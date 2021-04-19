ГРУ участвовало в конфликте в Донбассе: новые данные Bellingcat

29 апреля МИД Болгарии объявил о высылке дипломата РФ. По данным прокуратуры страны, шестеро россиян могут быть причастны к серии взрывов на складах боеприпасов и военных заводах в Болгарии в период с 2011 по 2020 годы. Ранее портал Bellingcat опубликовал резонансное расследование, согласно которому, как минимум два из этих взрывов - дело рук спецподразделения ГРУ 29155.

Его сотрудники причастны также к взрывам на складе боеприпасов в Чехии в 2014 году, отравлению бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и ряду других секретных операций в Европе, утверждают журналисты. Как им удалось выйти на след российской спецслужбы и чего, по их мнению, добивался Кремль с помощью этих операций, рассказал в интервью DW один из авторов расследования - Христо Грозев.

DW: Господин Грозев, судя по вашему последнему расследованию, офицеры ГРУ могли быть причастны ко взрывам на военных складах и заводах в Болгарии в период с 2011 по 2020 год, а также взрывам на складе боеприпасов в чешской Врбетице в 2014 году. Целью всех этих операций было уничтожение оружия, предназначавшегося для поставок в Украину?

Христо Грозев: В наших расследованиях речь идет только о взрывах в 2014 году в Чехии и в 2015 году в Болгарии. Что касается взрыва 2011 года (на складе компании по продаже оружия EMCO болгарского бизнесмена Эмилиана Гебрева. - Ред.), о котором болгарская прокуратура сообщила 28 апреля, то он, очевидно, не мог быть связан с Украиной. При этом господин Гебрев, и другие болгарские поставщики оружия и боеприпасов публично говорили, что продают оружие Грузии. Возможно, взрыв был связан именно с этим обстоятельством, однако сами мы этого до сих пор не расследовали.

Журналист-расследователь Bellingcat Христо Грозев

В 2015 году все взрывы в Болгарии произошли на складах, где хранилось оружие компании EMCO и других болгарских производителей, которые уже заключили договоры о поставках в Украину и Грузию. В то же время все уничтоженные боеприпасы были совместимы с оружием советского образца, которое на том этапе покупали у Болгарии преимущественно Грузия и Украина.

До 2015-2016 года, когда Россия стала более активно участвовать в войне в Сирии, эти военные действия (связанные с конфликтом в Донбассе. - Ред.) были для Кремля основными. Так что мотив для уничтожения боеприпасов, предназначенных для поставок в этот регион, выглядит логичным.

- Судя по расследованию, у вас имеются записи телефонных разговоров между сотрудниками ГРУ и российскими офицерами в Донбассе, а также украинскими сепаратистами?

- У нас нет записей этих разговоров, но есть биллинги (биллинговая документация фиксирует, какие услуги связи были оказаны тому или иному абоненту в определенный день. - Ред.), которые подтверждают общение между руководством подразделения ГРУ 29155, включая не только его главу Аверьянова (по данным Bellingcat, генерал-полковник Андрей Аверьянов - заместитель руководителя ГРУ, командир войсковой части 29155. - Ред.), но и тех сотрудников, которые были в Болгарии и Чехии (непосредственно перед взрывами. - Ред.). На протяжении 2014, 2015 и 2016 годов все они довольно часто общаются с представителями российских спецслужб в Донбассе и иногда - с местными сепаратистами. То, что они были участниками конфликта в Донбассе, - это точно.

- Кстати, о биллинге. Расследование Bеllingcat о возможной причастности ГРУ к отравлению Алексея Навального, появившееся в декабре 2020 года, тоже было во многом основано на анализе биллингов телефонных разговоров. Тогда вы сказали, что после этой публикации достать такие данные, скорее всего, станет практически невозможно. Но, получается, что возможности отследить переговоры сотрудников российских спецслужб имеются до сих пор?

- Это правда, сегодня таких данных уже не достать.

К счастью, еще во время расследования отравлений (бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. - Ред.) в Солсбери и (торговца оружием Эмилиана Гебрева. - Ред.) в Болгарии, мы накопили довольно много биллингов по ключевым фигурам этих расследований. Так что сейчас мы можем вернуться к этим данным и начать проверять новые гипотезы.

- По мнению чешских следователей, взрыв в Врбетице в октябре 2014 года мог быть связан с неудавшимся покушением на болгарского бизнесмена Эмилиана Гебрева. Почему вы не согласны с этой версией?

