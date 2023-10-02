Программа подводных лодок AUKUS выходит на новый уровень

Министерство обороны Великобритании заключило новый контракт на сумму 4 млрд фунтов стерлингов (4,6 млрд евро) на строительство подводных лодок в рамках альянса в сфере безопасности AUKUS. Об этом сообщил глава британского ведомства Грант Шэппс в воскресенье, 1 октября, на съезде правящей Консервативной партии в Манчестере. "Сегодня я могу объявить, что мы подписали контракт ... с ведущими британскими компаниями с целью ускорить развитие наиболее мощных ударных подводных лодок в истории Королевского военно-морского флота", - сказал Шэппс.

В разработке и производстве передовых субмарин будут участвовать крупные британские предприятия. Подписание долгосрочных контрактов с компаниями BAE Systems, Rolls-Royce и Babcock Marine еще на стадии детального проектирования "является важной вехой как для Великобритании, так и для трехсторонней программы AUKUS в целом в преддверии создания будущего класса атомных ударных подводных лодок, известных как SSN-AUKUS", - говорится в заявлении на сайте британского Минобороны .

Предполагается, что первая субмарина SSN-AUKUS, идущая на замену британским подлодкам класса Astute, поступит в распоряжение британского ВМФ в конце 2030-х годов. Согласно заявлению на сайте Минобороны, "это будут самые крупные, самые современные и самые мощные ударные подводные лодки, когда-либо эксплуатировавшиеся Королевским ВМФ".

Альянс с участием США и Австралии

Название AUKUS происходит от первых букв трех стран-участниц созданного в 2021 году альянса в сфере безопасности: Австралии, Великобритании и США. Это партнерство, помимо совместных военных разработок различного рода, предполагает и строительство атомных субмарин для Австралии. Ожидается, что Австралия выпустит свою первую подлодку SSN-AUKUS с помощью американских и британских технологий в начале 2040-х годов.

Строительство британских субмарин будет осуществляться в основном на верфи в английском Барроу-ин-Фернесс, в то время как Австралия в течение следующего десятилетия будет работать над созданием своей промышленной базы для подлодок и выпускать их на своей территории, а компания Rolls-Royce - поставлять ядерные реакторы для всех британских и австралийских субмарин.

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