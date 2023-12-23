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США обвинили Иран в поддержке йеменских хуситов

Александр Дельфинов
23 декабря 2023 г.

Тегеран предоставил хуситам беспилотники, ракеты и необходимые разведданные для осуществления нападений, заявили в Вашингтоне.

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Американское военное судно USS Carter Hall в Красном море
Американское военное судно USS Carter Hall в Красном мореФото: U.S. Marine Corps/abaca/picture alliance

США ужесточили свой тон в отношении Ирана в связи с атаками йеменских хуситов из военизированной группировки "Ансар Аллах“ на суда в Красном море. "Нам известно, что роль Ирана в планировании операций против торговых судов в Красном море была значительной", - заявила в пятницу, 22 декабря, пресс-секретарь Совета национальной безопасности США Эдриенн Уотсон, ссылаясь на данные американской разведки.

По ее словам, Тегеран предоставил хуситам беспилотники, ракеты и необходимые разведданные, "критически важные" для планирования и осуществления этих нападений, в том числе данные иранской системы морского наблюдений. Визуальный анализ показал, что запущенные хуситами ракеты и дроны внешне практически ничем не отличаются от тех, что используются в самом Иране.

Международная операция по обеспечению безопасности судоходства

18 декабря США объявили о начале международной операции по обеспечению безопасности одного из важнейших судоходных торговых путей под названием "Prosperity Guardian" - "Страж процветания", в которой, по сообщению Пентагона, будут участвовать Бахрейн, Великобритания, Испания, Италия, Канада, Нидерланды, Норвегия, Сейшельские Острова и Франция. После разрешения бундестага к операции может примкнуть и Германия.

Ранее, 5 декабря, о том, что хуситов поддерживает Иран, заявили в Центральном командовании ВС США. Согласно этому заявлению, "Соединенные Штаты рассмотрят все необходимые ответные меры в полной координации со своими международными союзниками и партнерами".

Йеменские хуситы и война в Йемене

Йеменские хуситы начали атаковать суда в Красном море в ноябре и угрожают нападать на каждое судно, следующее в Израиль, до тех пор пока не будут разрешены доставки продовольствия и медикаментов в сектор Газа. Это стало существенно мешать международному судоходству: уже четыре компании, включая лидера отрасли MSC, объявили, что больше не будут отправлять свои суда через Баб-эль-Мандебский пролив, один из самых важных судоходных путей в мире, который соединяет Аденский залив с Красным морем. Трафик через Красное море составляет от 10 до 12 процентов мировых морских перевозок, около 5 процентов мировых объемов транспортировки нефти и около 30 процентов всех контейнерных перевозок.

Йемен расположен у Баб-аль-Мандебского пролива между Красным морем и Аденским заливом. Опираясь на поддержку Ирана, точные масштабы и формы которой все еще не известны, хуситы контролируют север страны, а поддерживаемые Саудовской Аравией официальные власти Йемена - ее юг. Война в Йемене, по данным ООН, привела к одному из самых серьезных гуманитарных кризисов в мире. В апреле 2022 года стороны конфликта договорились о шестимесячном перемирии. Хотя его срок давно закончился и стороны не смогли договориться о его продлении, по факту оно все еще остается в силе.

Смотрите также:

Война в Йемене: кто такие хуситы и в чем их цель?

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