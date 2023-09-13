Путин встретился с Ким Чен Ыном на космодроме Восточный

Встреча началась в монтажно-испытательном корпусе ракеты-носителя, где производится сборка новой ракеты "Ангара". По словам Путина, одна из тем - военно-техническое сотрудничество.

Президент России Владимир Путин встретился с руководителем КНДР Ким Чен Ыном на космодроме Восточный в Амурской области, сообщила пресс-служба Кремля в среду, 13 сентября. Переговоры двух лидеров в формате один на один длились около двух часов.

На кадрах, показанных ранее пресс-службой Кремля, видно, как Ким выходит из автомобиля, и, подойдя к Путину, жмет ему руку. Политики здороваются, и северокорейский лидер благодарит российского президента за приглашение в страну.

Ким Чен Ын прибыл в Россию на спецпоезде, который остановился на железнодорожной станции космодрома. Церемония встречи двух лидеров прошла в монтажно-испытательном корпусе ракеты-носителя, где в настоящее время идет сборка новой ракеты "Ангара". Путин объяснил переговоры на космодроме тем, что Ким Чен Ын проявляет большой интерес к российской ракетной технике.

"Мы поэтому и приехали сюда. Лидер КНДР проявляет большой интерес к ракетной технике, они и космос пытаются развивать", - сказал Путин журналистам перед встречей. Он также добавил, что на переговорах будет обсуждаться и военно-техническое сотрудничество. "Поговорим по всем вопросам не спеша. Время есть", - сказал президент.

Ким назвал войну, развязанную Россией против Украины, "священной борьбой"

В ходе переговоров Ким выразил надежду, что Россия и Северная Корея "всегда будут вместе в борьбе против империализма", а отношения двух стран выйдут на новый уровень, передают российские агентства.

Ким Чен Ын во время встречит с Путиным заявил, что его визит проходит в "особое время". Он заявил, в частности, что "Россия поднялась на священную борьбу для защиты своего государственного суверенитета... в борьбе с гегемонистическими силами" (цитата по ТАСС). Между тем, по данным ООН, за полтора года российского вторжения в Украине погибло более 9,6 тысячи мирных жителей , и еще более 17,5 тысячи человек были ранены.

Поставки северокорейских вооружений

Агентство Reuters перед началом встречит отметило, что одна из центральных тем встречи, по всей видимости, - поставки России северокорейских вооружений для войны против Украины. В то же время пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков на просьбу подтвердить это лишь ответил: "Разумеется, будучи соседями, наши страны реализуют сотрудничество и в чувствительных областях, которые не должны становиться предметом публичного обнародования и анонсирования. Но это вполне естественно для соседних государств".

Космодром "Восточный" находится в 1300 км от Владивостока и лишь в 130 км от границы с Северной Кореей. Переговоры Ким Чен Ына и Владимира Путина запланированы на 13 сентября. 16 сентября Ким должен встретиться с министром обороны России Сергеем Шойгу.

Президент России и лидер КНДР в последний раз встречались в 2019 году, когда Ким Чен Ын приезжал на поезде во Владивосток.

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