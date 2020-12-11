 Президент РФ заявил, что главная вина Ивана Сафронова - в предательстве | Новости из Германии о России | DW | 17.12.2020

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Россия

Президент РФ заявил, что главная вина Ивана Сафронова - в предательстве

Президент РФ не воспринимает Ивана Сафронова как "какого-то диссидентствующего журналиста". Однако бывший репортер увязывает свое преследование именно с работой в СМИ.

Иван Сафронов

Иван Сафронов (фото из архива)

Бывшего корреспондента "Коммерсанта" и "Ведомостей", советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова преследуют "не за его журналистскую деятельность" - с таким утверждением выступил президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции в четверг, 17 декабря.

Как уверяет Путин, Сафронов - "не какой-то диссидентствующий журналист, который борется с властью, а за это его прищучили, хватают и сажают в тюрьму". Ему вменены в вину "шпионаж, измена", подчеркнул глава государства.

"Но самый большой грех, который у нас есть - это предательство. Сдача информации закрытого характера иностранной спецслужбе - это предательство", - полагает глава государства. "Но если он (Сафронов. - Ред.) в течение длительного времени сознательно собирал информацию и сознательно сдавал ее представителям спецслужбы за вознаграждение, ну все-таки это говорит о его внутреннем содержании", - добавил Владимир Путин.

Адвокат: следствие предлагало Сафронову выдать имена источников

Приговор по делу Ивана Сафронова пока не вынесен. Сам он неоднократно отрицал, что совершил преступление, и выражал уверенность в том, что уголовное дело против него связано именно с его профессиональной работой в СМИ. В июле следствие предлагало Сафронову "выдать имена журналистских источников", с которыми тот работал, рассказывал его адвокат Иван Павлов.

Президент РФ 17 декабря также высказал мнение, что решать вопрос о помиловании Сафронова пока преждевременно. "Можно ли будет его потом простить и помиловать, это вопрос следующего этапа", - заявил Путин.

Дело Ивана Сафронова

Иван Сафронов был задержан 7 июля и арестован по обвинению в госизмене (статья 275 УК РФ). По версии ФСБ, Сафронов, будучи в 2012 году завербованным чешской спецслужбой, в 2017 году передал ее представителю секретную информацию, связанную с поставками вооружений и действиями вооруженных сил РФ в странах Африки и Ближнего Востока, при этом конечным получателем секретных сведений были США.

Сафронов стал советником главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина в мае 2020 года. До этого он на протяжении нескольких лет работал журналистом, в том числе в деловых газетах "Коммерсант" и "Ведомости", где специализировался на теме оборонно-промышленного комплекса и космической отрасли России. Лефортовский районный суд Москвы 30 ноября постановил продлить срок ареста бывшего журналиста Ивана Сафронова, обвиняемого в государственной измене, до 7 марта 2021 года.

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    Автор: Елена Барышева


Смотреть видео 03:27

Сафронов и обвинения в работе на чешскую разведку

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