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Расследование: кто спонсирует вывоз украинских детей в РБ

Марта Сакавик
1 ч. назад

Если факты подтвердятся, в Германии призывают немедленно выдать ордер на арест руководителей в Беларуси.

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Владимир Путин и Александр Лукашенко
В марте МУС выдал ордер на арест Путина за незаконный вывоз детей из УкраиныФото: Gavriil Grigorov/Pool/Sputnik/Kremlin/AP/dpa/picture alliance

"Белорусский расследовательский центр" (БРЦ) утверждает, что к вывозу украинских детей на территорию Беларуси могут быть причастны члены семьи Александра Лукашенко, а также люди из его ближайшего окружения. 

По данным главы Народного антикризисного управления Павла Латушко, приезд украинских детей в Беларусь организовал фонд паралимпийца Алексея Талая. Об этом также не раз писали белорусские СМИ, заявлял госсекрестарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев и подтверждал в нескольких интервью сам Талай. "Получив согласие и поддержку главы государства, мы стали прорабатывать возможность отдыха детей Донбасса в Беларуси", - рассказывал Талай госагентству БелТА в июне. 

Сам паралимпиец, который предположительно занимается вывозом детей из Украины в Беларусь, называет свою деятельность "благотворительностью", заниматься которой "не помешает никакая Гаага".

Кто спонсирует вывоз детей из Украины?

Как выяснили в новом расследовании журналисты "Белорусского расследовательского центра", в марте 2023 года Алексей Талай обратился в постоянный комитет Союзного государства с просьбой организовать приезд детей из самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР". Об этом говорится в документе, который оказался в распоряжении БРЦ благодаря "Киберпартизанам".

Не раз Алексей Талай обращался за финансовой помощью в белорусские исполкомы, к российским чновникам и в частные компании. Одним из спонсоров, утверждает БРЦ, стал российский бизнесмен Николай Гинц. Он, по данным расследователей, передал фонду Талая усадьбу Романовых недалеко от Борисова. В нем планируется создать реабилитационный центр для детей, заявил Талай, его идею поддержала спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко.

В основном же вывоз детей из оккупированных Россией территорий Украины в Беларусь оплачивается из бюджета Союзного государства, говорится в расследовании. Только в сентября 2022 года на "оказание гуманитарной помощи" подобного рода выделили около 500 тысяч долларов, они в том числе были направлены на "оздоровление украинских детей в Беларуси".

Что дети из Украины делают в Беларуси?

По данным британского издания The Telegraph, детей из Украины в основном размещают в четырех белорусских лагерях: в лагере "Дубрава", санатории "Острошицкий городок", образовательно-оздоровительном центре "Зубренок" (все - в Минской области) и в санатории "Золотые пески" в Гомельской области. С осени 2022 года в них могли побывать более двух тысяч детей.

Как пишут расследователи, детей водят на экскурсии в Академию милиции, в воинскую часть 3214 в Минске, известную тем, что ее бойцы участвовали в брутальном подавлении протестов, на спортивные мероприятия с участием Александра Лукашенко и Дмитрия Баскова, хоккейного тренера его младшего сына Николая.

Международный уголовный суд
Павел Латушко передал собранные материалы о депортации детей в МУСФото: Peter Dejong/AP/dpa/picture alliance

"Белорусскому расследовательскому центру" удалось установить, что в организации мероприятий для депортированных детей участвуют  в том числе члены семьи Александра Лукашенко.

Один из них - Владимир Кулаков - активист объединения "Патриоты Беларуси", совладелец компании "Быстрые автомобильные мойки" и супруг Татьяны Кулаковой, родной сестры жены Дмитрия Лукашенко Анны. Как утверждают расследователи, он участвовал в нескольких мероприятиях, организованных для детей из Украины.

БРЦ считает, что "к идеологической обратке украинских детей в Беларуси" причастен и средний сын Лукашенко Дмитрий. Расследователи ссылаются на слова Алексея Талая о том, что приезд детей в Беларусь организовали с помощью Президентского спортивного клуба и лично председателя организации Дмитрия Лукашенко.

Как отреагировали в Германии?

Председатель комитета по правам человека и гуманитарной помощи, депутат бундестага Рената Альт (Renata Alt) прокомментировала выводы белорусских журналистов-расследователей. По ее мнению, это "еще одно доказательство того, что Беларусь активно участвует в войне России против Украины и ее военных преступлениях".

"Особенно пугают сообщения о промывке мозгов, которым подвергаются похищенные дети. Таким образом Лукашенко и члены его семьи поддерживают цель Владимира Путина по уничтожению украинской идентичности. Если приведенные в расследовании факты подтвердятся, ордер Международного уголовного суда на арест белорусского руководства должен быть выдан незамедлительно. Необходимо также рассмотреть возможность дальнейшего расширения секторальных и персональных санкций", - заявила Рената Альт.

В июле 2023 года, напомним, комитет по иностранным делам Европарламента призвал Международный уголовный суд выдать ордер на арест Александра Лукашенко - в связи с тем, что он якобы причастен к похищению детей из оккупированных областей Украины. 

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