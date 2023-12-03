Хуситы объявили об ударах по "кораблям Израиля"

Военный корабль США USS Carney защитил от нападений три торговых судна в Красном море. В Центральном командовании ВС США заявили о поддержке атак Ираном.

Йеменские мятежники-хуситы из движения "Ансар Аллах" взяли на себя ответственность за атаку на два торговых корабля в Красном море, произошедшую в воскресенье, 3 декабря. В соцсетях представители движения заявили, что они атаковали "два израильских корабля" в Баб-эль-Мандебском проливе.

Как написал в соцсети X представитель военного крыла хуситов Яхья Сери, нападению подверглись корабли с названиями Unity Explorer и Number Nine, которые "не отреагировали на предупреждения" боевиков. Один из них был поражен беспилотным летательным аппаратом (БПЛА), а другой - морской ракетой, утверждает представитель хуситов.

Ранее, утром 3 декабря, Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO) сообщил , что он получил данные об активности беспилотников и, предположительно, взрыве в районе Баб-эль-Мандебского пролива.

Баб-эль-Мандебский пролив отделяет Аравийский полуостров от африканского побережья. Он соединяет Красное море с Аравийским морем и имеет большое значение для международной морской торговли, в особенности для перевозки нефти.

Как следует из заявления хуситов, они будут и дальше "атаковать израильские корабли по всему миру", пока не прекратится "агрессия Израиля" против их "братьев в секторе Газа".

Роль корабля ВМФ США USS Carney в инциденте в Красном море

Между тем, как сообщило поздним вечером 3 декабря в соцсети X Центральное командование ВС США, в ходе инцидента с атакой в этот день на коммерческие корабли в Красном море находившийся поблизости корабль ВМС США USS Carney открыл огонь по дронам.

При этом, по данным Центрального командования ВС США, 3 декабря в южном районе Красного моря произошли четыре атаки на три не связанных друг с другом коммерческих судна. "Эти три судна связаны с 14 странами. Эсминец USS Carney класса Arleigh Burke отозвался на сигналы бедствия с этих судов и пришел им на помощь", - говорится в посте.

Примерно в 09.15 по времени столицы Йемена Саны корабль USS Carney обнаружил противокорабельную баллистическую ракету, выпущенную из контролируемых хуситами районов Йемена по судну Unity Explorer, следует из сообщения. Она упала в непосредственной близости от судна. Указывается, что грузовое судно Unity Explorer, на борту которого находились моряки двух стран, шло под флагом Багамских островов и принадлежало Великобритании. Менеджмент судна также осуществлялся Соединенным Королевством.

Около полудня, находясь в международных водах, корабль USS Carney вмешался в ситуацию и сбил БПЛА, запущенный с территории, контролируемой хуситами в Йемене, отмечает Центральное командование ВС США. "Беспилотник направлялся в сторону USS Carney, хотя его конкретная цель не ясна. На данный момент мы не можем оценить, был ли USS Carney целью БПЛА. Американское судно не получило повреждений, персонал не пострадал", - подчеркивается в сообщении.

Атаки на суда Number Nine и Sophie II

Около 12.35 по местному времени судно Unity Explorer сообщило о попадании в него ракеты, выпущенной с контролируемой хуситами территории Йемена. USS Carney откликнулся и на этот призыв о помощи. Позже в течение дня аналогичные призывы о помощи поступили с грузовых суден Number Nine и Sophie II, указывает Центральное командование ВС США.

Судно Number Nine шло под флагом Панамы. Оно принадлежит компании с Бермудских островов, являющихся заморской территорией Великобритании, его менеджмент осуществляется оттуда же, указано в посте Центрального командования. Грузовое судно Sophie II шло под флагом Панамы, в его команде были моряки из восьми стран.

Ситуация "может ознаменовать серьезную эскалацию в серии морских нападений на Ближнем Востоке, связанных с войной между Израилем и ХАМАС, поскольку впервые за время конфликта под прицелом одной атаки хуситов оказались сразу несколько судов", прокомментировало данный инцидент агентство AP .

"Эти нападения представляют собой прямую угрозу международной торговле и безопасности на море. Они поставили под угрозу жизни международных экипажей, в которых были граждане множества стран со всего мира. У нас также есть все основания полагать, что эти нападения, хотя и совершаются йеменскими хуситами, полностью поддерживаются Ираном. Соединенные Штаты рассмотрят все необходимые ответные меры в полной координации со своими международными союзниками и партнерами", - подчеркивает Центральное командование ВС США.

Нападение ХАМАС на Израиль

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября 2023 года радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю и, вторгнувшись на его территорию, устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами стали 1200 человек. Боевики также захватили более 240 заложников и вывезли их в сектор Газа.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по этому густонаселенному палестинскому региону, находящемуся под властью ХАМАС, а также проводит наземную военную операцию. По утверждению подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, в секторе Газа погибли свыше 15 тысяч человек. Подтвердить эти данные по независимым источникам не представляется возможным.

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