  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война РФ против Украины
Палестино-израильский конфликт
Ситуация в Беларуси
ПолитикаСША

США готовы выделить 500 млн долларов энергосистеме Украины

Роман Сулима
17 ноября 2023 г.

Соединенные Штаты намерены выделить еще около полумиллиарда долларов на поддержку украинской энергетической системы в зимний период. До этого ими было уже выделено 522 миллиона.

https://p.dw.com/p/4Z1b3
Одна из распределительных станций "Укрэнерго" после ракетного обстрела
Одна из распределительных станций "Укрэнерго" после ракетного обстрелаФото: Ed Ram/Getty Images

Соединенные Штаты готовы предоставить Украине еще около полумиллиарда долларов (460 млн евро) на поддержку энергетической системы, которая является одной из ключевых целей российских обстрелов с наступлением холодов. Об этом в ночь на пятницу, 17 ноября, сообщил на брифинге в Вашингтоне помощник госсекретаря США по энергетическим ресурсам Джеффри Пайетт. "Соединенные Штаты уже предоставили более 520 миллионов долларов Украине на помощь в энергетическом секторе. Мы знаем, что у нас есть еще 500 миллионов долларов в разработке", - сказал он.

По словам Пайетта, Госдепартамент в вопросах украинской энергетики сосредоточен на двух перспективах: краткосрочной, чтобы помочь Украине повысить устойчивость ее энергетической системы в преддверии очередной зимы, и долгосрочной, направленной на создание будущей энергетической системы Украины, "полностью интегрированной с Европой и соответствующей европейским стандартам, децентрализованной, более устойчивой и гораздо более экологичной".

На вопрос корреспондента агентства "Укринформ" о том, отразится ли на текущих проектах по восстановлению и модернизации энергетического сектора Украины тот факт, что запрос на дополнительное финансирование страны в размере 61 млрд долларов "застрял" в Конгрессе, Джеффри Пайетт прямого ответа не дал. "Объем помощи энергетическому сектору со стороны Европы превысил объем помощи, оказанной Соединенными Штатами, так что наши европейские союзники несут свою нагрузку", - заявил он, также упомянув Японию как "фантастического партнера" и "лидера в вопросах Украины".

Украинская энергосистема готовится к новым атакам РФ

Согласно экспертным оценкам, от российских ракет и дронов наиболее пострадали подстанции государственной компании "Укрэнерго", около 70 процентов крупных энергетических объектов, а также все без исключения гидро- и теплоэлектростанции Украины.

Как сообщил в интервью "Голосу Америки" глава правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий, по состоянию на конец октября было проведено достаточно восстановительных работ, чтобы энергосеть имела запас прочности.

"Мы привлекли более миллиарда долларов внешнего финансирования", - сообщил он, уточнив, что "ни одна страна мира не сталкивалась с такого типа атаками, поэтому и решений готовых ни у кого не было". "Укрэнерго" работает над инженерными укреплениями, которые увеличивают шансы на сохранение оборудования в рабочем состоянии при обстрелах, заявил он.

Смотрите также: 

Украина в НАТО без оккупированных территорий?

 

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Никополь: постоянные обстрелы и риск ядерной катастрофы на ЗАЭС. Что там сейчас происходит? (29.06.23)

Никополь: постоянные обстрелы и риск ядерной катастрофы на ЗАЭС. Что там сейчас происходит? (29.06.23)

Разрушение плотины Каховской ГЭС привело к осушению водохранилища, которое обеспечивало оккупированную Россией атомную электростанцию охлаждающей водой. DW посетила Никополь, находящийся в нескольких километрах от ЗАЭС. Это город контролируется Украиной, однако он ежедневно подвергается обстрелам и не может оказать никакого сопротивления. А также: как продвигается контрнаступление ВСУ?
Конфликты29 июня 2023 г.09:31 мин.
external

Трагедия на Каховской ГЭС: вода ударила по сельскому хозяйству Украины (13.06.2023)

Трагедия на Каховской ГЭС: вода ударила по сельскому хозяйству Украины (13.06.2023)

Внезапное наводнение отрезало жителей нескольких районов Николаевской области от электроснабжения. Фермеры потеряли поля и урожаи.
Катастрофы13 июня 2023 г.03:33 мин.

Бриффинг госсекретаря США по энергетическим ресурсам Джеффри Пайетта

www.state.gov