Британский эсминец сбил ударный дрон над Красным морем

Британский эскадренный миноносец HMS Diamond сбил беспилотный летательный аппарат, летевший над Красным морем. Об этом сообщил министр обороны Великобритании Грант Шэппс в соцсети Х в субботу, 16 декабря. "HMS Diamond сбил предполагаемый ударный беспилотник, который нацеливался на торговое судно, идущее в Красном море", - говорится в сообщении. Цель была уничтожена с помощью ракеты Sea Viper. Других подробностей происшествия министр не привел.

Ранее йеменские хуситы из группировки "Ансар Аллах" нанесли удар беспилотником по контейнеровозу компании Maersk в Баб-эль-Мандебском проливе, что сами представители группировки уже подтвердили. Хуситы 13 декабря заявили, что будут нападать на все суда, следующие в Израиль. Трафик через Красное море составляет от 10 до 12 процентов мировых морских перевозок и около 5 процентов мировых объемов транспортировки нефти.

Maersk прекращает перевозку грузов через Красное море, Hapag-Lloyd примет свое решение в понедельник

Накануне крупнейший в мире контейнерный перевозчик - датская компания Maersk - объявил, что все его суда, маршрут которых пролегает через южную часть Красного моря, прекратят курсировать на этом направлении с 15 декабря из-за нападений боевиков-хуситов. В заявлении отмечается, что боевики атакуют коммерческие суда, связанные с Израилем, в ответ на конфликт в секторе Газа. Нападения происходят на узком участке Баб-эль-Мандебcкого пролива, который соединяет Индийский океан с Красным морем. Этот путь открывает доступ через Суэцкий канал в сторону Египта и дальше на север. За последние дни близ Йемена подверглись нападению или повреждению три контейнеровоза. В компании не уточнили, когда ее суда вернутся в этот регион.

Прекратить перевозки через Красное море решила и немецкая cудоходная компания Hapag-Lloyd, пояснив, что эта мера будет действовать до 18 декабря, после чего будет принято решение, следует ли возобновлять свой трафик. Ранее контейнеровоз, находящийся под управлением Hapag-Lloyd, также обстреляли из Йемена проиранские хуситы.

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