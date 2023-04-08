КНДР вновь испытала подводный дрон с ядерным потенциалом

КНДР с 4 по 7 апреля провела новые испытания стратегического подводного ударного беспилотника Haeil-2, способного нести ядерное оружие (ЯО). Об этом сообщило в субботу, 8 апреля, северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК, KCNA). Пхеньян заявил о проверке надежности системы вооружения и ее способности наносить "смертельные" удары.

Беспилотник был запущен из порта в провинции Хамгён-Намдо и привел в действие испытательную боеголовку под водой. До этого он в течение 71 часа и шести минут совершал маневрирование по "овальной и восьмеркообразной" траекториям, имитирующим расстояние в 1000 километров, утверждает КНДР.

Первые испытания ударного беспилотника Haeil

Северная Корея впервые провела испытания подводного ударного беспилотника Haeil 24 марта. В КНДР заявили, что это "секретное оружие" способно генерировать "радиоактивное цунами" и незаметно атаковать противников Пхеньяна.

Позднее, 28 марта, северокорейская сторона впервые продемонстрировала тактическую ядерную боеголовку Hwasan-31 и заявила, что днем ранее провела испытание беспилотника Haeil-1 с организацией подводного взрыва.

Учитывая изменение названия оружия в ходе последнего испытания, на этот раз Северная Корея могла протестировать усовершенствованную версию беспилотника, предположило южнокорейское информагентство Yonhap.

На фоне крупнейших за пять лет совместных маневров Южной Кореи и США, которые начались 13 марта, Северная Корея провела уже несколько демонстративных ракетных запусков. Так, в середине марта прошел "пуск тактической баллистической ракеты, оснащенной макетом ядерной боеголовки". По данным Генштаба Южной Кореи, ракета малой дальности, запущенная КНДР, пролетела 800 километров и упала в Японском море.

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