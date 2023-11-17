США готовы выделить 500 млн долларов энергосистеме Украины

Соединенные Штаты намерены выделить еще около полумиллиарда долларов на поддержку украинской энергетической системы в зимний период. До этого ими было уже выделено 522 миллиона.

Соединенные Штаты готовы предоставить Украине еще около полумиллиарда долларов (460 млн евро) на поддержку энергетической системы, которая является одной из ключевых целей российских обстрелов с наступлением холодов. Об этом в ночь на пятницу, 17 ноября, сообщил на брифинге в Вашингтоне помощник госсекретаря США по энергетическим ресурсам Джеффри Пайетт. "Соединенные Штаты уже предоставили более 520 миллионов долларов Украине на помощь в энергетическом секторе. Мы знаем, что у нас есть еще 500 миллионов долларов в разработке", - сказал он.

По словам Пайетта, Госдепартамент в вопросах украинской энергетики сосредоточен на двух перспективах: краткосрочной, чтобы помочь Украине повысить устойчивость ее энергетической системы в преддверии очередной зимы, и долгосрочной, направленной на создание будущей энергетической системы Украины, "полностью интегрированной с Европой и соответствующей европейским стандартам, децентрализованной, более устойчивой и гораздо более экологичной".

На вопрос корреспондента агентства "Укринформ" о том, отразится ли на текущих проектах по восстановлению и модернизации энергетического сектора Украины тот факт, что запрос на дополнительное финансирование страны в размере 61 млрд долларов "застрял" в Конгрессе, Джеффри Пайетт прямого ответа не дал. "Объем помощи энергетическому сектору со стороны Европы превысил объем помощи, оказанной Соединенными Штатами, так что наши европейские союзники несут свою нагрузку", - заявил он, также упомянув Японию как "фантастического партнера" и "лидера в вопросах Украины".

Украинская энергосистема готовится к новым атакам РФ

Согласно экспертным оценкам, от российских ракет и дронов наиболее пострадали подстанции государственной компании "Укрэнерго", около 70 процентов крупных энергетических объектов, а также все без исключения гидро- и теплоэлектростанции Украины.

Как сообщил в интервью "Голосу Америки" глава правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий, по состоянию на конец октября было проведено достаточно восстановительных работ, чтобы энергосеть имела запас прочности.

"Мы привлекли более миллиарда долларов внешнего финансирования", - сообщил он, уточнив, что "ни одна страна мира не сталкивалась с такого типа атаками, поэтому и решений готовых ни у кого не было". "Укрэнерго" работает над инженерными укреплениями, которые увеличивают шансы на сохранение оборудования в рабочем состоянии при обстрелах, заявил он.

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