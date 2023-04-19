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Лидер КНДР Ким Чен Ын наблюдает за запуском ракеты
Ким Чен Ын наблюдает за запуском ракетыФото: KCNA/Yonhap/picture alliance
ПолитикаСеверная Корея

КНДР планирует запустить в космос разведывательные спутники

Ольга Лебедева
53 мин. назад

Первый северокорейский спутник-шпион уже готов и будет запущен "в установленные сроки", заявил Ким Чен Ын. Пхеньян намерен запустить несколько спутников на разные орбиты с целями военной разведки.

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Власти Северной Кореи заявили о завершении разработки своего первого спутника наблюдения Земли с военными целями. Председатель КНДР Ким Чен Ын в ходе инспекционного визита в Государственное управление по освоению космоса распорядился ускорить подготовку к запуску спутника-шпиона, сообщило в среду, 19 апреля, Центральное телеграфное агентство Кореи.

Северокорейский лидер заявил, что изготовленный в апреле военный разведывательный спутник №1 и должен быть запущен в установленные сроки, передает далее ЦТАК. Он поставил боевую задачу наращивать потенциал разведки и сбора информации КНДР. Когда именно должен состояться старт, остается неясным.

При этом целью должен стать последовательный запуск нескольких таких спутников на разные орбиты в будущем, чтобы более эффективно противостоять "угрозам" со стороны США и Южной Кореи, заявил далее Ким Чен Ын и обвинил обе страны в агрессивной позиции в отношении Пхеньяна. Тем самым КНДР надеется получать "в режиме реального времени информацию о военных сценариях и действиях враждебных сил".

ООН запретила Пхеньяну ракетные испытания

Визит Кима в космическое управление состоялся через несколько дней после запуска Пхеньяном межконтинентальной баллистической ракеты (ICBM), которая теоретически может достичь территории США. Решением ООН Северной Корее запрещено проводить испытания межконтинентальных и прочих баллистических ракет.

На завершившейся 18 апреля встрече глав МИД G7 в Японии участники призвали Северную Корею воздержаться от любых дальнейших испытаний ядерного оружия или баллистических ракет. Они пригрозили "быстрым, сплоченным и решительным международным ответом" на новые ракетные тесты КНДР.

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