собранию РФ получило на 7 процентных пунктов больше.

Поддержать Алексея Навального на улицы вышли десятки тысяч россиян

Поддержать Алексея Навального на улицы вышли десятки тысяч россиян

Митинги в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального стали одним из самых запомнившихся россиянам событий апреля. Об этом свидетельствуют опубликованные в понедельник, 3 мая, результаты опроса проведенного социологами "Левады-центра". Протестные акции, прошедшие 21 апреля, назвали 10 процентов опрошенных, что на 7 процентных пунктов меньше, чем у послания Владимира Путина к Федеральному собранию РФ.

На третьем месте оказалось обострение ситуации в Донбассе (9 процентов опрошенных). В список попали также ухудшение отношений с США и ЕС и связанные с этим высылки дипломатов и прекращение авиасообщения с Турцией. "События, связанные с коронавирусом и вакцинацией, называют запоминающимися все меньше людей", - отметили социологи, указав, что в представлении большинства респондентов (34%) в апреле не было запоминающихся событий, а еще 9% опрошенных затруднились с ответом.

Протестные акции 21 апреля в поддержку Алексея Навального собрали в крупнейших городах России от 51,3 тысячи до 120 тысяч участников, подсчитало агентство "МБХ медиа" на основе данных корреспондентов, собеседников в регионах и СМИ. В ходе протестов, по данным "ОВД-Инфо", задержано более 1900 человек. Преследования участников продолжаются до сих пор.

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  • По оценкам МВД, в Москве в акции протеста участвовали около 6 тысяч человек, в Санкт-Петербурге - около 4,5 тысяч. Директор ФБК Иван Жданов предлагает умножить эту оценку на 10.

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  • В Петербурге участники марша прошли по центру города. К концу акции на Сенной площади полиция начала задерживать ее участников. Очевидцы сообщают, что полицейские активно использовали электрошокеры. По данным ОВД-Инфо, в Северной столице задержали 351 человека.

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  • Несмотря на то, что силовики активно препятствовали проведению неразрешенной властями акции солидарности, масштабных задержаний в Москве не было. По последним данным, в российской столице было задержано 20 протестующих.
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  • Акции в поддержку Алексея Навального прошли в ряде городов Германии, в частности, в Берлине и Дюссельдорфе. Их участниками стал,и в основном, русскоязычные жители страны. Активисты требовали допустить к оппозиционеру врача и отпустить на свободу всех политзаключенных в России. Выступивший на митинге в Берлине генеральный директор немецкого филиала правозащитной организации Amnesty International Маркус Беко (Markus Beeko) потребовал освободить оппозиционного политика.

    Как в России поддержали Навального

    В городах Германии люди вышли в поддержку Навального

    Акция протеста в Дюссельдорфе

  • В Санкт-Петербурге вход на Дворцовую площадь со стороны Адмиралтейства перекрыли самосвалами Спецтранса. На вопрос корреспондента DW, почему закрыт проход на площадь, старший лейтенант полиции лишь развел руками: Так ведь 21-е число. И что? Я знаю, что главным событием дня было послание Путина, - продолжал допытываться корреспондент. А теперь ждем послание Навального, - усмехнулся полицейский.

    Как в России поддержали Навального

    Петербургская полиция ждет "послания Навального"

    Полицейский у Дворцовой площади

  • Во Владивостоке акция солидарности началась ровно в полдень по Москве, то есть совпала по времени с началом оглашения послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию. В пиковый момент число участников акции протеста составило 400–500 человек. В ходе шествия полицейские через громкоговорители предупреждали оппозиционеров о незаконности их действий, но никого задерживать не стали.

    Как в России поддержали Навального

    Во Владивостоке протестная акция совпала по времени с посланием Путина

    Марш солидарности во Владивостоке

  • В Хабаровске центр города был заполнены грузовиками с ОМОНом. Даже обычные полицейские вышли в шлемах и бронежилетах. Основным местом митинга стала площадь Ленина. В назначенное время люди рассредоточились по площади и гуляли небольшими группами. Люди скандировали Врача к Навальному!, Свободу Фургалу!. Полиция задержала трех митингующих.

    Как в России поддержали Навального

    В Хабаровске поддержали Навального и Фургала

    Митингующие и полийцейские в Хабаровске

  • В новозеландском Окленде на акцию солидарности вышло небывалое количество русскоговорящих людей по меркам этой страны - около 35 человек. В субботу в стране планируются новые митинги в поддержку Навального.

    Как в России поддержали Навального

    Свободу Навальному потребовали в Новой Зеландии

    Акция солидарности с Навальным в Новой Зеландии

    Автор: Вадим Шаталин


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