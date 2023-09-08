КНДР объявила о спуске на воду подлодки с ядерным оружием

Северная Корея объявила о спуске на воду первой "тактической атомной ударной подводной лодки", сообщает в пятницу, 8 сентября, агентство Reuters со ссылкой на государственные СМИ страны.

Подлодка "Герой Ким Гун Ок" была передана в состав флота, патрулирующего воды между Корейским полуостровом и Японией. Руководитель КНДР Ким Чен Ын на церемонии спуска субмарины на воду назвал ее одним из главных "подводных наступательных средств военно-морских сил" Северной Кореи.

Вооружение ВМФ страны ядерным оружием - неотложная задача, продолжил Ким Чен Ын, пообещав увеличить количество подводных и надводных кораблей, оснащенных тактическим ядерным оружием, пишет Reuters.

Аналитики сомневаются в способностях подлодки

Опрошенные Reuters аналитики считают, что подлодка представляет собой модификацию советской подводной лодки проекта 633 (по классификации НАТО "Ромео"), которую КНДР купила у Китая в 1970-х годах и начала производить внутри страны. Судя по фотографиям, судно вооружено баллистическими и крылатыми ракетами.

Устаревшие подводные лодки, используемые в качестве основы для создания новой субмарины, относительно шумные, медленные, имеют ограниченную дальность действия, а значит не так эффективны во время войны, считает бывший эксперт по вооружениям правительства США Ванн Ван Дипен. "Когда эта штука будет развернута в полевых условиях, она будет весьма уязвима для противолодочных сил союзников. Поэтому я думаю, что с какой-то трезвой военной точки зрения это не имеет особого смысла", - сказал он.

Военные Южной Кореи также заявили, что подводная лодка, похоже, не готова к нормальной эксплуатации и есть признаки того, что Северная Корея пытается преувеличить свои возможности, пишет Reuters. Научный сотрудник Корейского института оборонного анализа (KIDA) Син Сын Ки в разговоре с Reuters однако предупредил, что Южная Корея и США не могут гарантировать обнаружение и уничтожение подобных подводных лодок. "Очевидно, что Северная Корея значительно расширила и укрепила оперативные возможности своих военно-морских сил по сравнению с прошлым", - сказал он.

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