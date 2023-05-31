ООН осудил предполагаемый запуск КНДР военного спутника

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш решительно осудил запуск Северной Кореей предполагаемого военного спутника. Любой запуск с использованием технологии баллистических ракет нарушает резолюции Совета Безопасности ООН, заявил в среду, 31 мая, пресс-секретарь Гутерриша Стефан Дюжаррик.

"Генеральный секретарь вновь призывает КНДР прекратить такие действия и без промедления возобновить диалог для достижения цели прочного мира и полной подтвержденной денуклеаризации Корейского полуострова", - указывается в заявлении.

Между тем МИД Японии сообщил о проведении трехсторонних телефонных переговоров по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове с Вашингтоном и Сеулом. Директор департамента по делам Азии и Океании МИД Японии Такэхиро Фунакоси, спецпредставитель США по Северной Корее Сон Ким и спецпредставитель южнокорейского МИД по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове Ким обсудили ситуацию после произведенного Пхеньяном запуска и осудили действия северокорейского руководства. Запуск военного спутника представляет "серьезную и непосредственную угрозу региональной безопасности, а также явный и серьезный вызов международному сообществу", заявили в Токио.

Запуск северокорейской ракеты

Ранее в тот же день в Сеуле сообщили о запуске КНДР в южном направлении объекта, который в Пъеньяне "называют ракетой-носителем". В южнокорейской столице в связи с этим была объявлена воздушная тревога, жителей попросили быть готовыми к эвакуации и в первую очередь "доставить в безопасные места детей и пожилых людей". Чуть позже министерство внутренних дел страны заявило, что предупреждение, разосланное городскими властями, "было составлено некорректно".

Воздушная тревога была объявлена утром 31 мая также и на юге Японии. В 07.05 по местному времени (01.05 мск) береговая охрана Японии сообщила, что запущенная КНДР баллистическая ракета "судя по всему, уже упала". О каких-либо жертвах и разрушениях при этом не говорилось.

В свою очередь Пхеньян заявил, что ракета упала в море к западу от Корейского полуострова после потери тяги. Это произошло после разделения первой и второй ступеней, ученые изучают причину, передало северокорейское государственное, агентство ЦТАК. Государственное космическое агентство КНДР намерено как можно скорее провести повторный запуск, пишет японская газета Choson Sinbo.

КНДР объявила о завершении разработки спутника-шпиона

Днем ранее береговая охрана Японии сообщила, что власти КНДР предупредили ее о запуске в период с 31 мая по 11 июня ракеты, которая, как ожидается, упадет в Желтое море. Официальный Токио считает запуск спутника испытанием оружия. Япония привела в боевую готовность свою систему противоракетной обороны и объявила, что собьет любой снаряд или его обломки, угрожающие ее территории.

О завершении разработки спутника-шпиона и его готовности к испытаниям власти Северной Кореи объявили 19 апреля. Пхеньян заявил, что собирается в будущем вывести на разные орбиты несколько таких спутников. Япония и Южная Корея потребовали, чтобы КНДР отказалась от этих планов. В Токио и Сеуле напомнили, что ООН своей резолюцией запретила Северной Корее запускать баллистические ракеты. Несмотря на это, в 2022 году Пхеньян проводил испытания ракет более 50 раз - больше, чем когда либо, в нынешнем году он продолжает запуски.

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