- При таком сценарии ГРУ выглядело бы слишком некомпетентным. Ведь любая проверка с их стороны показала бы, что конкретных планов по транспортировке именно этих боеприпасов в сторону Болгарии в течение ближайшего года нет. А планировать покушение на более отдаленный срок уже слишком сложно. Поэтому, я думаю, что это какая-то ошибка или недопонимание со стороны чешских властей.

- Чем объясняется тот факт, что между первым взрывом, о котором сообщает болгарская прокуратура, - в 2011 году, и последним, в 2020 году, пролегают почти десять лет. Чем объяснить такой значительный временной интервал, если считать, что эти взрывы были частью единой операции?

- После войны в Грузии последовало еще несколько вспышек военных действий, связанных с Южной Осетией. Видимо, России было необходимо уничтожить запасы боеприпасов, которыми могла бы воспользоваться грузинская армия. В свою очередь, 2014 год - это дата начала уже новой войны. Несмотря на то, что часть 29155 - это диверсионная группа ГРУ и группа для убийств, в первую очередь, она занимается интересами министерства обороны РФ. Именно поэтому они становятся более активными, когда начинаются новые войны.

- Следуя логике вашего расследования, можно предположить, что похожие операции по уничтожению боеприпасов противника должны были проводиться и перед началом войны России с Грузией?

- Возможно. Но часть ГРУ 29155 сформировалась в нынешнем, засекреченном формате именно после войны в Грузии. Часть с тем же номером существовала и раньше, но занималась другими задачами: обучением спецназовцев и так далее. Мы видим, что и Мишкин, и Чепига (по данным Bellingcat, вымышленные имена агентов ГРУ Александра Мишкина и Анатолия Чепиги - Александр Петров и Руслан Боширов. - Ред.) - поколение, рожденное в период между 1977 и 1981 годом, появляется именно в 2009 году. Скорее всего, именно после войны с Грузией ГРУ решило, что им нужна именно такая группа для международных операций.

- Вы как-то следите за дальнейшими передвижениями Чепиги и Мишкина после отравления Скрипалей в 2018 году?

- Ни один из членов этой группы, которые раньше выполняли задания за границей под прикрытием, после 2019 года больше не участвовал в международных операциях. Просто потому, что это было бы слишком опасно. После того, как мы опубликовали серии их паспортов, любая западная спецслужба могла бы их вычислить. При этом те, кто работал под прикрытием дипломатической службы, продолжали путешествовать, как минимум до конца 2020 года.

- Вам удалось вычислить всех служащих части ГРУ 29155?

- В нее входят примерно 30 человек. На данный момент нам известны вымышленные имена всех ее членов и настоящие имена примерно 27 человек. На эту деанонимизацию мы потратили очень много времени, в том числе, отслеживая их деятельность в соцсетях, анализируя биллинги и ожидая, пока они совершат ошибку. И такие ошибки действительно были. Например, Владимир Попов, который был и в Болгарии за неделю до одного из взрывов, и в Черногории перед неудавшимся путчем в 2016 году, при покупке машины указал телефонный номер, зарегистрированный на его настоящую фамилию, - Моисеев.

- Взрывы в Болгарии происходили, в том числе, на государственных заводах и складах вооружений. Как же агентам ГРУ удалось туда попасть?

- До сих по мы полагали, что они работают без местных помощников, ведь часть 29155 засекречена даже внутри самого ГРУ. Они не стали бы рисковать, раскрывая свои планы третьим лицам. Однако случай в Чехии дает повод думать, что им все-таки помогал кто-то из сотрудников складов. Скорее всего, у них были помощники и в Болгарии. В конце мая 2015 года произошел пожар в спецлаборатории министерства внутренних дел страны, где хранились все вещдоки по первым двум взрывам. Туда без местных помощников было точно не попасть.

- Методы работы ГРУ как-то изменились после того, как столько агентов оказались раскрыты?

- Они потеряли огромную часть своего потенциала, в том числе эту засекреченную группу 29155. После наших разоблачений в 2018-2019 году она была практически расформирована. Поэтому сейчас ГРУ приходится работать или через местных помощников, или через дипломатов, что намного сложнее, потому что перемещения дипломатов всегда на виду. Из-за этих ограничений в международных операциях ГРУ в ближайшее время может возникнуть пауза. Однако мы замечаем и новых, молодых людей: очевидно, что они набирают новое поколение сотрудников.

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