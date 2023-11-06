Госсекретарь США Блинкен на фоне войны в Газе посетил Турцию

Госсекретарь США Энтони Блинкен в понедельник, 6 ноября, завершил поездку по странам Ближнего Востока посещением Турции, добившись лишь ограниченного успеха в попытке сформировать региональный консенсус относительно того, как облегчить тяготы мирных палестинцев на фоне войны Израиля против палестинской террористической группировки ХАМАС.

В столице Турции Анкаре Блинкен встретился с главой МИД Турции Хаканом Фиданом. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, несмотря на приезд американского госсекретаря, продолжал поездку по северо-восточным регионам страны. Накануне он заявил, что из-за операции Израиля в секторе Газа он прерывает все контакты с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

Встреча за закрытыми дверьми

Переговоры глав внешнеполитических ведомств проходили за закрытыми дверьми. По итогам встречи Блинкен сказал, что Вашингтон весьма решительно работает над расширением поставок гуманитарной помощи гражданскому населению в секторе Газа и в последние дни удалось добиться "хорошего прогресса". "Вся эта работа еще в процессе. Конечно, мы не достигли согласия во всем, но есть одинаковые взгляды по некоторым из насущных проблем, над которыми мы сейчас работаем", - сказал американский госсекретарь.

Ранее Блинкен посетил Израиль, оккупированный Израилем Западный берег реки Иордан, Кипр и Ирак в попытке заручиться поддержкой предложения президента США Джо Байдена о введении "гуманитарных пауз" в войне Израиля против ХАМАС.

Нападение ХАМАС на Израиль 7 октября

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю и, вторгнувшись на его территорию, устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами стали 1400 человек. Боевики также захватили почти 250 заложников и вывезли их в сектор Газа.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по этому густонаселенному палестинскому региону, находящемуся под властью ХАМАС, а также проводит наземную военную операцию. По сообщениям подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, в секторе Газа погибло более 9770 человек, в том числе многие тысячи детей и женщин. Подтвердить эти данные по независимым источникам невозможно.

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