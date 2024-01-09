Бизнес ФРГ призывает Берлин к защите судов в Красном море

Напряженная ситуация в Красном море создает проблемы для отраслей, зависящих от поставок из Азии, и может привести к сбоям в производстве, предупреждает Федеральное объединение немецкой промышленности.

На фоне участившихся нападений на торговые суда в Красном море Федеральное объединение немецкой промышленности (BDI) выступило за участие военно-морских сил Германии в миссиях по защите торговых путей. "Обеспечение безопасности морских торговых путей не только отвечает интересам немецкой экономики, но и является основополагающей частью нашей национальной безопасности", - заявил член правления BDI Вольфганг Нидермарк (Wolfgang Niedermark) в интервью агентству Reuters, опубликованном во вторник, 9 января.

По его словам, правительство Германии должно "без дальнейших колебаний" взять на себя ответственность и предпринять необходимые шаги вместе со своими союзниками, чтобы защитить, в том числе военным путем, находящиеся под угрозой морские пути в Суэцком канале и Красном море.

Нидермарк отметил, что напряженная ситуация в Красном море приводит к неопределенности, задержкам прибытия судов и дополнительным расходам для немецких компаний. "Отрасли, которые зависят от поставок сырья или комплектующих из Азии, особенно пострадали от ситуации в Красном море. Нам пока не известно о каких-либо перебоях в производстве, но их нельзя исключать", - сказал он.

Международная операция по обеспечению безопасности судоходства

С начала войны Израиля против напавшей на него террористической организации ХАМАС йеменские хуситы из группировки "Ансар Аллах", которые, как полагают наблюдатели, пользуются поддержкой Ирана, уже не раз атаковали торговые суда в Красном море. Как заявляют повстанцы, они намерены и впредь "атаковать израильские корабли по всему миру", пока не прекратится "агрессия Израиля" против их "братьев в секторе Газа".

18 декабря США объявили о начале международной операции по обеспечению безопасности одного из важнейших судоходных торговых путей под названием "Prosperity Guardian" - "Страж процветания". В ней, по сообщению Пентагона, будут участвовать Бахрейн, Великобритания, Испания, Италия, Канада, Нидерланды, Норвегия, Сейшельские Острова и Франция. После разрешения бундестага к операции может примкнуть и Германия.

Министерство обороны ФРГ оценивает возможное участие в миссии под руководством США, сообщил представитель ведомства в ответ на запрос Reuters.

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