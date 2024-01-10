В Красном море сбиты более 20 ракет и дронов

Американское региональное командование сообщило о перехвате 18 дронов и трех противокорабельных ракет, выпущенных из Йемена в сторону международных судоходных маршрутов. Это 26-я атака хуситов с ноября прошлого года.

Поддерживаемые Ираном йеменские повстанцы-хуситы совершили новое нападение на торговые суда в Красном море. Подразделения ВМС США и Великобритании сбили 18 дронов и 3 ракеты, выпущенные в южную часть Красного моря в сторону международных морских маршрутов и находящихся на них десятков торговых судов, заявило региональное командование вооруженных сил США вечером во вторник, 9 января.

Данных о возможных пострадавших и разрушениях нет, указывается далее. По этой информации, для атаки хуситы использовали разработанные в Иране беспилотники OWA UAVS, противокорабельные крылатые ракеты и противокорабельную баллистическую ракету. Они были сбиты американскими авианосцами USS Dwight D. Eisenhower, USS Gravely, USS Laboon, USS Mason, а также британским HMS Diamond.

Это уже 26-е нападение хуситов на коммерческие судоходные маршруты в Красном море с 19 ноября прошлого года.

Атаки хуситов в Красном море и международная операция Prosperity Guardian

После начала военной операции Израиля против напавшей на него палестинской террористической группировки ХАМАС йеменские хуситы атакуют торговые суда в Красном море. Повстанцы заявляют, что продолжат "атаковать израильские корабли по всему миру", пока не прекратится "агрессия Израиля" против их "братьев в секторе Газа". Несколько судоходных компаний, в частности немецкая Hapag-Lloyd и датская Maersk, а также Mediterranean Shipping Company (MSC) und CMA CGM, объявили, что временно перестанут направлять свои корабли через Баб-эль-Мандебский пролив, соединяющий Красное море и Аденский залив Аравийского моря.

18 декабря США объявили о начале международной операции Prosperity Guardian ("Страж процветания") по обеспечению безопасности одного из важнейших судоходных торговых путей. В ней, по сообщению Пентагона, участвуют Бахрейн, Великобритания, Испания, Италия, Канада, Нидерланды, Норвегия, Сейшельские Острова и Франция. После этого судоходные компании сообщили о возобновлении движения через Красное море и Аденский.

Через Красное море в мирное время идет 10-12% всех мировых морских перевозок, около 5% мировой транспортировки нефти и примерно 30% всех контейнерных перевозок. К операции Prosperity Guardian может присоединиться и Германия.

Смотрите также: