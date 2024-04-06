В Харькове растет число погибших в результате атаки РФ

И ночной, и дневной удары пришлись по Шевченковскому району города, сообщили мэр Харькова Терехов и глава ОВА Синегубов. В общей сложности погибли не менее 7 человек.

В результате удара России по Харькову в ночь на субботу, 6 апреля, в Шевченковском районе города погибли шесть человек. Еще одиннадцать ранены, сообщил мэр Игорь Терехов.

"Повреждения получили 9 жилых многоэтажек и три общежития. А также два детских сада, три школы АЗС и несколько десятков магазинов", - говорится в его посте в Telegram. Атаку провели с помощью ракет С-300, указал глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

В то же время начальник Следственного управления Нацполиции области Сергей Болвинов написал в соцсети Х о семи погибших в результате ночного обстрела.

Дневной удар: минимум один погибший

Через несколько часов Синегубов сообщил о новом российском ударе по Шевченковскому району Харькова. По предварительным данным, один человек погиб, еще один получил ранения, отметил он. Кроме того, повреждена гражданская инфраструктура и один автомобиль, добавил глава ОВА.

По данным командования Воздушными силами ВСУ, всего за ночь Россия задействовала 32 беспилотных летательных аппарата для атак на Украину. Силам ПВО страны удалось сбить 28 беспилотников. Кроме того, утром 6 апреля ВС РФ запустили по Украине шесть крылатых ракет разных типов: три С-300 из Белгородской области, две Х-101/Х-555 с самолетов стратегической авиации из Саратовской области и одну ракету "Калибр" из акватории Черного моря.

Атаки России на Харьков

Сутками ранее, в ночь на 5 апреля, Игорь Терехов сообщил, что при атаке России на Харьков один из дронов Shahed попал в 14-этажную многоэтажку, что привело к разрушениям квартир на нескольких этажах. В общей сложности погибли четыре человека, в том числе трое спасателей, убитых во время повторной атаки на жилой дом в другом месте. "Также среди пострадавших оказалась медсестра экстренной медицинской помощи, которая вместе с бригадой прибыла на место событий для оказания помощи. Общее же количество раненых различной степени тяжести двенадцать", - написал градоначальник в Telegram.

1 апреля Игорь Терехов заявил в интервью украинскому онлайн-изданию Liga.net, что к тому моменту Россия уничтожила почти всю энергетическую структуру Харькова. Россия использует против Харькова новые снаряды большего радиуса действия - до 90 км, запуская их из Белгорода и области. При этом чаще всего используются комплексы С-300, снаряды от которых долетают до Харькова за 40 секунд, добавил он тогда.

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