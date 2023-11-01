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Северная Корея передала России более 1 млн артснарядов

Сергей Ромашенко
1 ноября 2023 г.

По сведениям разведки Южной Кореи, Пхеньян с августа отправил в Россию уже десять партий оружия. В РФ также направлены северокорейские советники по использованию боеприпасов.

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Лидер КНДР Ким Чен Ын и глава МИД России Сергей Лавров в Пхеньяне
Лидер КНДР Ким Чен Ын и глава МИД России Сергей Лавров в ПхеньянеФото: Russian Foreign Ministry/REUTERS

Северная Корея отправила в Россию более одного миллиона артиллерийских снарядов, которые российская армия, по всей видимости, уже использует в войне против Украины, сообщило в среду, 1 ноября, агентство Bloomberg со ссылкой на южнокорейского чиновника Ю Санг Бума, присутствовавшего на закрытом брифинге национальной разведки.

По его словам, южнокорейская разведка полагает, что с августа КНДР отправила в Россию уже десять партий оружия. Кроме того, в Россию направлены северокорейские советники по использованию боеприпасов.

Один из крупнейших в мире арсеналов снарядов и ракет

В свою очередь Bloomberg отмечает, что Северная Корея обладает одним из крупнейших в мире арсеналов снарядов и ракет, совместимых с оружием советского производства, которое Россия применяет в войне против Украины. Агентство подсчитало, что поставка этих боеприпасов России может принести бюджету КНДР сотни миллионов и даже миллиарды долларов.

Кроме того, южнокорейская разведка полагает, что Россия оказывает КНДР техническую помощь в запуске военного разведывательного спутника после двух предыдущих неудачных попыток.

Тысячи контейнеров с боеприпасами

В начале октября аналитический проект Beyond Parallel, ссылаясь на спутниковые снимки, сообщил, что объемы грузоперевозок между Россией и Северной Кореей резко выросли после визита северокорейского руководителя Ким Чен Ына в РФ.

В октябре представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что с начала сентября КНДР отправила в Россию более 1000 контейнеров с военным снаряжением и боеприпасами.

Позднее британский Королевский институт оборонных исследований (RUSI) опубликовал основанный на спутниковых снимках отчет, из которого следует, что Россия и КНДР наладили морской маршрут поставок, в рамках которого на базу Тихоокеанского флота РФ в Приморском крае приходят суда с контейнерами из Северной Кореи. После этого контейнеры отправляются на склад боеприпасов в Тихорецке Краснодарского края, который расположен в 200 км от границы России с Украиной.

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Путин готовится к затяжной войне? Шойгу предложил КНДР военное сотрудничество. DW Новости (26.07.2023)

Военная реформа в России может свидетельствовать о том, что Путин готовится к затяжной войне. "Сейчас-то этой самой большой войной-то уже попахивает", заявил председатель комитета Госдумы РФ по обороне Андрей Картаполов. Глава Минобороны России Сергей Шойгу предложил Северной Корее военное сотрудничество. Также в выпуске обсудим усиление репрессий в России с политологом Екатериной Шульман.
26 июля 2023 г.38:10 мин.

Статья Bloomberg

www.bloomberg.com