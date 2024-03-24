Мэр Терехов: В Харькове уничтожены ТЭЦ и все подстанции

После российского обстрела в Харькове лишь 40% домов обеспечены электроэнергией, к отоплению подключены около 60% домов, указал Игорь Терехов.

В Харькове в результате российских обстрелов были уничтожены тепловая электростанция и все подстанции. Сейчас электроэнергией обеспечены около 40% домов, к отоплению подключены около 60% домов, подключение к сети водоснабжения есть "практически во всех домах". Такое заявление сделал мэр Харькова Игорь Терехов в эфире национального телемарафона в воскресенье, 24 марта.

По словам градоначальника, в Харькове произошло "очень серьезное разрушение энергетической системы" и ситуация "очень тяжелая". Терехов добавил, что над ликвидацией последствий российских ударов по энергетическим объектам работают сотрудники Харьковоблэнерго, Укрэнерго и коммунальных предприятий, однако окончательных прогнозов относительно сроков восстановления системы энергоснабжения нет.

Массированная атака России на энергообъекты Украины

Утром 22 марта Россия совершила массированную атаку на целый ряд областей Украины. В Киеве ее назвали "самой масштабной атакой на энергетику с начала военных действий". Как заявил президент Украины Владимир Зеленский, объекты на территории страны атаковали около 90 ракет разных типов и 60 беспилотников.

Кроме прочего, ракетный удар был нанесен по плотине Днепровской ГЭС в Запорожье. Глава Укргидроэнерго Игорь Сирота сообщил тогда, что было два прямых попадания в ГЭС-1 и ГЭС-2.

В свою очередь государственное предприятие "Национальная атомная энергогенерирующая компания "Энергоатом" передало, что во время массированной ракетной атаки на Украину отключилась внешняя воздушная линия ВЛ-750кВ "Днепровская". Она соединяет оккупированную Запорожскую АЭС с объединенной энергосистемой Украины. В настоящее время ЗАЭС связана с украинской энергосистемой по линии электропередачи ВЛ-330кВ "Запорожская ТЭС - Ферросплавная", которая только на прошлой неделе была отремонтирована украинскими энергетиками после очередного российского обстрела.

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