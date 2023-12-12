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Йеменские хуситы обстреляли норвежский танкер ракетой

Сергей Гуща
12 декабря 2023 г.

Танкер получил повреждения, на нем начался пожар, но обошлось без жертв, сообщил представитель Минобороны США. Американский эсминец пришел на помощь пострадавшему судну.

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Повстанцы-хуситы в Йемене
Повстанцы-хуситы в ЙеменеФото: Mohammed Huwais/AFP/Getty Images

Ракета, выпущенная с территории Йемена, которую контролируют повстанцы-хуситы, поразила норвежский танкер Strinda. Судно получило повреждения, на нем начался пожар, но обошлось без жертв, сообщил агентству Reuters в ночь на вторник, 12 декабря, представитель Минобороны США. По его данным, на помощь пострадавшему танкеру прибыл американский эсминец USS Mason.

Инцидент произошел примерно в полночь по московскому времени в 60 морских милях (111 км) к северу от Баб-эль-Мандебского пролива, соединяющего Красное море с Индийским океаном.

После нападения исламистской группировки ХАМАС на Израиль 7 октября нынешнего года хуситы начали нападения на торговые суда с применением дронов и ракет. Несколько дней назад хуситы объявили, что будут нападать на все суда, следующие в Израиль, независимо от того, кто ими владеет. Пока нет информации о том, направлялся ли танкер Strinda в израильский порт, как и о том, имеет ли он какое-либо отношение к Израилю.

Нападение ХАМАС на Израиль

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября 2023 года радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю и, вторгнувшись на его территорию, устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами стали 1200 человек. Боевики также захватили более 240 заложников и вывезли их в сектор Газа.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по этому густонаселенному палестинскому региону, находящемуся под властью ХАМАС, а также проводит наземную военную операцию. По утверждению подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, в секторе Газа погибли свыше 17 тысяч человек. Подтвердить эти данные по независимым источникам не представляется возможным.

В рамках временного режима прекращения огня, действовавшего до 1 декабря, были освобождены более 100 заложников, Израиль выпустил из тюрем около 240 палестинцев. Во власти ХАМАС, по данным израильских властей, остаются еще 138 человек, захваченных 7 октября.

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