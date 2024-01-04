44 государства осудили нападения хуситов в Красном море

После начала войны в секторе Газа повстанцы-хуситы в Йемене все чаще нападают на торговые суда в Красном море. 18 логистических компаний уже отказались от судоходства в этом регионе.

44 государства, включая Германию, решительно осудили нападения йеменских повстанцев-хуситов на торговые суда в Красном море на фоне войны в секторе Газа и выступили за принятие совместных мер. "Продолжающиеся нападения хуситов в Красном море незаконны, неприемлемы и сильно дестабилизируют ситуацию. Прицельные атаки на гражданское судоходство и военные корабли ничем не оправдать. Это - непосредственная угроза свободе судоходства, которая является опорой глобальной торговли на одном из важнейших в мире морских путей", - указывается в совместном заявлении правительств 44 стран, обнародованном на сайте МИД ФРГ в среду, 3 января.

В документе подчеркивается, что действия хуситов угрожают жизням безвинных людей со всего мира и являются серьезной международной проблемой, требующей коллективных действий. "На Красное море приходится почти 15% международной морской торговли, в том числе 8% торговли зерном, 12% торговли нефтью и 8% торговли сжиженным газом. Международные судоходные компании перенаправляют свои суда через мыс Доброй Надежды, что приводит к сильному удорожанию товаров, многонедельным задержкам и затрудняет оборот продовольствия, топлива и гуманитарной помощи во всем мире", - поясняется в заявлении.

В документе указывается, что если незаконные нападения и незаконные захваты судов не прекратятся, и хуситы будут и впредь создавать угрозу для жизни людей, мировой экономики и главных морских путей в регионе, то вся ответственность за последствия ляжет на них. "Мы остаемся приверженными основанному на правилах миропорядку и полны решимости привлечь к ответственности злонамеренных акторов за противоправные захваты и нападения", - подчеркивается в совместном заявлении 44 стран, в том числе США, Австралии, Канады, Дании, Японии, Бахрейна, Новой Зеландии и многих других.

Логистические компании прекращают судоходство

По данным Международной морской организации (IMO), уже 18 логистических компаний отказались от перевозок по Красному морю. Только 2 января один из крупнейших перевозчиков Maersk приостановил на неопределенный срок поставки через Красное море и Аденский пролив. Одно из судов Maersk было поражено объектом после прохода через Баб-эль-Мандебский пролив.

Из-за нападений хуситов резко повысилась стоимость морских перевозок. На этой неделе цены за поставки между Азией и Северной Европой подскочили более чем вдвое до более чем четырех тысяч долларов за контейнер. Стоимость поставок между Азией и средиземноморским регионом увеличилась до 5175 долларов за контейнер. Крупные судоходные компании уже сообщили, что к середине января цены на поставки для Средиземноморья взлетят до 6 тысяч долларов за контейнер.

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