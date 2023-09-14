Европарламент призвал МУС выдать ордер на арест Лукашенко

Александр Лукашенко и его режим причастны к депортации украинских детей, поэтому несут за это такую же ответственность, как Путин и Львова-Белова, говорится в резолюции Европарламента.

Европейский парламент призвал Международный уголовный суд в Гааге (МУС) выдать ордер на арест белорусского правителя Александра Лукашенко. В резолюции, одобренной евродепутатами в среду, 13 сентября, Лукашенко назван соучастником насильственного вывоза более 2150 детей, в том числе сирот, из оккупированных РФ регионов Украиныв так называемые оздоровительные лагеря в Беларуси, где "они подвергаются русификации и идеологической обработке". Европарламент считает Лукашенко и его режим ответственными за эти военные преступления точно так же, как Владимира Путина и детского омбудсмена Марию Львову-Белову.

ЕП осудил участие режима Лукашенко в российской агрессии против Украины

В резолюции осуждается участие режима Лукашенко в неоправданной, незаконной и неспровоцированной агрессивной войне России против Украины; снабжение войск РФ оружием и военной техникой, производство комплектующих для российской армии, размещение российских войск в стране и их обучение белорусскими инструкторами; угрозы присоединиться к российской агрессии в сочетании с размещением войск вблизи украинской границы, которая связывает там украинские войска.

Белорусское руководство должно предстать перед спецтрибуналом

Режим Лукашенко стал соучастником преступлений, совершенных Россией, что предполагает ответственность за разрушения и ущерб, причиненные Украине, отмечается в документе. В связи с этим Европарламент считает, что специальный международный трибунал по преступлению агрессии, совершенному Россией против Украины, должен обладать юрисдикцией для расследования действий не только Путина и российского политического и военного руководства, но также и белорусского руководства.

Поэтому европарламентарии призвали институты Евросоюза и государства ЕС принять все меры, необходимые для "обеспечения уголовного преследования белорусских должностных лиц, которые являются соучастниками преступлений агрессии, военных преступлений, преступлений против человечности и преступлений геноцида, совершенных против Украины".

Смотрите также: