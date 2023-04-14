КНДР испытала межконтинентальную баллистическую ракету

Северная Корея провела испытательный запуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) нового типа "Хвасон-18" ("Хвасонпхо-18"). Об этом в пятницу, 14 апреля, сообщили в Центральном телеграфном агентстве Кореи (ЦТАК, KCNA).

По его данным, лидер КНДР Ким Чен Ын лично руководил испытанием на месте. В Пхеньяне утверждают, что новое оружие "будет выполнять важную миссию сдерживания войны".

Первая ступень выполнила стандартный баллистический полет, вторая и третья - под большим углом, подтверждены технические характеристики всех систем МБР, указали в ЦТАК.

В Северной Корее готовы реагировать "на ядерное оружие - ядерным оружием"

Испытательный запуск не оказал никакого негативного влияния на безопасность окружающих стран, уверяют в Северной Корее. Первая ступень упала в море в провинции в провинции Хамгён-Намдо, вторая ступень - в море в провинции Хамгён-Пукто.

Система вооружения МБР нового типа будет оснащать стратегические ядерные вооруженные силы КНДР.

Ким Чен Ын отметил, что ускорение разработки - ответ на ухудшающуюся ситуацию с безопасностью на Корейском полуострове и будущие военные угрозы. В Северной Корее заявляют, что будут реагировать "на ядерное оружие - ядерным оружием, на лобовое противоборство - лобовым противоборством".

Правительство Японии попросило жителей Хоккайдо проследовать в укрытия

Ранее правительство Японии попросило жителей севера острова Хоккайдо проследовать в укрытия. Система безопасности спрогнозировала, что ракета КНДР может упасть на остров или рядом с ним. Вскоре, однако, тревога была отменена - в Токио заявили, что прогноз был ошибочным, а северокорейская ракета упала в море. Премьер-министр страны Фумио Кисида сообщил о планах созвать заседание Совета национальной безопасности Японии в связи с запуском.

В понедельник, 10 апреля, Ким Чен Ын провел совещание с главными военачальниками страны, пообещав усиливать ядерный арсенал Северной Кореи в более "практичном и наступательном" ключе - на фоне, по его словам, "безумных" военных учений его противников.

Учения США и Республики Корея

Ранее, 23 марта, завершились самые крупные за последние годы совместные учения войск Южной Кореи и США, продолжавшиеся с 13 марта. Во время этих учений Пхеньян произвел в течение одной недели не менее пяти запусков ракет в сторону моря, причем среди них была как минимум одна ракета большой дальности. В ходе одного из таких мероприятий КНДР запустила "тактическую баллистическую ракету, оснащенную макетом ядерной боеголовки" - северокорейские СМИ описали испытания как отработку "ядерного контрудара".

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