 Защита обжаловала арест экс-журналиста Ивана Сафронова | Новости из Германии о России | DW | 01.09.2020

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Россия

Защита обжаловала арест экс-журналиста Ивана Сафронова

Адвокаты подали кассационную жалобу на арест Сафронова, обвиненного в госизмене. Следователи ФСБ взяли у бывшего журналиста образцы голоса.

Иван Сафронов

Иван Сафронов

Защита подала кассационную жалобу на арест советника главы "Роскосмоса" - бывшего журналиста Ивана Сафронова, которого ФСБ обвинила в государственной измене. "Мы подали жалобу во Второй кассационный суд общей юрисдикции на постановление Лефортовского суда Москвы об аресте Ивана и апелляционное постановление Мосгорсуда, которым оно было оставлено в силе", - сказал адвокат Сафронова - руководитель правозащитного объединения "Команда 29" Иван Павлов в интервью "Интерфаксу" во вторник, 1 сентября.

Напомнив, что 2 сентября Лефортовский суд Москвы будет рассматривать ходатайство следствия о продлении Сафронову срока ареста, Павлов подчеркнул, что "следствие до сих пор не привело аргументов обоснованности обвинения в адрес Сафронова", и потому "такая суровая мера пресечения как содержание стражей для него незаконна".

Иван Павлов также сообщил, что следователи ФСБ взяли у Сафронова образцы голоса для проведения фоноскопической экспертизы. Адвокат отказался говорить о сути этой экспертизы, но российские СМИ полагают, что речь идет об экспертизе негласных прослушек разговоров Сафронова.

Дело Ивана Сафронова

Ивану Сафронову предъявлено обвинение в государственной измене (ст. 275 УК РФ). Он был задержан 7 июля и по решению суда отправлен под арест. По версии следствия ФСБ, Сафронов, будучи в 2012 году завербованным чешской спецслужбой, в 2017 году передал ее представителю секретную информацию, связанную с поставками вооружений и действиями вооруженных сил РФ в странах Африки и Ближнего Востока, при этом конечным получателем секретных сведений были США.

Сафронов отрицает, что совершил преступление, и заявляет, что уголовное дело против него связано с его журналистской деятельностью. До работы в "Роскосмосе" Сафронов был сотрудником газет "Коммерсант" и "Ведомости", где специализировался на теме оборонно-промышленного комплекса и космической отрасли России.

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    Автор: Сабрина Пабст, Беате Хинрикс


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Сафронов и обвинения в работе на чешскую разведку (08.07.2020)

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