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Байден: США не должны прекращать поддержку Украины

Жан Рофе
1 октября 2023 г.

Нельзя "при каких обстоятельствах" допустить прекращения американской поддержки Украины, заявил президент Джо Байден. Принятый Конгрессом проект финансирования правительства США не предусматривает помощи Киеву.

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Президент США Джо Байден (фото из архива)
Джо Байден (фото из архива)Фото: Evan Vucci/AP/picture alliance

Президент США Джо Байден после принятия Конгрессом законопроекта о временном бюджете призвал продолжать оказывать помощь Украине. "Мы ни при каких обстоятельствах не можем допустить, чтобы американская поддержка Украины была прервана", - говорится в заявлении президента, опубликованном в субботу, 30 сентября, на сайте Белого дома.

Американский лидер отметил, что хотя спикер Палаты представителей республиканец Кевин Маккарти и подавляющее большинство членов Конгресса "были непоколебимы в поддержке Украины", в принятом законопроекте нет нового финансирования для продолжения этой поддержки. Он выразил надежду, что спикер Маккарти "сохранит свои обязательства перед народом Украины" и обеспечит поддержку, "необходимую для оказания помощи Украине в этот критический момент".

Сенаторы подтвердили приверженность Украине

Вскоре после голосования ряд влиятельных членов Сената выпустили заявление, подтвердив свою приверженность Украине. "Мы ожидаем, что в ближайшие недели Сенат будет работать над тем, чтобы правительство США продолжало оказывать критически важную и устойчивую поддержку Украине в области безопасности и экономики", - говорится в документе. Его подписали, в частности, лидеры демократического большинства и республиканского меньшинства в Сенате Чак Шумер и Митч Макконнелл.

Законопроект о временном бюджете, одобренный ранее в тот же день обеими палатами Конгресса и предусматривающий продление финансирования правительства на 45 дней, не включает выделение средств на помощь Украине.

Джо Байден успел подписать документ до полуночи 1 октября (07.00 мск), что позволило избежать шатдауна.


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