Совбез ООН требует от хуситов прекратить нападения на суда

Атаки йеменских повстанцев с применением ракет и дронов препятствуют международной торговле, подрывают морское право и наносят ущерб миру и безопасности в регионе, говорится в резолюции Совета Безопасности ООН.

Совет Безопасности Организации Объединенных Наций призвал немедленно прекратить нападения йеменских повстанцев на корабли в Красном море. Соответствующая резолюция, внесенная Японией и США, была принята в среду, 10 января, в Нью-Йорке одиннадцатью голосами "за" и ни одного "против". Четыре государства - Россия, Китай, Алжир и Мозамбик - воздержались. Голосование было отложено на несколько часов из-за того, что Россия представила несколько поправок, все они были отклонены, уточняет агентство dpa.

Резолюция самым решительным образом осуждает нападения хуситов на торговые суда в Красном море. Ракетные и беспилотные атаки, число которых резко возросло с начала войны между Израилем и радикальной исламистской организацией ХАМАС, признанной террористической в США, ЕС и Израиле, препятствуют международной торговле, подрывают морское право и наносят ущерб миру и безопасности в регионе. В резолюции говорится, что атаки должны быть прекращены "немедленно".

Одновременно с этим к хуситам обращен призыв освободить захваченное в ноябре японское судно Galaxy Leader вместе с экипажем. По данным администрации США, с октября 2023 года поддерживаемые Ираном хуситы совершили из Йемена более сотни беспилотных и ракетных атак в Красном море. Ранее представители повстанцев заявляли, что будут пропускать только грузовые суда, доставляющие помощь в сектор Газа.

Корабли все чаще избегают маршрута через Красное море и Суэцкий канал

Красное море - центральный торговый путь, через который проходит до двенадцати процентов мировой торговли. Суэцкий канал соединяет Средиземное и Красное моря, что делает его самым коротким морским путем между Азией и Европой. Альтернативный маршрут вокруг мыса Доброй Надежды на юге Африки значительно увеличивает время транспортировки.

Йемен расположен в Баб-аль-Мандебском проливе между Красным морем и Аденским заливом. Из-за возникшей опасной ситуации крупные судоходные компании все чаще избегают маршрута через Красное море и Суэцкий канал. Чтобы защитить торговое судоходство, США в декабре создали международную военную коалицию.

Глава революционного комитета хуситов Йемена Мохаммед Али аль-Хути назвал принятую резолюцию ООН об атаках на торговые пути в Красном море "политической игрой", в которой "именно США нарушают международное право", передает агентство Reuters. Какое именно право нарушают США представитель хуситов не уточнил.

Захват судна Galaxy Leader хуситами

19 ноября йеменские повстанцы-хуситы, заявившие ранее о намерении нападать на все израильские суда, взяли на абордаж судно Galaxy Leader в Красном море, следовавшее под флагом Багамских островов. На момент захвата судно было сдано в аренду японской компании. Компания Ambrey, занимающаяся вопросами безопасности на море, сообщила, что "групповой владелец судна указан как Ray Car Carriers", материнская компания которого принадлежит израильскому бизнесмену Абрахаму "Рами" Унгару.

9 января хуситы совершили очередное нападение на торговые суда в Красном море. Подразделения ВМС США и Великобритании сбили 18 дронов и 3 ракеты, выпущенные в южную часть Красного моря в сторону международных морских маршрутов и находящихся на них десятков торговых судов, заявило региональное командование американских вооруженных сил США.

Согласно информации ВС США, для атаки хуситы использовали разработанные в Иране беспилотники OWA UAVS, противокорабельные крылатые ракеты и противокорабельную баллистическую ракету. Они были сбиты американскими авианосцами USS Dwight D. Eisenhower, USS Gravely, USS Laboon, USS Mason, а также британским HMS Diamond.

Это было уже двадцать шестое нападение хуситов на коммерческие судоходные маршруты в Красном море с 19 ноября прошлого года.

Смотрите также: